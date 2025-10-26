本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
鴻蒙系統文件中出現 HUAWEI Mate 80 全系支援 3D 人臉，然後官方馬上刪除
文章來源：Qooah.com
前段時間在鴻蒙 HarmonyOS 官方開發文檔中，顯示了「華為 Mate 80 全系支援 3D 人臉」。博主 @數碼閒聊站 對此表示資料「有待進一步確認」。
令人意想不到的是，華為在華為鴻蒙 HarmonyOS 官方開發文檔中，將「華為 Mate 80 全系支援 3D 人臉」字樣進行了刪除。
此前博主 @數碼閒聊站 爆料，表示 HUAWEI Mate 80 全系備案 11 月，將會推出兩個主要版本，分別為代號 Voyager 的標準版和代號 Sagittarius 的 Pro 版。這兩個版本已知的是充電配置上存在區別，標準版配備的是 66W 有線充電技術，而 Pro 系列配備的是 100W 有線充電技術。
外觀設計方面，該博主透露 Mate 80 系列工程機的後置鏡頭模組為居中的圓形設計，左上方為條形雙色溫閃光燈，右上對稱的放置了一個條形傳感器，中軸下方還有一個多光譜鏡頭。
