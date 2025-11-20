黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
2025秋冬麂皮外套推薦Top 5！Miu Miu時髦百搭，Sandro「這件」Lily許韶恩同款
迎來氣溫驟降、陽光漸短的秋冬時節，外套成了造型關鍵。如果你想擺脫一成不變的皮衣與風衣，今年不妨換上「麂皮」，這股復古材質正強勢回歸伸展台。從Loewe的氣球外套到Miu Miu的滾邊設計，《Bella Taiwan》10月號封面人物Lily許韶恩也率先穿上Sandro拼接設計上鏡，透過柔軟觸感與霧面光澤詮釋不一樣的秋冬態度。麂皮外套既有皮革的帥氣，也帶著毛呢的溫柔，本篇特別精選5款本季必收麂皮外套，為秋冬穿搭注入低調卻極具存在感的氣場。
2025秋冬麂皮外套推薦1：Miu Miu
Miu Miu近年來業績依舊穩坐時尚圈人氣王，這季把秋冬必備的麂皮元素也呈現得很Miu Miu，柔軟麂皮結合俐落外套線條，安靜卻氣場在線。細節也沒敷衍，同色皮革滾邊勾勒輪廓、霧面質感低調發光，搭配胸前小小Logo壓印，整件外套就像 Miu Miu女孩本人，精緻得剛剛好。（商品價格 NTD 230,000）
2025秋冬麂皮外套推薦2：Loewe
這款Loewe麂皮外套一登場，就像把雕塑穿上身。以標誌性的氣球輪廓搭配柔軟垂墜摺線，份量感與流動線條在身上取得完美平衡，既有建築感，也保留柔軟姿態。深巧克力色麂皮散發霧面光澤，正面延展的垂墜細節隨步伐輕盈擺動，極簡領口與隱藏鈕扣低調乾淨，讓焦點留給輪廓本身，讓麂皮質地多了藝術氣息的外套選擇。（商品價格店洽）
2025秋冬麂皮外套推薦3：Celine
100%絨面皮革製成，細膩霧面光澤一眼就散發高級感，柔軟觸感更是讓人忍不住想多看兩眼、再多摸一下。方正剪裁搭上彼得潘領，俐落中帶點法式俏皮，是Celine最擅長的那種日常卻無法忽視的優雅態度。大尺寸鈕扣與對稱貼袋平衡實用與造型細節，駝棕色調則將秋冬的溫暖氣息放大，無論是搭配丹寧展現率性，還是配上羊毛裙營造知性魅力都適合。（商品價格 NTD 175,000）
2025秋冬麂皮外套推薦4：Sandro
《Bella Taiwan》10月號封面人物Lily許韶恩同款Sandro麂皮外套是這件！從鏡頭走進日常也依舊魅力滿分。Oversized版型配上存在感十足的大翻領，柔軟麂皮自帶霧面光澤，搭配對比色滾邊勾勒線條，層次與態度一次到位。想要隨性披上，就能有一種不費力的鬆弛感，扣上立領又能瞬間切換俐落形象，配短裙＋長靴就能完成一套法式酷甜look。（商品價格 NTD 32,690）
2025秋冬麂皮外套推薦5：Allsaints
來自Allsaints的這款Ryder麂皮外套，採用柔軟上等麂皮，霧面質地低調卻耐看，將英倫式的俐落與不羈完美融合。極簡立領搭配隱藏開襟細節，線條乾淨俐落；落肩剪裁帶出自然垂墜，穿起來鬆弛卻不失架勢。灰褐色調剛好踩在中性與高級感之間，搭配白色丹寧能穿出乾淨冷艷風，加上深色皮靴立刻切換酷帥模式。（商品價格 NTD 20,600）
麂皮如何保養？
麂皮（Suede）又稱「絨面皮革」，經過細緻鞣製與磨砂工藝後形成柔軟細膩的絨面質感，以溫潤觸感與霧面光澤在時尚圈佔有一席之地。但也因為纖維結構精緻，保養上更需細心。若只是表層灰塵或輕微髒汙，可使用乾洗或麂皮專用刷具輕柔刷除，切勿用力摩擦，以免破壞纖維。若遇上液體滲透，建議立刻以紙巾輕壓吸附，避免留下痕跡。平時也能搭配防水噴霧，替麂皮建立保護層，延長質感壽命。
