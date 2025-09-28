博羅依料與香港保持逾700公里距離
麗江旅行團2025：5大麗江一天遊行程推介及賣點
想搵個地方叉叉電，逃離一下香港嘅煩囂？雲南麗江絕對係你嘅不二之選！呢度唔單止有靚到嘩一聲嘅自然風光，仲有被列為世界文化遺產嘅麗江古城，成個地方充滿住濃厚嘅民族色彩同慢活Feel。唔想自己plan行程plan到頭都大？無問題！Trip.com為你提供最抵玩、評價最高嘅麗江旅行團，無論你想上雪山、行峽谷，定係睇Show，總有一個啱你心水。一齊嚟睇下點樣輕鬆玩轉呢個世外桃源啦！
麗江熱門 Local Tour 速覽
玉龍雪山冰川索道+藍月谷+景觀列車，低至HK$343(132人已購)
麗江玉龍雪山+藍月谷一日遊【8人團丨官方票丨無須搶票丨大氧】，低至HK$303(32994人已購)
玉龍雪山冰川索道+印象麗江+景區觀光火車，低至HK$309(183人已購)
香港直飛麗江，話咁易！
「請一日假，飛轉麗江」絕對唔係夢！由香港國際機場 (HKG) 直飛麗江三義機場 (LJG)，航程只係3個鐘多少少，快過你搭巴士出東涌。想搶平機票？記得上 Trip.com 提早預訂喇！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港 ➔ 麗江
香港航空
低至HK$751(7% Off)
單程
香港 ⇄ 麗江
香港航空
低至HK$1,490(7% Off)
來回
*價錢截至2025年9月，愈早book愈平！
嚴選 5 大麗江旅行團，總有一個啱你心水！
【推薦 #1】懶人首選：玉龍雪山全餐精華遊 (大索道 + 藍月谷 + 印象麗江一日遊)
賣點分析：
一票玩到底： 一次過去勻玉龍雪山、藍月谷、冰川公園等十大核心景點，連張藝謀導演嘅《印象麗江》大Show都包埋，唔使煩點樣plan路線。
貼心服務： 包酒店接送、景區交通，仲有「雪山三寶」（氧氣樽、禦寒褸、礦泉水）送，有高山反應都唔使驚。
貴賓式體驗： 最多8人嘅小團，唔使同人逼，玩得更舒服自在，啱晒追求旅遊品質嘅你。
行程速覽：
朝早 06:30 專車喺市區接你，直踩玉龍雪山。全日會玩盡甘海子、藍月谷、白水河、冰川公園等靚景，再睇埋個震撼嘅《印象麗江》Show，預計下晝 4 點返到市區。午餐需自費，部分景點可免費入場參觀。這趟約 9 小時的深度之旅，無疑是為渴望全面體驗玉龍雪山自然奇觀與豐富納西文化的旅客量身打造的頂級麗江旅行團。全程有專業司機傍實，大部分門票都包咗，超方便！
Trip.com有23條關於麗江玉龍雪山景區：大索道+藍色月谷+印象麗江一日遊（贈：簡餐）的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：
行程安排得非常快！行程安排得很好，我們有足夠的時間自由漫步，拍攝山川湖泊。導遊只會說中文，這對我們這些英語母語的人來說是個挑戰。
導遊和師父非常友善，會鼓勵你攀登高峰。請保持積極樂觀的心態。您將有充足的時間拍照並在景點閒逛。 《印象麗江》是一場不容錯過的演出！
【推薦 #2】探險家之選：虎跳峽 + 哈巴觀景台 + 白水台秘景純玩遊
賣點分析：
視覺盛宴： 一日之內帶你感受世界級虎跳峽嘅氣勢、哈巴雪山嘅壯麗，再去埋好似仙境咁嘅白水台，打卡一流！
真正純玩： 講明冇購物點，保證你有足夠時間慢慢欣賞風景，唔會催你趕行程。
私密小團： 最多8個人一架車，座位闊落，旅途更加舒服。
行程速覽：
呢個 tour 會由麗江出發，帶你深入雲南秘境。行程包咗接送、交通同虎跳峽、白水台嘅門票。哈巴雪山觀景台係免費停留點，可以瘋狂影相。要留意返，呢個團冇導遊，餐食要自理，部分園區內設施如電瓶車、扶梯、騎馬等體驗項目需額外付費。
Trip.com有18條關於麗江+虎跳峽+哈巴觀景台+白水台8人小團一日遊純玩的真實評價，平均評分4.8/5.0。以下為精選評價：
車子座位寬敞舒適，開車小哥哥服務特別親切。整體非常非常的滿意喔👍
導遊兼司機（老安）親切且不趕下班，還帶我們看了幾個路上額外的景點，真心推薦！
【推薦 #3】輕奢慢活之選：玉龍雪山深度遊 (雲杉坪 + 藍月谷一日遊)
賣點分析：
仙景打卡： 集中玩玉龍雪山最靚嘅幾個位，包括勁有Feel嘅藍月谷、白水河，同埋充滿浪漫傳說嘅雲杉坪，啱晒鍾意影靚相嘅朋友。
高原無憂： 同樣有「雪山三寶」同雲杉坪索道飛包，幫你輕鬆對付高原環境。
高效舒適： 8人小團制，包接送同門票，行程流暢，唔會浪費時間喺等車上面。
行程速覽：
朝早 7 點出發，晏晝 3 點半左右返到麗江，時間啱啱好。行程會去玉龍雪山、甘海子、藍月谷、白水河同雲杉坪，重點係可以搭索道上雲杉坪，喺高原草甸上面漫步，超寫意！
Trip.com有4條關於麗江玉龍雪山景區：雲杉坪+藍月谷一日遊（8人小團贈：簡餐）的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：
第一次來麗江，想帶娃去看玉龍雪山就訂了這個一天遊。和師傅的帶領一流，早一晚致電確認，又唔介意我地臨時改上車地點。她的講解清楚，行程安排到位。她帶領我地避開人潮，先去藍月谷。一日遊送簡餐，但其實是雞火煱，我地遲咗到餐廳，和師傅為我地預先煮定一點菜，讓我地趕及飯後上雲杉坪。全程有介紹，團友也友善，非常好的體驗！
司機師傅服務態度很好，接送準時，旅途中也不斷跟我們介紹對應的景點，行程安排的時間也很合適，總的來說是一次不錯的體驗。
【推薦 #4】CP值之選：玉龍雪山抵玩遊 (雲杉坪 + 藍月谷 + 白水河)
賣點分析：
景點精選： 集中火力玩雲杉坪、藍月谷、白水河呢幾個精華景點，一次過睇晒雪山、湖泊同高原草甸。
裝備齊全： 包雪山三寶、雲杉坪索道同景區環保車，基本上你個人去就得。
專業嚮導： 8人小團配專業司機兼講解，有咩問題隨時可以問。
行程速覽：
朝早 6 點集合，玩足一日，大約下晝 4 點半返到。呢個 tour 會帶你深入玉龍雪山腹地，搭索道上雲杉坪，再慢慢行藍月谷同白水河。最正嘅係有兒童套票，一家大細去都好方便。
Trip.com有46條關於麗江玉龍雪山+藍月谷一日遊【8人團丨官方票丨無須搶票丨大氧】的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：
因為行程比較短，有需時間比多比想像中充裕。而因為係自己行，可自己行量各景點時間，只有所有景點的時間限制。
此次玉龍雪山一日遊整體體驗非常棒！行程安排合理，時間把控得當，全程輕鬆順暢。特別感謝朱師傅，不僅人很好，而且非常細心周到，對大家照顧得非常貼心，讓整個行程既安心又愉快。行程與描述完全一致，服務專業可靠，非常推薦！
【推薦 #5】進階玩家之選：香格里拉秘境一日遊 (虎跳峽 + 納帕海 + 獨克宗古城)
賣點分析：
深入秘境： 帶你衝出麗江，去埋香格里拉，一次過睇晒虎跳峽、哈巴雪山、納帕海同獨克宗古城，仲有季節限定嘅小中甸花海！
打卡必去： 會帶你深入納帕海草原，去勻啲網紅打卡點，保證你IG呃到勁多like！
行程靈活： 玩完之後，你可以揀返麗江，或者直接喺獨克宗古城解散，方便你plan之後嘅行程。
行程速覽：
由麗江出發，最多14人一團，配國語司機講解。一日之內玩盡七大景點，包括環繞納帕海湖岸路，深入草原影靚相。呢個 tour 內容超豐富，絕對係深度遊嘅首選！
Trip.com有31條關於麗江+虎跳峽+香格里拉一日遊【環納帕海+回程高速+不推騎馬】的真實評價，平均評分4.9/5.0。以下為精選評價：
乘坐8人商務車，從麗江出發，一日遊虎跳峽與香格里拉，行程緊湊卻精彩。峽谷壯麗激流澎湃，雪山環繞令人震撼；香格里拉古城寧靜，藍天白雲如夢。車內舒適，導遊熱情，服務貼心。整體超值，強烈推薦！
扎西師傅是藏族人，講解香格里拉的生活很生動也很寫實，非常喜歡，加上導覽的時間點、集合方式都很清楚，也很注意到車上夥伴的舉動（例如一直吸氧是否有不舒服等），跟上他的團爲我在大陸行程最後一天劃上一個美好的句點。
麗江必到打卡點 Checklist
麗江一日遊必去景點 #1 麗江古城
嚟得麗江，點可以唔行下古城？呢度係世界文化遺產，成個城都係木造建築同石板路，小橋流水，勁有feel。日頭可以搵間靚Cafe hea下，夜晚啲紅燈籠著晒，氣氛超浪漫。記住要去埋「木府」，感受下以前土司嘅氣派！
地址：麗江市古城區七星街
開放時間：全天開放
交通方式：由麗江市區步行或搭乘的士即可抵達
Trip.com有1725條關於麗江古城的真實評價，平均評分4.7/5.0。以下為精選評價：
麗江古城，是麗江裏面最大最多美食也最商業化的一個地方。圍繞着麗江古城也是有很多的美食街以及民宿，是一個非常方便非常好吃好逛的一個地方。這裏很熱鬧，有的時候晚上9點還有人在裏面唱歌的聲音，有活動，風景也很漂亮，小橋流水。
麗江一日遊必去景點 #2 玉龍雪山
納西族嘅神山，天氣好嘅時候，喺古城抬頭就望到。搭纜車上山，唔同季節有唔同景色，無論係春天嘅花海定係冬天嘅冰川，都靚到令人窒息。上到山頂，記得慢慢行，小心高山反應呀！
地址：麗江市玉龍納西族自治縣雪花村
開放時間：05:40 - 16:40
交通方式：從麗江古城出發，搭乘便捷的旅遊巴士或預約包車服務，約 40 分鐘車程即可輕鬆抵達玉龍雪山景區。
Trip.com有3334條關於玉龍雪山的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：
使用起來非常方便，無需兌換實體票，直接掃描即可。所以，如果你想去玉龍雪山，一定要確保天氣好。玉龍山的人流非常密集，而且總是人潮洶湧。我去玉龍雪山不是假日，而是週末。
麗江一日遊必去景點 #3 束河古鎮
如果嫌麗江古城太商業化，束河古鎮就啱晒你。呢度一樣係茶馬古道嘅重鎮，但比麗江古城寧靜好多。喺度慢慢行，飲杯茶，可以真正感受到麗江嘅慢活氣息。
地址：麗江市古城區束河路束河古鎮牌坊內
開放時間：全天開放
交通方式：束河古鎮距離麗江古城僅約 4 公里，交通十分便利。您可以選擇搭乘計程車或電動車前往，車程約 15 分鐘即可抵達，輕鬆開啟您的古鎮探訪之旅。
Trip.com有429條關於束河古鎮的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：
古鎮擁有舒適的鵝卵石街道和美麗的景色。然而，每個角落都充滿了普通的旅遊禮品店、咖啡店以及你在中國任何地方都能找到的同樣的老東西。不是很正宗..
麗江住邊好？酒店推介
玩到攰，梗係要搵間舒服嘅酒店好好休息下！以下幾間都係網友好評嘅選擇：
1. 官房大酒店（麗江古城店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$434起
用戶評價：
選酒店時候一直在糾結是住古城還是古城外，看了這家酒店評價非常好，停車場很方便自駕停車，早餐非常豐富，服務非常好，入住之後我要説超出預期的好，服務如家般温暖，五星的服務，五星的體驗，超優惠的價格，設施非常好，九幾年建設的酒店但是應該是地標建築了，頂層可以俯瞰整個市區，遠山古城城市街景盡收眼底，9-4月應該可以看到雪山的，距離古城步行800米從七星街穿過去，正門右轉從北門近古城1000米左右都非常方便。我們去時有兩個越南團遊客很多，工作人員有條不紊，服務特別熱情耐心專業真的點贊👍。早餐種類非常豐富，各種果蔬，蔬菜米糊，米粉，炒麪，炒菜有我愛吃的茄汁黃豆，麪包蛋糕，冷熱牛奶，還有專門的冰塊煎蛋煮蛋紅薯花生培根烤腸油條稀飯太豐盛。房間乾淨整潔，視野開闊，有好吃小點心水果真的太舒適了。非常推薦大家帶父母孩子一定來住，三天住的太太舒適開心。
2. 麗江開臣酒店·KASION HOTEL（古城大水車店）
用戶評分: 9.7/10.0
價錢：HK$502起
用戶評價：
酒店地理位置優越，交通便捷，還有停車場，房間設施齊全，衞生乾淨整潔，床鋪舒適，酒店服務周到，員工熱情友好，珍梅和小貞服務態度好。 入住送歡迎水果，第一天有免費的下午茶，本來沒對下午茶抱什麼太大期待，結果出乎意料的好，非常精緻用心，後院咖啡廳環境也很不錯，晚上回到酒店吃了個特別輕鬆愜意的下午茶。
3. 麗江古城英迪格酒店
用戶評分: 9.7/10.0
價錢：HK$1,095起
用戶評價：
下榻麗江英迪格酒店的幾日，堪稱一場關於在地文化與温情服務的沉浸式體驗，尤其要向Lucian He先生致以由衷的讚賞。 酒店以茶馬古道的悠遠底藴為骨，納西族的靈動風情為魂，將在地文化的肌理融入空間設計的每一處細節，從大堂的非遺元素陳設到客房的民族紋樣裝飾，無不彰顯着對地域文化的深刻理解與雅緻表達，讓人在踏入的瞬間便感知到獨特的人文温度。 而Lucian He先生的服務，更如這場體驗中温潤的點睛之筆。初見時，他以專業且從容的姿態高效完成入住流程，隨後娓娓道來的不僅是酒店設施的功能，更有對麗江街巷深處的人文掌故、時令風物的細緻分享，其對在地文化的熟稔與熱忱，讓旅途的探索多了份精準的指引與深度的共鳴。入住期間偶有需求相詢，他總能以敏鋭的洞察預判需求、以妥帖的方案解決問題，那份不刻意卻恰到好處的關照，既保持了服務的專業邊界，又傳遞出如故人般的暖意，讓異鄉之旅倍添安心與愉悦。 這般將文化質感與服務温度完美融合的體驗，足以成為重返麗江時的不二之選，而Lucian He先生的專業與熱忱，更讓這份記憶愈發鮮明動人。
4. 蜜旅優品·沁湖軒湖景花園客棧（麗江古城店）
用戶評分: 9.5/10.0
價錢：HK$241起
用戶評價：
這是一家很寶藏的客棧 ，也在網上看了很多，最終確定了這家客棧 ， 地理位置很好 ，房間乾淨整潔，WIFI暢通無阻， 洗浴設備也很全， 空調涼爽，整晚都睡得很安穩 ，而且每層樓看到的風景都是不一樣的美 特別是這裏的老闆 太好了 服務很熱情 老闆給我一種無所不知的感覺 ，附近的景點 介紹的很清楚 仔細 ，推薦我們吃的飯館 味道很好 。 下次一定還會再來的 一句話 體驗感滿滿的 不虛此行 。
麗江旅行團 | 麗江旅遊攻略
