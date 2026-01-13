渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸，畢業於香港中文大學醫學院，一直全心在醫學界發展。昨日（1月12日）麥明詩與哥哥分別在社交網站發帖，原來麥明山正式榮升整形外科醫生，並加盟著名的養和醫院整形外科中心，麥明詩與父母及丈夫盛勁為抱著兒子齊來到賀。
麥明山在IG分享在養和醫院整形外科中心到賀時的照片，留言表示：「我家大佬，一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。在大家眼中，他是一位精益求精的整形外科醫生。在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。我相信在新崗位上，他會一如既往帶着那份待人的真摯，將病人的需要和福祉放在最重要的位置。麥明山醫生，加油！」
而麥明山則在IG上載與家人合照及以英文發帖表示：「一個新章節開始了。我非常感激NTWC PRS的導師和團隊夥伴。你們塑造並培養了今天的我成為外科醫生。衷心向EC Healthcare的前同事致敬，他們合作起來非常出色。對於我的家人和朋友，感謝你們在這段精彩旅程中始終陪伴著我。我無比激動地展開這新的篇章，準備好不斷學習、成長和服務，並始終將病人的福祉放在心上。」
照片可見，麥明山穿上白色醫生袍坐在辦公桌前，盡顯醫生風範，而他亦與親友在養和醫院整形外科中心的水牌前合照，麥明詩與丈夫盛勁為帶同兒子到賀，與父母見證哥哥的重要時刻，大家都笑得燦爛，可見到哥哥的成就感到驕傲。
網民看到麥明詩一家，都大讚全家兩代都是學有所成，形容麥明詩和哥哥是「一門雙傑」、「2兄妹都咁靚！」、「兩姊弟讀書都好叻👏👏加油🔥🔥」、「為你踏上新旅程感到欣慰。願你繼續以專業與善念服務有需要的人，為別人帶來力量與希望」。有人見到麥明山醫生年輕有為，疑想乘機求愛，竟搞笑留言問：「大佬結咗婚未？」
其他人也在看
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方
來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李施嬅車崇健「復合」8年情，網民尊重同時為女方抱不平：像極了我那不爭氣的閨密！
李施嬅與車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，期間爆出讓人驚訝的日常相處細節，網民呼籲「分手不要再回頭」，但二人竟於最後成功「下車」復合成功，網評「像極了我那不爭氣的閨密」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
大S離世快1年了…粉絲飛到台灣獻花祭拜「終於來見妳」 一段話讓網友都鼻酸
大S徐熙媛離世即將滿一年，近日一名大陸粉絲專程飛到台北，前往金寶山墓園獻花，並寫下滿懷想念的文字，意外在網路上引發熱議。他透露，這趟旅程先是搭巴士轉公車、再叫計程車，最後在好心司機的協助下，才找到大S的墓地。站在墓前，他忍不住落淚：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」姊妹淘 ・ 1 天前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
韓國人氣大胃女王 Hamzy，以分享韓式料理的製作及吃播而深受觀眾喜愛，在YouTuber坐擁逾1400萬訂閱。她日前在頻道更新影片，以《重大宣布！感謝大家的一切》為題，宣佈將暫停更新吃播頻道的影片，未來會專注於調養身體備孕。Yahoo Food ・ 5 小時前
2026金球獎「DIOR公主」是她們：原創歌曲獎《Golden》主唱EJAE、金球獎史上第2位愛爾蘭影后Jessie Buckley
第83屆金球獎完美落幕。今屆紅地毯服飾有很多黑色裙子亮相，低調優雅亦各有細節特色。之前跟大家分享了金球獎紅地毯上的Chanel，這裡就來看金球獎紅地毯上的「Dior公主」，當中包括憑《Golden》一曲奪原創歌曲獎的主唱EJAE，還有擊敗兩大影后爆冷奪影后的Jessie Buckley，還有幾位女明星也變身「Dior公主」亮相金球獎，一起來看！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
44歲凱特王妃嫁給王子卻年終無休，抗癌後要重拾皇室使命的全能公爵夫人
凱特王妃44歲生日快樂！英國時間1月9日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）迎來44歲生日。歷經去年癌症治療並宣布進入緩解期後，她以驚人韌性逐步重返公眾視野，一整年積極履行皇室職務，展現優雅與堅強並存的迷人魅力。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
渣打馬拉松｜扭傷應否停跑？ 肌肉溶解大件事？ 急症醫生教跑手留意身體警號︱Yahoo
【Yahoo健康】渣打馬拉松將於本周日（18 日）舉行。 每年賽事都有參賽者受傷甚至死亡，作為跑手一旦受傷，應該如何判斷傷勢輕重，甚麼情況下可以繼續跑步，甚麼情況應該立即停止？《Yahoo 健康》找來了急症專科醫生為你詳細解釋。Yahoo 健康 ・ 19 小時前
迪士尼音樂傳奇 Live圓滿舉行 Lea Salonga重返香港迪士尼獻唱《Reflection》
備受粉絲喜愛的「迪士尼音樂傳奇 Live」於昨晚(10日)完滿舉行，只此一晚的音樂盛會，特別邀請榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、曾為茉莉公主及花木蘭獻聲的殿堂級歌手 Lea Salonga，Lea 以動人歌聲向迪士尼公主與女王的勇氣、夢想與精神致敬，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮後，她再度登上舞台。am730 ・ 1 天前
Lisa成K-Pop第一人！首次擔任金球獎2026頒獎嘉賓一出場便征服全場
2026 年金球獎（Golden Globes）頒獎典禮上，BLACKPINK 成員 Lisa 以首位 K-Pop 偶像擔任頒獎嘉賓的身份登場，瞬間成為全場焦點。JESSICA ・ 1 天前
流感｜天氣轉涼復工復課或增病毒活躍 冬季流感季節展開與否需觀察
衞生防護中心日前宣布夏季流感完結，但冬季流感季節即將到臨。衞生署署長林文健表示，冬季流感一般在1月至3月出現，近期天氣開始轉涼加上長假期後復工、復課，或使流感病毒的活躍程度增加，促成冬季流感展開。am730 ・ 1 天前
阿里健康與梅爾森醫藥戰略合作 全球首款嬰兒血管瘤外用新藥明首發
內地傳媒報道，據阿里健康(00241)官方微博消息，公司上周四(8日)與北京梅爾森醫藥達成戰略合作，將在兒童專科創新藥領域展開深度合作，圍繞全球首款獲批用於治療增殖期淺表性嬰兒血管瘤的外用創新藥貝美淨，開展全渠道首發的深度協同。貝美淨明日(13日)在阿里健康平台全網獨家首發。雙方還將聯合啟動「嬰兒血管瘤關愛計劃」，涵蓋專家諮詢、科普直播、用藥指導及公益援助等多項服務，構建以患兒為中心的全周期健康管理生態。 貝美淨由北京梅爾森醫藥研發，是全球首個針對該適應症的外用凝膠劑型。其三期臨床試驗數據顯示，在121例初生至半歲患兒中，治療24周後臨床治癒率達60.7%，整體有效率為89.4%，安全性良好。 (ST)infocast ・ 22 小時前