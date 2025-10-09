麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利

今日（9日）有網民於Threads指控藝人麥子樂，不單與人爭執，更涉及威嚇行為。而麥子樂回覆《Yahoo娛樂圈》時否認以上行為，並指：「沒有同人爭執，亦沒有對任何人作出任何威嚇行為，對於網上出現的失實內容，本人保留一切法律追究權利。」

麥子樂否認與人爭執前恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利

事源有網民於Threads上指：「本人遭受藝人麥子樂及其勢力人士，作出威嚇自身安全」，道麥子樂與人爭執，之後離開現場，該網民要求麥子樂折返，但麥子樂已讀不回。事後該網民收到其他「勢力人士」威脅訊息，感到不安，所以已經報警。