麥當勞花車年初一亮相｜港鐵站設巨型花車派對隧道 推全新AR遊戲贏取免費365份巨無霸套餐｜Yahoo活動街

香港麥當勞延續去年 50 週年慶祝熱潮，今個農曆新年再推壓軸登場的「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」特色花車，靈感源自 80 年代麥當勞分店設計裝置，並首次亮相於由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」。同時，花車設計由即日起（2 月 11 日）起率先於連接港鐵中環站與香港站之間的通道登場，打造成以花車及麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，感受濃厚新年氣氛。而且更會延伸至線上和線下，不論全港麥當勞餐廳、麥當勞 App，以至電視台均會見到其蹤影，並同時於麥當勞 App 推出全新 AR 遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，大送總值超過港幣 500 萬的豐富獎品，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」，與大家一同慶祝馬年來臨，預祝大家「日日 Iovin’ it 、事事 lovin’it」！

「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」將於 2 月 17 日（大年初一）晚上首度參與匯演及登場，花車設計概念源自 80 年代沙田新城市廣場分店裝潢，當年小火車裝置至今依然讓不少顧客津津樂道，是本港社區的集體回憶之一。花車以麥當勞標誌性的紅色和黃色為設計主色，車身及車尾更分別以麥當勞的 M 標誌及薯條作裝飾，並用上經典燈泡點綴，展現麥當勞歡樂夢幻和歷久常新的形象。同時，伴隨特色花車登場更有由多位麥當勞前線員工、管理團隊及一眾表演者組成的表演隊伍，並聯同深受大家喜愛的麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷一同演出，陣容十分鼎盛！

延續精彩匯演後，「香港麥當勞 50週年經典復刻火車」將會由 2 月 18 日（年初二）至 2 月 26 日（年初十）於啟德體育園展出，歡迎麥當勞粉絲把握機會到場打卡！

麥當勞50週年｜中環站×香港站「新春花車派對」隧道

香港麥當勞更率先與全城慶祝農曆新年來臨，由即日起（2 月 11 日）起將連接港鐵中環站與香港站之間的通道打造以花車與麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，方便大家欣賞「香港麥當勞50 週年經典復刻火車」設計，並讓一眾麥當勞樂園角色向大家「拜早年」，預祝全港市民「日日 Iovin’ it 、事事lovin’ it」，歡迎大家搶先影相打卡欣賞，提早感受新春快樂氣氛。

麥當勞50週年｜AR手遊「全城捕捉麥當勞花車」

麥當勞 50 週年花車熱潮更會進一步延伸至線上和線下，不論全港麥當勞餐廳、麥當勞App，以至電視台均會見到其蹤影。麥當勞樂園角色於新年期間更會乘坐花車於新年期間登上電視台向全港拜年，歡迎大家率先欣賞；麥當勞 App 亦由即日起首度推出全新 AR（擴充實境）主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，遊戲玩法十分簡單，參加者只需於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物，獎品總值超過港幣 500 萬，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」，活動詳情請見下表。

活動日期： 2026 年 2 月 11 日上午 11 時至 2026 年 2 月 26 日晚上 11 時 59 分

費用： 免費

參加方法及活動獎品：遊戲玩法十分簡單，只需打開麥當勞 App 指定活動版面，並於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物。每次成功捕捉麥當勞花車，可獲得一次抽獎機會。每位麥當勞 App 用戶每日最多可參與 5 次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」、免費中汽水、免費新地筒、免費熱朱古力、免費蘋果批、免費熱即磨黑咖啡（細）、麥當勞特別新春手機桌布，以及指定超值套餐優惠券；參與遊戲次數越多，中獎機會越大。活動條款及細則請屆時參閱麥當勞 App 內的活動頁面。

花車、指定花車影片或圖片出現地點：

1. 全港超過 260 間麥當勞餐廳之自助點餐機屏幕（2 月 11 日至 2 月 19 日）

2. 連接港鐵中環站與香港站之間的「麥當勞新春花車派對」隧道（2 月 11 日至 2 月 24 日）

3. 81 翡翠台 及 ViuTV 99 台（ 2 月 16 日至 2 月 19 日）

4. 「國泰新春國際匯演之夜」活動期間登場 （2 月 17 日（年初一）晚上 8 時至 9 時 45 分）

5. 啟德體育園舉行的花車展覽（靠近啟德零售館 1）（ 2 月 18 日（年初二）至 2 月 26 日（年初十））

