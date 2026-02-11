焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

Yahoo活動街

麥當勞花車年初一亮相｜港鐵站設巨型花車派對隧道 推全新AR遊戲贏取免費365份巨無霸套餐｜Yahoo活動街

Yahoo活動街
Yahoo活動街
麥當勞花車年初一亮相｜港鐵站設巨型花車派對隧道 推全新AR遊戲贏取免費365份巨無霸套餐｜Yahoo活動街
麥當勞花車年初一亮相｜港鐵站設巨型花車派對隧道 推全新AR遊戲贏取免費365份巨無霸套餐｜Yahoo活動街

香港麥當勞延續去年 50 週年慶祝熱潮，今個農曆新年再推壓軸登場的「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」特色花車，靈感源自 80 年代麥當勞分店設計裝置，並首次亮相於由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」。同時，花車設計由即日起（2 月 11 日）起率先於連接港鐵中環站與香港站之間的通道登場，打造成以花車及麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，感受濃厚新年氣氛。而且更會延伸至線上和線下，不論全港麥當勞餐廳、麥當勞 App，以至電視台均會見到其蹤影，並同時於麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，大送總值超過港幣 500 萬的豐富獎品，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」，與大家一同慶祝馬年來臨，預祝大家「日日 Iovin’ it 、事事 lovin’it」！

廣告
麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」
麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」

麥當勞50週年｜經典復刻火車

「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」將於 2 月 17 日（大年初一）晚上首度參與匯演及登場，花車設計概念源自 80 年代沙田新城市廣場分店裝潢，當年小火車裝置至今依然讓不少顧客津津樂道，是本港社區的集體回憶之一。花車以麥當勞標誌性的紅色和黃色為設計主色，車身及車尾更分別以麥當勞的 M 標誌及薯條作裝飾，並用上經典燈泡點綴，展現麥當勞歡樂夢幻和歷久常新的形象。同時，伴隨特色花車登場更有由多位麥當勞前線員工、管理團隊及一眾表演者組成的表演隊伍，並聯同深受大家喜愛的麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷一同演出，陣容十分鼎盛！

延續精彩匯演後，「香港麥當勞 50週年經典復刻火車」將會由 2 月 18 日（年初二）至 2 月 26 日（年初十）於啟德體育園展出，歡迎麥當勞粉絲把握機會到場打卡！

麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」
麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」

麥當勞50週年｜中環站×香港站「新春花車派對」隧道

香港麥當勞更率先與全城慶祝農曆新年來臨，由即日起（2 月 11 日）起將連接港鐵中環站與香港站之間的通道打造以花車與麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，方便大家欣賞「香港麥當勞50 週年經典復刻火車」設計，並讓一眾麥當勞樂園角色向大家「拜早年」，預祝全港市民「日日 Iovin’ it 、事事lovin’ it」，歡迎大家搶先影相打卡欣賞，提早感受新春快樂氣氛。

中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道
中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道
中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道
中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道
中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道
中環站與香港站之間通道設超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道

麥當勞50週年｜AR手遊「全城捕捉麥當勞花車」

麥當勞 50 週年花車熱潮更會進一步延伸至線上和線下，不論全港麥當勞餐廳、麥當勞App，以至電視台均會見到其蹤影。麥當勞樂園角色於新年期間更會乘坐花車於新年期間登上電視台向全港拜年，歡迎大家率先欣賞；麥當勞 App 亦由即日起首度推出全新 AR（擴充實境）主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，遊戲玩法十分簡單，參加者只需於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物，獎品總值超過港幣 500 萬，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」，活動詳情請見下表。

活動日期： 2026 年 2 月 11 日上午 11 時至 2026 年 2 月 26 日晚上 11 時 59 分
費用： 免費
參加方法及活動獎品：遊戲玩法十分簡單，只需打開麥當勞 App 指定活動版面，並於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物。每次成功捕捉麥當勞花車，可獲得一次抽獎機會。每位麥當勞 App 用戶每日最多可參與 5 次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」、免費中汽水、免費新地筒、免費熱朱古力、免費蘋果批、免費熱即磨黑咖啡（細）、麥當勞特別新春手機桌布，以及指定超值套餐優惠券；參與遊戲次數越多，中獎機會越大。活動條款及細則請屆時參閱麥當勞 App 內的活動頁面。

麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」
麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」
麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」
麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」
麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」
麥當勞特色花車「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」

花車、指定花車影片或圖片出現地點：

1. 全港超過 260 間麥當勞餐廳之自助點餐機屏幕（2 月 11 日至 2 月 19 日）

2. 連接港鐵中環站與香港站之間的「麥當勞新春花車派對」隧道（2 月 11 日至 2 月 24 日）

3. 81 翡翠台 及 ViuTV 99 台（ 2 月 16 日至 2 月 19 日）

4. 「國泰新春國際匯演之夜」活動期間登場 （2 月 17 日（年初一）晚上 8 時至 9 時 45 分）

5. 啟德體育園舉行的花車展覽（靠近啟德零售館 1）（ 2 月 18 日（年初二）至 2 月 26 日（年初十））

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
宏福苑五級大火

其他人也在看

五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生

五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。

Yahoo娛樂圈 ・ 4 小時前
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文　全家跟著改「應采兒冠上夫姓」

陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文　全家跟著改「應采兒冠上夫姓」

58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。

姊妹淘 ・ 9 小時前
鄭少秋喪女神隱3年　為亡友許紹雄激罕蒲頭

鄭少秋喪女神隱3年　為亡友許紹雄激罕蒲頭

人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵

福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵

2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡

台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡

台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。

Yahoo旅遊 ・ 1 天前
阿Mo終現真身　用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅

阿Mo終現真身　用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅

男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。

東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手

山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手

再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。

28Hse.com ・ 1 天前
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈

特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈

美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。

鉅亨網 ・ 9 小時前
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫　街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬

屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫　街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬

【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。

on.cc 東網 ・ 1 天前
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？

容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？

不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。

Yahoo娛樂圈 ・ 6 小時前
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒

傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒

台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」

醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」

由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！

Yahoo Style ・ 1 天前
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎

電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。

Yahoo娛樂圈 ・ 6 小時前
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完

卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完

【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」

now.com 體育 ・ 19 小時前
年宵花市2026｜全港15大花市地點/開放時間/交通懶人包！維園400檔＋啟德首個海濱年宵市集

年宵花市2026｜全港15大花市地點/開放時間/交通懶人包！維園400檔＋啟德首個海濱年宵市集

向金龍說再見，今年迎來了金蛇！新年市集今年繼續百花齊放，分佈港九新界，室外的室內任揀，有大型的也有小型的，政府場地的年宵舉行日期統一由2025年1月23日至29日，即農曆年初一清晨結束，一連7日任行任買；今年銅鑼灣維園年宵繼續設有300多個攤位，場面依舊最盛大；不同主題設計的市集則有旺角朗豪坊、中環街市、熊遊新春市集等，去勻多區打卡都得！；部分場地更為「寵物友善」，連毛孩也可以一起行年宵！

Yahoo Food ・ 7 小時前
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車　男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo

致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車　男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo

東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。

Yahoo新聞 ・ 10 小時前
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露

屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露

近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。

Yahoo Food ・ 13 小時前
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥

陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥

現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。

Yahoo娛樂圈 ・ 14 小時前