《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！
麥明詩近日於IG分享全家福，並說：
「件ugly Christmas sweater 擺咗成年就係為咗呢兩日有得着✌️
Merry Christmas🎄
#firstchristmas #boxingday #uglychristmassweater」
她其後貼出影片，並謂：
「Luckily it was just for 2 hours… though it felt like 8😆
Daddy had to work over Christmas but we decided that he would not be spending our family’s first Christmas alone! Taking baby onboard by myself was a challenge but we made it! Special thanks to the cabin crew who frequently came by to check in on me, and the wonderful passenger next to me on the outbound full load flight who stepped in as an extra set of hands ✈️❤️（幸好只是2小時...感覺就似過了8小時。爸爸需要在聖誕節工作，但我們計劃不要讓他孤單地過節！獨自帶BB乘搭飛機是一個挑戰，但我們成功了！特別感謝機組人員經常過來關心我，身旁的鄰座乘客很好，會主動伸出援手）」
其他人也在看
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 4 分鐘前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 10 小時前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 12 小時前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 12 小時前
港男攜胡椒噴霧赴日 機場安檢揭發被捕
機場警區昨日(27日)接獲報案，指一名準備前往日本的35歲香港男子在出境安檢時被揭發行李內藏違禁物品。消息指，保安人員在檢查其兩件手提行李時，發現內藏兩枝懷疑胡椒噴霧，隨即通知警方。警員到場後確認物品屬違禁品，男子涉嫌違反《火器及彈藥條例》，當場被捕。該男子其後獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 14 小時前
克宮：俄美同意暫時停火徒然延長衝突
（法新社莫斯科28日電） 克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普今天通話，莫斯科和華府一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。川普稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開會談之前，「我剛與普丁（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。法新社 ・ 4 小時前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 18 小時前
巴塞迷想邊兩位球星季後離隊？
【Now Sports】西媒《Mundo Deportivo》日前就圍繞巴塞隆拿大軍陣容作出一次統計，想不到中場法基迪莊竟是球迷希望他離隊的對象。西班牙傳媒《Mundo Deportivo》日前進行了一個關於巴塞隆拿的統計，對象為300名巴塞球迷，請他們選擇兩位希望季後離隊的球星。結果荷蘭中場法基迪莊（Frenkie De Jong）取得37.3%的得票，成為最多人揀選的球員；另一位則是有32.9%得票的朗奴阿拿奧荷，結果令不少人感到意外。第3名為門將達史特根，取得13.66%的得票。統計中亦包括季後是否與前鋒利雲度夫斯基續約的問題，結果有178名球迷選擇「否」，即有59.3%的得票不贊成球會與該37歲波蘭前鋒續約，只有31.6%的得票支持他季後繼續留效。此外，今夏外借至巴塞的曼聯前鋒華舒福亦是統計對象之一，問題當然是圍繞巴塞季後是否買斷這名英格蘭球星，結果有54.66%的得票支持巴塞啟動買斷條款；35.66%的得票選擇將他季後重返紅魔，另有6.3%的球迷則揀選等待至季後決定。now.com 體育 ・ 11 小時前