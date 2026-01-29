麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公

【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾因佗B導致身形有變而焦慮嘅佢，依家修身成功立即大晒特晒，今次佢就於Story貼出兩張身穿同一襲淺藍色吊帶晚裝裙嘅對比照，同大家分享自己索爆身材。

原來佢於2023年3月時已經着過同一條裙，當年佢首次穿晚裝已令人眼前一亮，玲瓏浮凸，長裙更開高衩至大腿根部，白滑美腿令人驚艷。如今佢再次着上同一襲晚裝，企喺機師老公身旁，依然咁迷人，樣貌、身材零變化，修身果然有成果，睇唔出已經生過BB。

