「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦

今年秋冬，麂皮材質再度強勢來襲！不論是小資族偏好的高CP值款式，還是輕奢玩家追求的設計質感，各大品牌都推出了充滿質感的麂皮包款。無論是日常休閒還是重要場合，一只麂皮包就能為造型加分，馬上來看從數千到數萬預算都有哪些必收選擇！
麂皮手袋推薦1. 都會極簡款：Coach BROOKLYN 肩背包 HK$3,100
BROOKLYN 28肩背包以簡約線條展現紐約的時尚都會風格，採用雙面柔軟麂皮製作，內部空間充足並設有按扣袋方便收納小物，寬肩背帶搭配磁扣開合，輕巧又實用，小資族也可無負擔入手！
麂皮手袋推薦2. 實用百搭款：Tory Burch ROMY SUEDE 托特包 595美元（約HK$4,630）
這款ROMY麂皮托特包以柔軟麂皮打造，袋身輕盈且內部空間大，能裝下手機、錢包、水瓶甚至電腦等，內部還有拉鏈袋可分類收納，當作日常工作包或旅行隨身包都一樣適合。
麂皮手袋推薦3. 隨性型格款：Ralph Lauren 托特包 795歐元 （約HK$7,263）
採用義大利麂皮小牛皮製作，內部空間極大，附可拆卸拉鏈袋及舒適的背心式寬肩帶，兼具外觀與實用性，連aespa的Winter也曾在IG曬出同款包！
麂皮手袋推薦4. 知性復古款：Miu Miu Aventure 肩背包 HK$27,300
Miu Miu這款Aventure麂皮肩背包，靈感來自2009年經典設計，以放大比例的包身重新演繹品牌標誌性輪廓，實用又耐看，是輕奢愛好者的秋冬重點選擇！
麂皮手袋推薦5. 低調奢華款：Bottega Veneta Jodie HK$35,900
BV這款Jodie手提包，圓潤包身搭配品牌經典的Intrecciato編織麂皮與結飾細節，質感滿分，秋冬搭配大衣或針織衫，都能輕鬆提升整體穿搭質感！
