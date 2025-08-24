眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？
參加麥當勞生日會可算是不少人的童年回憶，原來原一定要小朋友生日才可以在麥當勞辦派對，即睇內文：
說起麥當勞，除了薯條、漢堡之外，相信不少人都會想起「生日會」。對很多人來說，能夠在麥當勞舉辦一場專屬派對，曾經是兒時夢想。其實想要成為派對主角並不複雜，無論是大人想圓童年心願，還是家長希望替小朋友留下難忘回憶，麥當勞生日會都能提供一個簡單又特別的選擇。官方更強調，派對並不限於生日，畢業、慶功或迎新同樣可以預訂。
生日會場地選擇及最低消費
值得留意的是，並非所有麥當勞分店都提供生日會派對服務，讀者可以到麥當勞官網的「生日派對」查看指定餐廳名單。而且，不同分店的最低消費及可容納人數各有不同，但大部分都會提供專屬派對場地。由官網資料可見，某些分店的最低消費只需2000元，若派對人數較多，更可考慮空間較大的分店，例如 德福廣場一期分店最多可容納70人，非常適合大型聚會。
派對主題選擇及流程
參加者會獲得派對帽、派對卡，現場亦會安排多款益智有趣的遊戲，讓小朋友盡情參與，大人亦可同樂。除了基本的安排外，麥當勞還設有不同主題選項，例如經典的角色主題，如小飛飛、滑嘟嘟主題等。派對所附的精美禮品會因主題而有所不同，增添驚喜。若有特別需要，亦可額外訂購氣球佈置，令整個派對更熱鬧、更個人化，無論大人或小朋友都能盡情享受派對時光。
圖片來源：麥當勞官網
