麥樂雞食譜│西檸麥樂雞 鮮檸加一樣材料做不敗醬汁

麥樂雞食譜│西檸麥樂雞 鮮檸加一樣材料做不敗醬

早陣子麥記的十蚊九件麥樂雞的特格優惠沖擊不少人，一時衝動買很多但又一次吃不完便拿去煮餸，其實也是一個辦法，炸雞件放涼了再直接叮不好吃，不如拿來煮，而用來做西檸麥樂雞效果更意外地好，省卻炸雞件的步驟，用鮮檸搾汁加上吉士粉和蜜糖，便可做出清香酸甜可口的味道，如果想味道更有層次，可以把檸檬黃色部份用來煮醬汁，但切記要去掉白色部份，不然會變苦，即睇如何製作西檸麥樂雞：

西檸麥樂雞（2人份量）

烹煮時間：15分鐘

材料：

麥樂雞9件

乾葱1個

檸檬2個

吉士粉2茶匙

水100毫升

蜜糖3湯匙

鹽少許

做法

1. 乾葱切絲。檸檬半個切片，然後削半個檸檬皮，只要黃色部份。

2. 燒熱油，爆香乾葱，加水和檸檬皮，小火煮5分鐘。

3. 餘下的檸檬擠汁，混合蜜糖、吉士粉和少許鹽，拌勻。加入鑊中拌勻至開始濃稠，倒入小麥樂雞快速拌炒，上碟，放檸檬片裝飾。

完成品

文、攝：謝翠玲