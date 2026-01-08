天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
麥樂雞食譜│西檸麥樂雞 鮮檸加一樣材料做不敗醬汁
早陣子麥記的十蚊九件麥樂雞的特格優惠沖擊不少人，一時衝動買很多但又一次吃不完便拿去煮餸，其實也是一個辦法，炸雞件放涼了再直接叮不好吃，不如拿來煮，而用來做西檸麥樂雞效果更意外地好，省卻炸雞件的步驟，用鮮檸搾汁加上吉士粉和蜜糖，便可做出清香酸甜可口的味道，如果想味道更有層次，可以把檸檬黃色部份用來煮醬汁，但切記要去掉白色部份，不然會變苦，即睇如何製作西檸麥樂雞：
西檸麥樂雞（2人份量）
烹煮時間：15分鐘
材料：
麥樂雞9件
乾葱1個
檸檬2個
吉士粉2茶匙
水100毫升
蜜糖3湯匙
鹽少許
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
