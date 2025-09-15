鹿兒島阿久根傳統木屋翻新，蛻變成米芝蓮主廚的海岸新居

這棟擁有90年歷史的傳統木屋，坐落於鹿兒島阿久根市的一個小漁村內，如今成為一名米芝蓮主廚移居日本後的居所。



住宅建築由日本事務所atelier SALAD負責翻新改造，為老宅注入新生命。設計師借鑑阿久根漁港堆疊的粗獷銀色鋼製魚箱，啟發了設計概念。魚箱以及當地盛產竹莢魚、沙丁魚等青魚的意象，將銀色鋼板鋪設於舊屋外牆，不僅抵禦嚴峻的海岸氣候，更象徵新舊交融的對話。

團隊同時保留原有的木構結構，使其在新金屬外殼下依然若隱若現，彰顯歷史痕跡。這種金屬外殼細膩地掩映著保留的木結構骨架，讓歷史感與現代感並存，賦予住宅獨特的視覺張力。設計不僅展現了新舊建築元素的融合，也反映出濃厚的地方漁村文化與自然環境的巧妙結合。

住宅內部同樣延續傳統與當代的融合。設計師重新演繹了傳統的「玄關土間」，此泥土地面入口空間在舊日同時承擔接待及廚房功能。如今空間被順勢延伸至室內，營造室內外的流暢過渡。這一設計手法塑造了一個靈活的半公共場所，既回應漁村的社群文化，亦展現當代生活的開放性。設計不僅令住宅獨具風格，也回應了現代生活對空間機能與美學的雙重要求。

