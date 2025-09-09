麥明詩飛機師老公盛勁為8號風球下堅守崗位 安全回家記錄溫馨時刻

麥明詩飛機師老公盛勁為8號風球下堅守崗位 安全回家後一家三口記載溫馨時刻

颱風「塔巴」日前吹襲香港，香港天文台於9月7日晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號，直至9月8日下午1時10分改發三號強風信號，除咗唔少打工仔要喺落波後趕返工，其實於八號風球期間都有唔少市民開工，包括麥明詩嘅飛機師老公盛勁為。

麥明詩與盛勁為於2024年結婚，並於今年3月榮升父母，一家三口幸福滿滿。日前，盛勁為於八號烈風或暴風信號期間堅守崗位工作，麥明詩則留喺屋企等待老公回家。麥明詩於社交平台分享盛勁為平安回家嘅照片，寫道：「歡迎爸爸8號風球下安全降落回家，即刻落去食個午餐先」；從照片中看到，麥明詩與盛勁為一身休閒打扮，前者穿上白色衛衣及藍色單車褲，戴上黑色帽子，後者則以藍色上衣搭配白色短褲，剛剛收工嘅盛勁為更抱著囝囝露出幸福笑容，盛勁為亦有轉發麥明詩嘅帖文，表示：「努力學習」。

