麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線

麥家琪1993年以17歲之齡參加香港小姐競選

1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。後來麥家琪加入娛圈，力sell性感不羈形象，曾於《龍虎砵蘭街》一片剃光頭演出，更於《偷窺無罪》挑戰全裸性感演出。後來麥家琪與大律師王國豪喺2006年結婚，誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，佢活躍於內地社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨。早前佢參演HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，喺劇中飾演岑麗香嘅媽媽翠晶，以老人妝示人，可以話好大犧牲。

廣告 廣告

麥家琪曾於《龍虎砵蘭街》一片剃光頭演出

《我愛九龍城》截圖

現年50歲嘅麥家琪依然保養得宜，早前有內地傳媒人分享麥家琪為晚宴登台嘅片段，片中麥家琪以貼身連身裙登台，身材依然玲瓏浮凸，並且以勁歌熱舞帶同全場氣氛，當年狂野嘅麥家琪簡直好似返晒嚟，完全唔似係媽咪級！

麥家琪

麥家琪不時喺內地社交平台上載田園生活嘅影片，早前就上載一段自己親自落田割禾嘅影片，以樸素農婦打扮示人，將秀髮紮起，形象相當百變！

麥家琪小紅書影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！