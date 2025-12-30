鴻蒙 6 開發畫面首曝光！劉德華演唱華為非凡大師主題曲〈非凡〉登場

華為今日正式發佈旗下超高端品牌 ULTIMATE DESIGN 非凡大師的主題曲《非凡》及其同名MV。歌曲由品牌代言人劉德華親自演唱，並由鄭楠擔任製作人，蔡曉恩作曲，唐恬填詞，旨在透過音樂致敬各行各業中不斷超越的探索者，傳遞非凡力量。

主題曲《非凡》以音樂與影像結合，呈現出品牌「不是天生非凡，而是敢于非凡」的核心精神。MV 中除了劉德华的演出，更穿插了不同領域工作者面對挑戰、堅持前行的真實畫面，歌詞亦描繪了在追求夢想過程中所需的執著與勇毅。其中也首度曝光了鴻蒙 6 系統的開發場景。

華為在 2023 年 9 月正式推出非凡大師品牌，強調其在美學、工藝與創新上的極致追求。劉德华除了擔任華為非凡大師的品牌大使，亦曾在發佈會上以《不是天生非凡，而是敢于非凡》為題發表演講，進一步深化品牌與非凡精神之間的連結。

此次發佈主題曲，可視為華為非凡大師品牌在文化與情感層面上的延伸，透過劉德华充滿感染力的演繹，將科技與人文結合，強化品牌與消費者之間的共鳴。歌曲與 MV 已於各大音樂及影音平台上線。