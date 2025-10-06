麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。
麥德姆東北面烈風區半徑 280 公里 最近本港距離 330 公里
天文台指，隨著麥德姆在 10 月 3 日晚上進入本港 800 公里範圍，天文台發出一號戒備信號，成為年內第十二個掛波的熱帶氣旋，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄，之後天文台再在 10 月 4 日下午發出三號強風信號。
麥德姆以西北方向移動至雷州半島期間，因為南海水溫仍然較高而逐步增強至颱風，並在 10 月 5 日凌晨在本港西南面約 330 公里掠過。當時的地面風場分析顯示，麥德姆東北面烈風區的半徑範圍約為 280 公里，影響珠江口以西至本港以南海域，並未有覆蓋本港。至於在珠江口以西的澳門，澳門氣象局在 10 月 5 日凌晨發出了八號東南風球。
天文台說，麥德姆的外圍雨帶間中橫過香港，為本港帶來狂風驟雨及猛烈陣風，而離岸及高地的風力曾達烈風程度，位處西南部離海平面約 600 米高的昂坪曾錄得暴風，不過烈風並未持續影響本港普遍地區。雨量方面，由星期日午夜至下午 2 時 30 分，本港多處地區錄得超過 10 毫米雨量，大嶼山部分地區錄得超過 40 毫米雨量。
烈風「八中一」 強風「八中五」
參考風力資料，在麥德姆影響本港期間，長洲、長洲泳灘、橫瀾島、青洲、坪洲、沙洲、大美督、塔門和大老山的最高持續風力曾達烈風水平，至於昂坪最高持續風力達到每小時 117 公里，達暴風程度，與颶風風力（118km/h）僅有一步之遙。
「香港地下天文台」就指，以 8 個參考測風站計，麥德姆帶來的風力是烈風「八中一」，強風「八中五」，顯示三號強風信號「達標」。比較 2007 年至今共 40 個三號風球的個案，麥德姆在八站錄得的風力，按最高 60 分鐘風速平均值為每小時 40.1 公里，排名第 3，僅次於 2008 年的浣熊和 2011 年的海馬。
再對照過往掛八號波的風力數據，可以發現麥德姆為本港帶來風力，比起多個八號波的熱帶氣旋還要強。
天文台最後表示，預料高空反氣旋會在本週中至後期為華南帶來大致晴朗的天氣，中秋節翌日（7 日）至星期五（10 日）本港天氣酷熱。截至目前，今年 10 月份本港酷熱天氣（天文台總部最高氣溫達 33.0 度或以上）的日數已有 3 日，平了 1884 年以來十月份的最高紀錄，天文台相信未來幾日或有機會刷新紀錄。
