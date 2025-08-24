麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

說起麥當勞，除了薯條、漢堡之外，相信不少人都會想起「生日會」。對很多人來說，能夠在麥當勞舉辦一場專屬派對，曾經是兒時夢想。其實想要成為派對主角並不複雜，無論是大人想圓童年心願，還是家長希望替小朋友留下難忘回憶，麥當勞生日會都能提供一個簡單又特別的選擇。官方更強調，派對並不限於生日，畢業、慶功或迎新同樣可以預訂。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

生日會場地選擇及最低消費

值得留意的是，並非所有麥當勞分店都提供生日會派對服務，讀者可以到麥當勞官網的「生日派對」查看指定餐廳名單。而且，不同分店的最低消費及可容納人數各有不同，但大部分都會提供專屬派對場地。由官網資料可見，某些分店的最低消費只需2000元，若派對人數較多，更可考慮空間較大的分店，例如 德福廣場一期分店最多可容納70人，非常適合大型聚會。

派對人數較多 更可考慮空間較大的分店

派對主題選擇及流程

參加者會獲得派對帽、派對卡，現場亦會安排多款益智有趣的遊戲，讓小朋友盡情參與，大人亦可同樂。除了基本的安排外，麥當勞還設有不同主題選項，例如經典的角色主題，如小飛飛、滑嘟嘟主題等。派對所附的精美禮品會因主題而有所不同，增添驚喜。若有特別需要，亦可額外訂購氣球佈置，令整個派對更熱鬧、更個人化，無論大人或小朋友都能盡情享受派對時光。

派對流程

滑嘟嘟主題

圖片來源：麥當勞官網

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業 前五星級酒店餅廚掌舵 必食自家製人氣酥皮千層系列

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？