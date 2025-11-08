iHerb雙11優惠全網限時74折
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海關執法局（ICE）舉報她。周依上載兩人私訊截圖為證。
其後周依仍然決定與謝洛美合作兩套未推出的紀錄片《Chronicles of Disney》與AI動畫《Stardust Future》，合作前先發生戀情。她表示：「他說服到我他很有誠意，他自言已單身很久希望發展長期關係。我相信他，相信愛的力量與救贖的可能性。」有次她於謝洛美的內華達州寓所為《Chronicles of Disney》開會，期間謝洛美喝了一瓶酒後發酒瘋，大叫大嚷兩小時，她受驚下將自己鎖在廁所，並向友人發短訊求救，友人指搜尋了謝洛美前妻Sonni Pacheco以前對他的家暴指控，覺得很恐怖。
周依指謝洛美卻公開否認兩人曾有關係，拒絕宣傳他們的電影，她表示：「沒有女性、電影人或創新人應該在如此情緒與心理壓力下工作，同時嘗試保護自己名聲與作品誠信。」她分享大量謝洛美家中照片，又標籤各大傳媒與電影公司。謝洛美透過發言人否認指控：「這些指控完全不準確與不真實。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
專家憂萬塔拉收購瀕危動物 印度面臨國際批評
（法新社曼谷9日電） 野生動物保護專家呼籲印度暫停進口全球最瀕危物種，呼應外界對印度巨型動物園「萬塔拉」（Vantara）大量收購動物的關切。CITES呼籲印度檢討進口程序並強化審查，否則可能面臨貿易中止等措施。法新社 ・ 16 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
印尼清真寺爆炸案增至96傷 警方持續調查據信涉案學生
（法新社雅加達8日電） 印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。法新社 ・ 1 天前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
首攻高雄巨蛋！郭富城升級3寶爸炫女兒
[NOWnews今日新聞]舞台王者郭富城於11月8日、9日首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。郭富城不只帶來經典歌曲，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而剛升級為三寶爸的他，自爆中文沒進步，但開心炫耀女兒：...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
汪蘇瀧遭私生飯高速追車狂拍！驚恐瞬間曝光
[NOWnews今日新聞]36歲中國男星汪蘇瀧出道以來發行過多首經典歌曲，代表作有〈萬有引力〉、〈一笑傾城〉、〈年輪〉等，還多次獲得「最佳唱作人」等獎項。而高人氣的他也長期深受私生飯騷擾，今（9）日凌...今日新聞 娛樂 ・ 8 小時前
超級颱風「鳳凰「登陸菲律賓 逾百萬人被迫撤離
（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓國家氣象局表示，超級颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG）今天在菲律賓登陸，侵襲東部沿海地區，至少造成2人喪生，逾100萬人被迫撤離。菲律賓國家氣象局指出，颱風「鳳凰」於當地晚間9時10分（格林威治標準時間13時10分）在菲律賓主要島嶼呂宋島（Luzon Island）奧羅拉省（Aurora）登陸。法新社 ・ 7 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
左擁右抱！羅馬里奧私生活繼續精彩
【Now Sports】有傳羅馬里奧跟女友高瑪絲蜜運1年後分手，但未幾又被拍得與另一女子關係密切，雖然年屆59歲但私生活仍然多姿多彩。球壇傳奇羅馬里奧（Romario）去年9月開始，與女大學生高瑪絲（Alicya Gomes）交往，最近眼利的球迷發現他與女生已各自停止追蹤對方，似乎已分手收場。羅馬里奧與高瑪絲是在一場選舉活動中相識的，上年10月被首次被拍到2人一起出席活動。直到今年二月，當地媒體確認2人正在蜜運當中。這位女大學生正在修讀營養師資格，出生於里約熱內盧北部的她，在公開戀情之後隨即將Instagram 轉為私人戶口，看來想保持低調。其實不少球迷都不太看好這段戀情，始終雙方年紀差距達37年。要知道羅馬里奧為愛人搞生日派對時，對方只有22歲，引起了社交媒體上的激烈討論。但仍有純情球迷如此希望：「年齡只是個數字」、「愛無分年紀」、「希望他們一起會幸福。」不要以為羅馬里奧會因此傷心，因為有媒體拍攝到他現身里約熱內盧的一個音樂發佈會，更與另一位神秘金髮女子低聲耳語，似乎沒有將分手放在心上。其實早在跟高瑪絲交往之前，他才剛剛與34歲的網紅絲朗妮分手，戀情只維持了7個月。由此可見，羅馬里奧now.com 體育 ・ 10 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年傳3度獄中身亡 官方仍未證實
男團EXO前成員的中國歌手吳亦凡2021年在中國涉性侵網紅及偶像等女性，2022年11月被控強姦罪成，判入獄13年，並加驅逐出境，近日竟傳他疑在獄中絕食身亡。吳亦凡至今入獄4年，自從今年初傳出死訊後，大量微博帳號發布「吳亦凡去世」的貼文。網民指最近已是第3次傳出吳亦凡身亡的消息。 亦有網民指，根據中國司法程序，在am730 ・ 10 小時前
「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感
【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。on.cc 東網 ・ 1 天前
祖高域激戰3小時贏生涯第101冠
【Now Sports】塞爾維亞球星祖高域在希臘網賽決賽，激戰3小時後，終於以盤數4:6、6:3、7:5反勝意大利球手姆錫迪，贏得生涯第101個錦標，也是他相隔半年後另一項冠軍。祖高域（Novak Djokovic）於5月瑞士日內瓦舉行的網賽奪冠，獲得生涯第100冠，只是他今年大滿貫未能染指冠軍，澳洲公開賽、法國公開網、溫布頓網賽、美國公開賽都4強止步，就連之前上海大師賽也4強出局，今次希臘網賽殺入決賽，但首盤鬥姆錫迪便先輸4:6。祖高域第2盤傾力反撲，早段多次飛身救球，更施展「一字馬」拉開比分，雙手放在耳邊傾聽球迷的歡呼聲，第2盤贏6:3，扳平比分1:1；決勝盤，祖高域與姆錫迪進入長途戰，雙方先後兩次破對手發球局，打成5:5，祖高域在第11局終再破發，這盤打了1小時28分鐘，最終贏7:5，有驚無險再次奪冠。now.com 體育 ・ 1 天前