錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架
2026年1月未還完，已經有不少話題手袋燒起購買慾！「麂皮手袋」在年初還是很旺，從去年看到李洙赫拿著的Tory Burch水桶袋，到Jennie很常加持的Alaia都瘋狂推麂皮手袋。未有心水想買哪款麂皮手袋嗎？來來來，這裡給你2026麂皮手袋推薦，讓你買個新手袋迎接新年！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
麂皮手袋在2025年熱潮超旺，很多大品牌都投入麂皮手袋的懷抱，到了2026年這股麂皮手袋熱潮越燒越旺，從親民價到精品名牌，從韓星到英國皇室都在加持，時尚迷很難忍手不買麂皮手袋吧～
NET-A-PORTER 2026春夏季新品上架了，也有很多麂皮手袋款式可選，這裡給大家選來一些話題款：有李洙赫去年來香港也拿著的Tory Burch Romy有手柄的水桶袋，容量大、從容而且男女通殺，價位亦很可口，$4,150便可擁有李洙赫歐巴的同款手袋。
TORY BURCH Romy suede bucket bag $4,150
Givenchy Voyou可以說是「黑馬款」，主打大容量實用，不少時尚人日常都有這款手袋，近年強勢推出麂皮款，新時代時尚OL們拿著這手袋去上班的話，真的是突顯品味之選。
GIVENCHY Voyou medium buckled suede shoulder bag $22,500
在新貨區亦意外地發現凱特王妃也愛的Demellier，The Stockholm麂皮大手袋，首先深灰綠色相當高級時尚，比灰色更有時尚質感，而且很百搭，用來配搭高智感穿搭相當好看，感覺就是「很貴、很高級」的設計，而價位很可口，$5,330，就擁有如The Row的無logo設計高級感，支持各位手袋迷出手！
DEMELLIER The Stockholm leather-trimmed suede tote bag $5,330
其他靚款麂皮手袋推薦：
BALENCIAGA Carrie small suede shoulder bag $20,900
TOTEME Suede tote $9,800
GUCCI Softbit suede tote $27,000
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了
「Prada女孩」Karina穿什麼出席米蘭男裝大騷？同款手袋很吸引，齊瀏海妹妹黑髮直接減齡變學生
其他人也在看
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 6 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 19 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 29 分鐘前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 17 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 18 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 18 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 16 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 16 小時前
行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿
大部份人選行李箱，只著重容量、品牌和耐用度，但原來顏色選擇錯誤，分分鐘會為旅程帶來意想不到的麻煩。歐洲最大廉航Ryanair早前公佈，指出高達99.9%旅客因為選用了某三種顏色的行李箱，導致在機場行李輪送帶前發生拿錯或遺失的情況。這三種「撞色之王」讓旅客在茫茫行李海中尋找自己的行李箱變得困難重重。除了顏色問題，空服員更透露不少旅客在行李牌上犯下的隱私大忌，個人資料一覽無遺，安全風險不容忽視。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
傳卡域克縮短訓練時數
【Now Sports】卡域克在月中接替被炒的阿摩廉，成為曼聯看守領隊後，即帶領球隊在曼徹斯特打吡贏波，而周日迎來作客大戰阿仙奴的硬仗，據《鏡報》報道，前領隊坦夏、阿摩廉過去執教期間，曾有規條嚴格控制紅魔，而卡域克主要改革為縮短訓練時數。卡域克（Michael Carrick）成為看守領隊，直至球會尋得繼任人選，而他上任後，最主要改動為縮短訓練時數，同時加強訓練強度，目的增強球隊備戰狀態，據指球隊上下都對這個改變反應積極及正面。而阿摩廉上任期間，規條包括禁止將國際賽期當作假期、禁止比賽日在更衣室內進食及禁止教練給予多過戰術指令給球員。報道指暫不知道卡域克是否仍保持這些規條，其實前領隊坦夏執教時，據指實施一連串的嚴格規條，例如對於洩露更衣室消息的球員，將予以重罰；球員如果訓練或比賽會議遲到，無論多重要球員都會被棄用，華舒福就是「最佳例子」；還有「禁酒令」，為了確保球員比賽狀態，那個星期有比賽便需要禁酒，更要求由相同的廚師為曼聯隊準備餐食，主要增加魚類及蔬菜攝取量，還需要每個月進行BMI（身體質量指數）測試，確保最佳的體能狀態。英超 阿仙奴VS曼聯Now TV 621台 26/01 00:now.com 體育 ・ 1 天前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超話題 ｜從歷史數據 揭示阿仙奴爭標機會
周日主場不敵曼聯，是阿仙奴連續第三場英超未能取勝，原本看似穩固的七分領先優勢，在一個周末後已縮減至四分。前阿仙奴奪冠隊長韋拉認為球隊的心理韌性仍然存在疑問。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
【Aeon】新春賀歲食品節+賀年添新衣+精選賀年飾品（即日起至16/02）
AEON同時進行「新春賀歲食品節」＋「賀年添新衣」＋「精選賀年飾品」，精選咗唔同賀年年糕、團年食品、送禮好物！。「賀年添新衣」及「精選賀年飾品」集齊新年服飾/內衣、得意過年揮春/家品等等，方便大家一站式辦年貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
港島徑男子疑口角後不適暈倒 送院搶救不治
今日(25日)下午約2時16分，港島徑第5段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。am730 ・ 1 天前