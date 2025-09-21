樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信吮
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。
Louisa於社交平台發文感歎日子飛快，囝囝慢慢成長：「由抱住去睇醫生，到自己坐喺度見醫生，時間過得真係好快… 眨吓眼已經半歲🥹 希望你繼續健健康康，開開心心」並配上多張照片。照片中可見，Louisa囝囝自己坐穩面向醫生方向，一頭濃密頭髮非常可愛。另一張照片則是Louisa囝囝露出肥嘟嘟下巴並接受醫生檢查，再加上圓圓肚子及小手，萌爆一眾網民，紛紛大讚可愛！
