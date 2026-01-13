麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？

「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸，畢業於香港中文大學醫學院，一直全心在醫學界發展。昨日（1月12日）麥明詩與哥哥分別在社交網站發帖，原來麥明山正式榮升整形外科醫生，並加盟著名的養和醫院整形外科中心，麥明詩與父母及丈夫盛勁為抱著兒子齊來到賀。

麥明山榮升整形外科醫生，父母與妹妹麥明詩齊到賀。（IG@dr.vincentmak）

麥明山穿上白色醫生袍坐在辦公桌前，盡顯醫生風範。（IG@dr.vincentmak）

麥明山在IG分享在養和醫院整形外科中心到賀時的照片，留言表示：「我家大佬，一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。在大家眼中，他是一位精益求精的整形外科醫生。在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。我相信在新崗位上，他會一如既往帶着那份待人的真摯，將病人的需要和福祉放在最重要的位置。麥明山醫生，加油！」

麥明詩與丈夫盛勁為抱同兒子到賀。（IG@louisa_mak）

而麥明山則在IG上載與家人合照及以英文發帖表示：「一個新章節開始了。我非常感激NTWC PRS的導師和團隊夥伴。你們塑造並培養了今天的我成為外科醫生。衷心向EC Healthcare的前同事致敬，他們合作起來非常出色。對於我的家人和朋友，感謝你們在這段精彩旅程中始終陪伴著我。我無比激動地展開這新的篇章，準備好不斷學習、成長和服務，並始終將病人的福祉放在心上。」

麥明詩與哥哥麥明山都是學霸，網民更大讚兄弟同樣是靚仔靚女。（IG@louisa_mak）

照片可見，麥明山穿上白色醫生袍坐在辦公桌前，盡顯醫生風範，而他亦與親友在養和醫院整形外科中心的水牌前合照，麥明詩與丈夫盛勁為帶同兒子到賀，與父母見證哥哥的重要時刻，大家都笑得燦爛，可見到哥哥的成就感到驕傲。

麥明詩抱着兒子與哥哥麥明山及親友合照。（IG@louisa_mak）

網民看到麥明詩一家，都大讚全家兩代都是學有所成，形容麥明詩和哥哥是「一門雙傑」、「2兄妹都咁靚！」、「兩姊弟讀書都好叻👏👏加油🔥🔥」、「為你踏上新旅程感到欣慰。願你繼續以專業與善念服務有需要的人，為別人帶來力量與希望」。有人見到麥明山醫生年輕有為，疑想乘機求愛，竟搞笑留言問：「大佬結咗婚未？」