中國嘉興 - Media OutReach Newswire - 2025年9月1日 - 8月26日清晨，在鹽官古城-潮樂之城的觀潮勝地公園，眾多參與者共同擊響非洲鼓，迎接錢塘江潮水的到來，成功創下"世界最多人同時擊鼓迎潮"世界紀錄。這場活動是鹽官打擊樂藝術周的高潮，展現了這座"潮樂之城"的音樂活力。





鹽官創“世界最多人同時擊鼓迎潮”紀錄，打造全球音樂目的地



本次藝術周持續七天，舉辦了30場免費大師課、50場演奏會，並集結了國內權威鼓協主席、著名樂隊鼓手與多位音樂大咖。期間，還舉辦了"架子鼓全國總展演"和"非洲鼓全國總展演"，優秀樂手彙聚於潮城藝術中心和鹽官影劇院，呈現高水準演出。街頭草坪上的非洲鼓快閃表演，也為遊客帶來沉浸式的律動體驗。



鹽官不僅坐擁一線潮景觀，更正在成為國際音樂交流的重鎮。目前，亞洲唯一的音樂之家博物館、潮城藝術中心及即將開放的萬國歌劇院已落戶於此。多位國際音樂人如羅伯特·威爾斯、BMG中國攜格萊美音樂人先後到訪，柏林女子合唱團、指揮家裏奧·夏巴多也曾光臨此地。



從傳統民樂到搖滾、流行，鹽官日常音樂演出不斷，古典與先鋒並存的音樂生態逐漸形成。這座以潮聞名的古城，正以"音樂+潮水"為雙翼，朝著"世界音樂之城"和"全球音樂目的地"穩步邁進。

