本周後期或有低壓區發展
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
鴻福堂燒賣一向大受歡迎，而Klook亦推出鴻福堂優惠券17折，即睇Yahoo購物推介：
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！
足料自家靚湯禮券$33起！養生必飲花膠海底椰川貝百合豬腱湯
鴻福堂主打現代健康概念，由草本飲品至其他非草本飲料、龜苓膏及小食都有，而當中的自家湯系列更深受一眾打工仔歡迎，款式夠多之餘，只需加熱幾分鐘即可飲用，快捷又方便！進入春季需要養生，推薦大家飲「花膠海底椰川貝百合豬腱湯」，當中的海底椰、川貝、百合有润肺止咳作用；再加入花膠及豬腱，令湯底更鮮甜，一家大細都適合飲用。另外亦有川貝枇杷鱷魚肉湯、花膠響螺煲竹絲雞湯等數十款湯包選擇，總有一款適合大家。自家湯禮券一張原價$60，現在買3張平均每張只需$33，今次絕對超值！提提大家，自家湯禮券只可換領價值$60以下的湯包，超額就需要補差價。
【55折優惠】自家湯電子兌換券
特價：$99/3張｜
原價：$180/3張
自家涼茶/燒賣禮券低至52價！最平$8.25食到燒賣
鴻福堂除了湯包外，亦有涼茶、龜苓膏、小食等。當中的一系列自家涼茶同樣受歡迎，Yahoo購物專員周不時經過都會買來飲！最基本的五花茶、夏枯草、羅漢果之外，亦有菊花蔘蜜、銀菊露、百合玉竹清補涼等，想消暑解渴，抑或清熱排毒都得。自家涼茶禮券原價$30，折後只需$16.5。另外，至抵買一定推薦折後$8.25就買到的杞子醬汁燒賣！鴻福堂燒賣向來備受好評，今次突發半價優惠，必定成為城中必搶單品，各位燒賣控絕對不能錯過！
【55折優惠】自家涼茶電子兌換券
特價：$66/4張｜
原價：$120/4張
【52折優惠】杞子醬汁燒賣（8粒）
特價：$33/4張｜
原價：$64/4張
超抵搶鴻小飯堂健康餐低至$10！
現代人追求健康，每餐飯也要計算清楚，有沒有攝取足夠營養？返工繁忙，每餐都這樣計算、煮食會花費太多時間。鴻福堂及Nutribite聯合推出的「鴻小飯堂」，結合營養學與傳統養生智慧推出有營又好味的健康餐！小編觀察官網，發現不少食物都十分誘人，例如粵味經典沙薑蒸雞、孜然烤雞扒、金沙豆腐、照燒白蘑菇雞髀肉等滋味配菜，搭配蔬菜、雜糧飯、藜麥飯，飽肚又美味。原價$60的健康餐，現在只需$10就可以入手，實在太抵食了。提提大家，搶到優惠碼後需要到官網兌換。
【17折優惠】鴻福堂 鴻小飯堂 $60健康餐電子兌換碼
特價：$10/張｜
原價：$60/張
