麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛

麥明詩為陪老公盛勁為過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！

麥明詩挑戰獨自湊仔搭飛機

麥明詩近日於IG分享全家福，並說：

「件ugly Christmas sweater 擺咗成年就係為咗呢兩日有得着✌️

Merry Christmas🎄

#firstchristmas #boxingday #uglychristmassweater」

廣告 廣告

囝囝側面照曝光

她其後貼出影片，並謂：

「Luckily it was just for 2 hours… though it felt like 8😆

Daddy had to work over Christmas but we decided that he would not be spending our family’s first Christmas alone! Taking baby onboard by myself was a challenge but we made it! Special thanks to the cabin crew who frequently came by to check in on me, and the wonderful passenger next to me on the outbound full load flight who stepped in as an extra set of hands ✈️❤️（幸好只是2小時...感覺就似過了8小時。爸爸需要在聖誕節工作，但我們計劃不要讓他孤單地過節！獨自帶BB乘搭飛機是一個挑戰，但我們成功了！特別感謝機組人員經常過來關心我，身旁的鄰座乘客很好，會主動伸出援手）」

麥明詩挑戰獨自湊仔搭飛機

麥明詩挑戰獨自湊仔搭飛機

麥明詩挑戰獨自湊仔搭飛機

麥明詩挑戰獨自湊仔搭飛機

一家人慶祝