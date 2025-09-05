「麒麟」正名回歸，麒麟9030 可望在各方面都有新突破

文章來源：Qooah.com

近期，HUAWEI Mate XTs 在發佈時，官方宣佈了新機搭載麒麟9020 處理器，這是 HUAWEI 時隔4年再次公開提及麒麟處理器型號。

據數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示， HUAWEI 在經歷制裁多年後，首次在國內公開自研處理器麒麟9020。預計下一代麒麟9030 會在工藝、性能、通信等方面進行突破，可以期待下半年推出的 Mate 80系列機型的表現。

此前有爆料表示，HUAWEI Mate 80系列將首次配備主動散熱風扇，可以更好壓制設備發熱，充分發揮麒麟處理器的性能。

除了處理器，HUAWEI Mate 80系列高配版還會配備思特威全新 SC595XS 傳感器，是純國產頂級 CMOS。

SC595XS 傳感器採用國產 22nm 打造，擁有 5000萬像素、1/1.28吋大底，擁有最高 110dB 的超高動態範圍。

按照近年的發佈規劃，預計 HUAWEI Mate 80系列在 11月前後發佈。