製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

全雞 1隻淨重900克

薑 3片

蔥白段 幾棵

【醃料】生抽 1茶匙

【醃料】糖 1茶匙

【醃料】鹽焗雞粉 18克

【醃料】玫瑰露酒 1茶匙





作法:

1 ：

先將醃料玫瑰露酒、生抽、糖和鹽焗雞粉抹勻雞內外

2 ：

薑片和蔥白段放入雞腔內

3 ：

室溫醃製1小時，將雞放入氣炸籃內

4 ：

設定溫度180度，時間30分鐘





