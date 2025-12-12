麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。

麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相

適逢正日生日，Louisa特別上載了跟機師老公盛勁為和囝囝的家庭照，三個人在皚皚白雪中緊靠在一起，Louisa緊抱著戴上太陽眼鏡的囝囝，深情望著愛兒，母愛爆棚。身旁的盛勁為側開懷大笑，一家三口幸福滿瀉。另一張相則看到Louisa抱起囝囝到半空中，她也笑到瞇起雙眼，完全樂在其中。囝囝至今九個月大，已經好叻識得企定定擺甫士影相。在Louisa公開的另一張照片中，雖然未見正面全樣，但看到囝囝站穩擘開口露出小小的門牙，都可以想像囝囝的表情有多可愛，讓Louisa影過不停。

雖然在大雪中天氣極冷，但Louisa內心卻是暖暖的，這全因可以跟至親度過生日，她在網絡上更寫到：「感恩能夠簡單地在一起，這份禮物已足夠珍貴。」

照片來源：麥明詩Facebook 及 Instagram