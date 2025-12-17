麥克華堡成串流平台搶手貨 一部戲收過億片酬

【on.cc東網專訊】隨着戲院上映電影逐漸減少，好多荷里活明星都紛紛「過檔」接拍影視串流平台專屬的電影。根據財經雜誌《福布斯》（Forbes）指54歲的荷里活男星麥克華堡（Mark Wahlberg）已成為各大影視串流平台的頂流，被各大串流平台爭相邀請合作。「水漲船高」直令麥克的片酬亦大大提高，有指他每部戲的片酬已急升超過2,000萬美元（約1.6億港元）！

單計今年，他憑串流平台的《卑鄙遊戲》（Play Dirty） 、《保家計劃2：聖誕密令》（The Family Plan 2）以及戲院上映的《高空殺機》（Flight Risk）勁賺6,000萬美元（約4.7億港元）。

根據統計，過去5年麥克已在7部串流平台的電影中擔任男主角，而大部分都是動作或喜劇類型的電影。其作品累計為平台創造約6.8億美元（約53億港元）的收益。

