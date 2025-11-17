日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班

位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。

鹿兒島櫻島火山，11月16日零晏爆發，4400公尺煙柱直衝上天。（圖片來源：鹿兒島縣觀光網頁）

櫻島火山深夜連環噴發 煙柱高達4,400米

火山碎石在爆發中四散，最遠飛至火山口周邊約1,200米範圍內，所幸截止11月16日1pm，尚未傳出人員傷亡或建築損毀的消息。日本氣象廳迅速將櫻島火山的警戒級別維持在第3級，實施入山限制，並呼籲當地居民提高警覺，尤其是火山口周邊2公里內的住戶，需防範大型噴石與火山碎屑流的潛在威脅。

廣告 廣告

日本氣象廳迅速將櫻島火山的警戒級別維持在第3級。（圖片來源：讀賣新聞網）

火山灰飄散影響廣泛 鹿兒島機場47航班取消

此次火山活動不僅對當地居民造成影響，也對交通帶來嚴重衝擊。由於大量火山灰飄散至姶良市加治木地區及鹿兒島市區，鹿兒島機場被迫取消47個國內外航班，另有數班航機起飛後折返，旅客行程大受影響。氣象廳指出，火山活動仍在持續，當日8:50am再度觀測到噴發，煙霧高度約2,500米。截至目前，櫻島火山今年已累計噴發超過150次，顯示其活躍程度不容小覷。

更多相關文章：

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾

京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜