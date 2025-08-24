麒麟 9030 將有 20% 提升，HUAWEI Mate 80系列又飲頭啖湯

文章來源：Qooah.com

今年下半年，手機市場將迎來一批競品，小米、Apple 等品牌都將發佈旗艦機型。在這一批競品中，HUAWEI Mate 80 系列成為大眾高度關注的機型。多方消息顯示，該系列不僅將引入全新散熱等系統級創新，更大概率還會搭載新一代自研 Kirin 處理器，在性能方面實現優化升級。HUAWEI 計劃於第四季度推出 Mate 80系列，其處理器有機會搭載命名為 Kirin 9030 的新處理器。雖然具體命名尚未官宣，但性能相比上一代預計提升20%左右。

目前 HUAWEI Pura 80 系列使用的 Kirin 9020 處理器仍採用與 Mate 70系列同代的規格。根據發佈會上公佈的數據，Pura 80 整機性能比搭載 Kirin 9010 的 Pura 70 Pro+ 高出36%，流暢度提升47%。而從結構來看，Kirin 9020 延續了「1+3+4」核心設計，集成高性能 GPU。

目前 Kirin 處理器仍採用 7nm 製程，5nm 工藝尚未大規模投入使用。未來的處理器將沿K9020/9030/9040的路徑持續推進。因此，Kirin 9030 有望在延續現有製程的基礎上，實現核心設計與功能模塊的再度升級，實現小步伐，快速度的發展。