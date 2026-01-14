麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲

現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。

麥明詩喺活動時接受傳媒訪問，期間透露9個月大嘅囝囝，雖然年紀尚小，不過自理及社交能力驚人，囝囝係「超E人（外向型）」，熱愛社交兼不怕生，佢仲話囝囝好鍾意同陌生人傾偈，如果對方唔理佢，佢為咗引起注意就會拍打你。

至於哥哥方面，麥明詩表示二人關係非常密切，多年嚟各自喺專業領域上一直互相支援。嚟到2026年，胞兄麥明山事業步入新階段，麥明詩被問到對未來嘅期許時，佢就耐人尋味話：「2026年都幾多喜事，希望我再有喜事。」雖然佢冇正面回應所講嘅喜事係唔係成功懷第2胎，不過佢就係希望可以盡快再公布好消息，結果引起網民激烈猜測，紛紛留言估佢係唔係追B成功懷第2胎。

麥明詩胞兄麥明山近日榮升養和醫院整形外科醫生，除咗麥家之外，朱千雪與醫生老公吳昆倫（Justin）亦有到場祝賀，不過一眾網民就將焦點放喺朱千雪身上，當日朱千雪著上黑色長袖修身外套，而下身就搭配寬鬆嘅長裙，身形明顯發福，孕味甚濃，所以唔少網民隨即猜測是否再度懷孕；不過亦有網民認為只係影相角度或長裙剪裁問題。

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

朱千雪IG

朱千雪IG

朱千雪IG

