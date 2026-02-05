麥可傑克森紀錄片曝未公開錄音 剖析內心世界

（法新社倫敦4日電） 已故流行音樂天王麥可傑克森新紀錄片今天於英國播出，揭露先前未曾公開的錄音。他在其中談及對兒童的想法，更自認孩子們想要觸碰他。

由倫敦製片公司Wonderhood Studios製作的4集紀錄片「麥可傑克森：審判」（Michael Jackson: The Trial，暫譯），聚焦這位流行天王2005年的刑事審判，當時他被控在加州夢幻莊園（Neverland Ranch）性侵未成年阿維佐（Gavin Arvizo）而被起訴，最終獲判無罪。 在Wonderhood Studios官網發布的影片預告中，可聽見麥可傑克森說：「孩子們只想觸碰我、擁抱我。」

預告中還能聽到他說：「孩子們最後都會愛上我的個性，有時這也會讓我惹上麻煩。」

Wonderhood Studios在官網表示，這部在英國第四頻道（Channel 4）播出的紀錄片，透過訪談、未曝光影像，以及歌手未曾公開的錄音，力求跳脫2005年審判時的媒體鬧劇，並探討「關於名聲、種族與美國司法制度的深刻問題」。 第四頻道在聲明中表示，這段錄音來自麥可傑克森向一位猶太教拉比尋求「心靈指引」時所做的訪談。 第四頻道表示：「在數小時的錄音訪談中，麥可傑克森吐露深藏內心的祕密。」

這批音檔絕大部分是首次曝光，提供了前所未有的視角，讓人了解麥可傑克森的心理狀態與他痛苦的童年，同時也顯示他對阿維佐的「執著」。 自2009年過世以來，關於這位流行天王性侵兒童指控的紀錄片不斷，包括2019年同樣也在第四頻道播出的「離開夢幻島」（Leaving Neverland），當時該片引發家屬的強烈抨擊。 新紀錄片的播出，緊接在好萊塢傳記電影「麥可傑克森」（Michael）預告片釋出幾天後。該片由麥可傑克森的侄子賈法傑克森（Jaafar Jackson）飾演麥可傑克森，預計於4月24日上映。