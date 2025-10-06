「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦

今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

麂皮手袋推薦1. 都會極簡款：Coach BROOKLYN 肩背包 HK$3,100

BROOKLYN 28肩背包以簡約線條展現紐約的時尚都會風格，採用雙面柔軟麂皮製作，內部空間充足並設有按扣袋方便收納小物，寬肩背帶搭配磁扣開合，輕巧又實用，小資族也可無負擔入手！

廣告 廣告

Photo from Coach

Coach BROOKLYN 肩背包 HK$3,100

麂皮手袋推薦2. 實用百搭款：Tory Burch ROMY SUEDE 托特包 595美元（約HK$4,630）

這款ROMY麂皮托特包以柔軟麂皮打造，袋身輕盈且內部空間大，能裝下手機、錢包、水瓶甚至電腦等，內部還有拉鏈袋可分類收納，當作日常工作包或旅行隨身包都一樣適合。

Tory Burch ROMY SUEDE 托特包 595美元（約HK$4,630）

麂皮手袋推薦3. 隨性型格款：Ralph Lauren 托特包 795歐元 （約HK$7,263）

採用義大利麂皮小牛皮製作，內部空間極大，附可拆卸拉鏈袋及舒適的背心式寬肩帶，兼具外觀與實用性，連aespa的Winter也曾在IG曬出同款包！

Ralph Lauren 托特包 795歐元 （約HK$7,263）

麂皮手袋推薦4. 知性復古款：Miu Miu Aventure 肩背包 HK$27,300

Miu Miu這款Aventure麂皮肩背包，靈感來自2009年經典設計，以放大比例的包身重新演繹品牌標誌性輪廓，實用又耐看，是輕奢愛好者的秋冬重點選擇！

Miu Miu Aventure 肩背包 HK$27,300

麂皮手袋推薦5. 低調奢華款：Bottega Veneta Jodie HK$35,900

BV這款Jodie手提包，圓潤包身搭配品牌經典的Intrecciato編織麂皮與結飾細節，質感滿分，秋冬搭配大衣或針織衫，都能輕鬆提升整體穿搭質感！

Bottega Veneta Jodie HK$35,900

CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

木村光希同款Coach手袋要迷死人了！「一包三用」的Chain Tabby，i-dle田小娟都加持

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

Celine新版「笑臉包」令秀智愛不釋手！經典Luggage手袋的升級細節，從「微笑」已充滿高級感