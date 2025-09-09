專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
麥明詩飛機師老公盛勁為8號風球下堅守崗位 安全回家記錄溫馨時刻
颱風「塔巴」日前吹襲香港，香港天文台於9月7日晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號，直至9月8日下午1時10分改發三號強風信號，除咗唔少打工仔要喺落波後趕返工，其實於八號風球期間都有唔少市民開工，包括麥明詩嘅飛機師老公盛勁為。
麥明詩與盛勁為於2024年結婚，並於今年3月榮升父母，一家三口幸福滿滿。日前，盛勁為於八號烈風或暴風信號期間堅守崗位工作，麥明詩則留喺屋企等待老公回家。麥明詩於社交平台分享盛勁為平安回家嘅照片，寫道：「歡迎爸爸8號風球下安全降落回家，即刻落去食個午餐先」；從照片中看到，麥明詩與盛勁為一身休閒打扮，前者穿上白色衛衣及藍色單車褲，戴上黑色帽子，後者則以藍色上衣搭配白色短褲，剛剛收工嘅盛勁為更抱著囝囝露出幸福笑容，盛勁為亦有轉發麥明詩嘅帖文，表示：「努力學習」。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
香港政府力推「夜繽紛」成效成疑，網站更突現「404」，相反，賽馬持續為庫房帶來穩定稅收與慈善回饋，「賽馬經濟」或成財赤時代下香港最可靠的提款機與旅遊亮點。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 18 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 19 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 23 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾
近日有網民在社交平台Threads發帖，直擊一對父女於颱風逼近前「掃貨大軍」上身，將一間超市整個貨架的辛辣麵杯麵橫掃一空，更一人推一車，猶如置身「戰場」，立即引起網民熱議港人「打風搶糧」的習慣。Yahoo Food ・ 3 小時前
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 18 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
泡泡瑪特股價大跌 受需求擔憂及納入恆指後遭獲利回吐拖累
【彭博】— 泡泡瑪特股價周一大跌，反映市場對這家中國玩具製造商的產品需求前景存在擔憂，該股被納入兩大主要指數後也遭遇獲利回吐。Bloomberg ・ 20 小時前