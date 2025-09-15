麥當勞微電影｜謝霆鋒主演《重回1975年的起點》真實改編麥當勞首位餐廳經理故事 神還原舊香港面貌

為慶祝香港麥當勞踏入 50 週年，麥當勞與本地金像級電影演員及製作班底聯手呈獻、史無前例的懷舊微電影《重回1975年的起點》，帶領觀眾回到 1975 年 1 月 26 日，重溫銅鑼灣百德新街第一間麥當勞餐廳開幕的歷史時刻。微電影由金像獎影帝謝霆鋒與金像獎最佳男配角白只主演，改編自第一代經理朱源和（人稱「阿爺」）的真實故事，重現當年麥當勞如何紮根香港、走進市民生活。

真人真事改編香港麥當勞第一位餐廳經理故事 由影帝謝霆鋒傾情演出

麥當勞微電影《重回1975年的起點》由資深廣告導演蔡美詩執導，豪華幕後陣容包括屢次榮獲金像獎「最佳剪接」的張叔平、「最佳美術指導及服裝造型設計」文念中、「最佳視覺效果」黃宏達，以及「最佳原創電影音樂」陳光榮，並由謝霆鋒飾演真實存在、人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理。

廣告 廣告

《重回1975年的起點》講述謝霆鋒與白只飾演的麥當勞員工，攜手演活餐廳前線團隊的工作日常。由麥當勞員工上下一心地籌備餐廳開張、仔細檢查和清潔餐廳每一個角落，確保餐廳運作順暢、服務顧客，傳授用手享受漢堡飽的美味、再到第一日營運結束後的經理及員工真摯對話，整個故事真實呈現了當年麥當勞進軍香港後，麥麥遵守 50 年服務承諾，始終如一地為顧客帶來 Happy Moments 的品牌理念。娓娓道來麥當勞 50 年前正式進軍香港市場、承諾「以人為本、以客為先、創新求變」品牌使命的起始。

麥當勞微電影《重回1975年的起點》

微電影故事由香港麥當勞的「第一日」展開，帶領大家時光倒流至位於銅鑼灣百德新街、第一間香港麥當勞餐廳開幕日—— 1975 年 1 月 26 日，一起重溫當年盛大開幕、人潮絡繹不絕的歷史時刻。製作班底為追求極致完美及逼真場景，不但耗時逾一年進行資料搜集，從美術、服裝到音樂均細膩考究，一絲不苟地用上整整一個月時間搭建第一間香港麥當勞餐廳及銅鑼灣百德新街舊街景，包括打造出第一間香港麥當勞餐廳的特色裝潢：餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、座位卡位、飲管桶、食物包裝及餐盤紙等滿載回憶殺，還有 70 年代百德新街上的不同店舖，包括涼茶店、藥房、電器舖、洋服店以及文具玩具店；街上招牌等亦完美還原，透過細緻、真實的畫面完整呈現舊香港面貌，以集體回憶引起無數顧客的共鳴，務求將70年代的香港原汁原味呈現！

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點1.

與金像影帝謝霆鋒合作以微電影方式還原香港麥當勞歷史

香港麥當勞是次以全新方式展現經典歷史，更與影帝謝霆鋒合作，以微電影的方式宣傳，將大家熟悉的美味穿梭 50 年時空，以震撼的視覺畫面還原這份「味覺回憶」。

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點1. 與金像影帝謝霆鋒合作以微電影方式還原香港麥當勞歷史

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點1. 與金像影帝謝霆鋒合作以微電影方式還原香港麥當勞歷史

麥當勞微電影《重回1975年的起點》 焦點2.

史無前例齊集本地金像級電影演員及製作班底

除了由香港電影金像獎最佳男主角謝霆鋒及最佳男配角白只領銜出演，微電影製作班底陣容亦同樣強勁，包括由資深廣告導演蔡美詩執導，以及屢次榮獲金像獎「最佳剪接」的張叔平、「最佳美術指導及服裝造型」的文念中、「最佳視覺效果」黃宏達，以及「最佳原創電影音樂」陳光榮，組成史無前例、金像級電影製作的國際級廣告創作班底。其中陳光榮更將麥當勞招牌旋律「Ba Da BaBa Ba」，於片尾再次巧妙變奏，為微電影劃上圓滿句號。

「最佳美術指導及服裝造型」的文念中

「最佳視覺效果」黃宏達

「最佳原創電影音樂」陳光榮

麥當勞微電影《重回1975年的起點》點3.

微電影真人真事改編而成

謝霆鋒飾演的，是真實存在、已年屆逾 80 歲兼人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理朱源和先生。於微電影拍攝期間，「阿爺」亦有到場向製作團隊和飾演麥當勞員工的演員分享和打氣，並對場景真實還原 50 年前的餐廳和街道感到十分讚嘆和感動。

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點3.微電影真人真事改編而成

麥當勞微電影《重回1975年的起點》《重回1975年的起點》焦點4.

耗時逾一年進行資料搜集

曾分別憑《麥路人》及《金手指》電影榮獲金像獎「最佳美術指導」及「最佳服裝造型設計」等殊榮的文念中負責是次微電影美術指導及造型設計，他與製作團隊銳意神還原第一間香港麥當勞餐廳以及其所在的銅鑼灣百德新街街景，耗時逾一年進行資料搜集。除了搜集歷史資料和相片外，更到訪圖書館翻查當年舊報紙，製作團隊亦積極聯絡舊街坊，總共進行了逾百個口述歷史訪問，務求極致呈現逼真場景，包括涼茶店、藥房、電器舖、洋服店以及文具玩具店，充分活現當時社會人文氣息。製作團隊更驚喜發現當年位處百德新街的華生文具店（最下圖）經歷搬舖後，現時仍屹立銅鑼灣服務街坊，如麥當勞一樣，成為 50 年來的社區回憶之一。

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點4. 耗時逾一年進行資料搜集

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點4. 耗時逾一年進行資料搜集

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點4. 耗時逾一年進行資料搜集

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點4. 耗時逾一年進行資料搜集

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點4. 耗時逾一年進行資料搜集

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點5.

神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

今次《重回1975年的起點》微電影完美展示了舊日的香港情懷，以及細緻的美術實境。片段中的第一間麥當勞餐廳以及百德新街花上歷時一個月搭建，鉅細無遺地呈現麥當勞餐廳內所有細節，例如 70 年代餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位、飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機，以及舊式電話和麥當勞叔叔雕像等；而微電影裡所用的單車、的士和私家車更是搜羅自 70 年代，令演員和觀眾可加倍投入劇情，感受當年美式快餐風格和街景情懷，對比現今數碼化和時尚簡潔的環境。

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點5.神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點5.神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點5.神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點5.神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

麥當勞微電影《重回 1975 年的起點》 焦點5.神還原第一間麥當勞餐廳及百德新街街景

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點6.

完美重現開幕剪綵場景

微電影中的每個細節，均經嚴謹查證，務求還原當年實況。例如 1975 年第一間麥當勞餐廳開幕的場景，剪綵、派汽球和員工大合照等情節均完整呈現，供剪綵用的「特製綵帶」更加與當年如出一轍，同樣是以十元港幣編連而成。

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點6.完美重現開幕剪綵場景

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點6.完美重現開幕剪綵場景

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點7.

巧妙運用 CG 技術重現 70 年代香港

真實搭製的電影場景亦需要巧妙運用 CG 技術，才可更準確呈現富有歷史痕跡的細緻畫面。今次微電影由曾憑《頭文字 D》獲得金像獎「最佳視覺效果」的黃宏達操刀，他利用先進 CG 技術打造微電影中謝霆鋒乘搭的電車，以及部分舊街景，像真度極高。

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點7.巧妙運用 CG 技術重現 70 年代香港

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點7.巧妙運用 CG 技術重現 70 年代香港

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點8.

動員 300 名群眾演員

微電影拍攝過程總共動員接近 300 人的群眾演員，將餐廳開幕時絡繹不絕的情景再度呈現眼前，為香港麥當勞 50 年來最大規模的廣告製作。所有群眾演員的服裝、髮型和妝容等造型均參照 70 年代美學設計，如香港麥當勞第一代的員工制服、喇叭褲、捲髮空氣感造型，製作團隊更安排近五百套服裝，致力呈現 70 年代的香港日常，令觀眾更有代入感。

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點8.y動員 300 名群眾演員

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點8.y動員 300 名群眾演員

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點8.y動員 300 名群眾演員

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點9.

兩名香港麥當勞現職經理參與演出

一眾飾演麥當勞員工的演員當中，更有兩位是現職香港麥當勞餐廳總經理。他們二人經過數輪試鏡後，才能脫穎而出取得演出機會，並於拍攝時有機會跟謝霆鋒和白只有對手戲。他們亦親自向一眾演員傳授餐廳日常營運工作的秘訣，令大家演技更逼真。

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點9.ya兩名香港麥當勞現職經理參與演出

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點9.ya兩名香港麥當勞現職經理參與演出

麥當勞微電影《重回1975年的起點》焦點10.

1975 年進軍香港將漢堡飽、薯條普及化