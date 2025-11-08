「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇

【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海關執法局（ICE）舉報她。周依上載兩人私訊截圖為證。

其後周依仍然決定與謝洛美合作兩套未推出的紀錄片《Chronicles of Disney》與AI動畫《Stardust Future》，合作前先發生戀情。她表示：「他說服到我他很有誠意，他自言已單身很久希望發展長期關係。我相信他，相信愛的力量與救贖的可能性。」有次她於謝洛美的內華達州寓所為《Chronicles of Disney》開會，期間謝洛美喝了一瓶酒後發酒瘋，大叫大嚷兩小時，她受驚下將自己鎖在廁所，並向友人發短訊求救，友人指搜尋了謝洛美前妻Sonni Pacheco以前對他的家暴指控，覺得很恐怖。

周依指謝洛美卻公開否認兩人曾有關係，拒絕宣傳他們的電影，她表示：「沒有女性、電影人或創新人應該在如此情緒與心理壓力下工作，同時嘗試保護自己名聲與作品誠信。」她分享大量謝洛美家中照片，又標籤各大傳媒與電影公司。謝洛美透過發言人否認指控：「這些指控完全不準確與不真實。」

