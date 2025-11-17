iHerb破萬好評洗護產品64折起！
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。
櫻島火山深夜連環噴發 煙柱高達4,400米
火山碎石在爆發中四散，最遠飛至火山口周邊約1,200米範圍內，所幸截止11月16日1pm，尚未傳出人員傷亡或建築損毀的消息。日本氣象廳迅速將櫻島火山的警戒級別維持在第3級，實施入山限制，並呼籲當地居民提高警覺，尤其是火山口周邊2公里內的住戶，需防範大型噴石與火山碎屑流的潛在威脅。
火山灰飄散影響廣泛 鹿兒島機場47航班取消
此次火山活動不僅對當地居民造成影響，也對交通帶來嚴重衝擊。由於大量火山灰飄散至姶良市加治木地區及鹿兒島市區，鹿兒島機場被迫取消47個國內外航班，另有數班航機起飛後折返，旅客行程大受影響。氣象廳指出，火山活動仍在持續，當日8:50am再度觀測到噴發，煙霧高度約2,500米。截至目前，櫻島火山今年已累計噴發超過150次，顯示其活躍程度不容小覷。
桜島南岳山頂火口での11月16日0時57分 有色噴煙火口上4400mの爆発および16日2時28分 有色噴煙火口上3700mの爆発(いずれも気象庁による)
気象庁 監視カメラ画像(桜島牛根)より
11月16日0時53分～1時51分および16日2時25分～3時19分(2分毎) pic.twitter.com/0eFzrF8u5g
— 塩井宏幸 (@HiroyukiShioi) November 15, 2025
