2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架

2026年1月未還完，已經有不少話題手袋燒起購買慾！「麂皮手袋」在年初還是很旺，從去年看到李洙赫拿著的Tory Burch水桶袋，到Jennie很常加持的Alaia都瘋狂推麂皮手袋。未有心水想買哪款麂皮手袋嗎？來來來，這裡給你2026麂皮手袋推薦，讓你買個新手袋迎接新年！

麂皮手袋在2025年熱潮超旺，很多大品牌都投入麂皮手袋的懷抱，到了2026年這股麂皮手袋熱潮越燒越旺，從親民價到精品名牌，從韓星到英國皇室都在加持，時尚迷很難忍手不買麂皮手袋吧～

NET-A-PORTER 2026春夏季新品上架了，也有很多麂皮手袋款式可選，這裡給大家選來一些話題款：有李洙赫去年來香港也拿著的Tory Burch Romy有手柄的水桶袋，容量大、從容而且男女通殺，價位亦很可口，$4,150便可擁有李洙赫歐巴的同款手袋。

TORY BURCH Romy suede bucket bag $4,150

TORY BURCH Romy suede bucket bag $4,150

Givenchy Voyou可以說是「黑馬款」，主打大容量實用，不少時尚人日常都有這款手袋，近年強勢推出麂皮款，新時代時尚OL們拿著這手袋去上班的話，真的是突顯品味之選。

GIVENCHY Voyou medium buckled suede shoulder bag $22,500

GIVENCHY Voyou medium buckled suede shoulder bag $22,500

在新貨區亦意外地發現凱特王妃也愛的Demellier，The Stockholm麂皮大手袋，首先深灰綠色相當高級時尚，比灰色更有時尚質感，而且很百搭，用來配搭高智感穿搭相當好看，感覺就是「很貴、很高級」的設計，而價位很可口，$5,330，就擁有如The Row的無logo設計高級感，支持各位手袋迷出手！

DEMELLIER The Stockholm leather-trimmed suede tote bag $5,330

DEMELLIER The Stockholm leather-trimmed suede tote bag $5,330

其他靚款麂皮手袋推薦：

BALENCIAGA Carrie small suede shoulder bag $20,900

BALENCIAGA Carrie small suede shoulder bag $20,900

TOTEME Suede tote $9,800

TOTEME Suede tote $9,800

GUCCI Softbit suede tote $27,000

GUCCI Softbit suede tote $27,000

