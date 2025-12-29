麥當勞優惠｜2025終極壓軸除夕倒數優惠！一連3日早餐減$5、套餐減$8、歎$45四道菜攻略

踏入 2025 年最後倒數階段，想以至抵價錢歎美食迎接新一年？麥當勞宣布推出「終極2025壓軸優惠」，由 12月29日（明日）起至 12月31日，一連三天於麥當勞 App 發放多款獨家著數 。無論是晨早流流想食個靚早餐，還是午晚餐想食豐富點，都有得減！即睇以下 3 大優惠重點，把握最後機會慳住食！

Morning Call 必備：指定超值早晨套餐即減 $5

長假期過後怕 Blue Monday？麥當勞為大家打打氣！於推廣期內 早上11時前，選購指定超值早晨套餐即享 「減 $5」 優惠 。適用範圍非常廣泛，涵蓋多款人氣之選，包括：豬柳蛋漢堡餐 、魚柳飽套餐 、炒雙蛋飽套餐 、珍寶套餐 、精選早餐套餐 、板燒雞扭粉套餐 / 豬柳蛋扭扭粉套餐 (註：全部套餐均配脆薯餅；蕃茄濃湯扭扭粉套餐除外)

全日適用：指定超值套餐減 $8 安格斯都有份

來到午市及晚市時段（早上 11 時後），優惠力度再升級！只要透過 App 選購指定超值套餐，即享 「減 $8」 折扣 。這次優惠並不局限於普通漢堡，連「大人細路」至愛的款式都包括在內：經典系列：巨無霸、雙層芝士孖堡、板燒雞腿飽、脆香雞翼 、Signature 系列：蘑菇安格斯、芝士安格斯超值套餐 (註：不適用於麥炸雞系列套餐、麥樂雞(6件)及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐)

限時驚喜：$45 歎足四道菜 包兩件脆香雞翼

除了直接減價，麥當勞 App 同步推出新一輪限時驚喜 「$45 四道菜套餐」，以超值價 $45（原價高達 $61）一次過歎齊主食、小食及飲品，絕對是大滿足之選 ！$45 四道菜套餐選擇包括 ：主食 3 選 1：雙層魚柳飽、板燒雞腿飽 或 巨無霸，加配：脆香雞翼 (2件)(及標準配餐薯條/飲品)。記得下載定麥當勞 App，由年頭食到年尾，以至抵價麥麥倒數至大除夕！

優惠詳情

推廣日期：2025年12月29日至12月31日

適用地點：指定香港麥當勞餐廳（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外）

使用方法：必須使用麥當勞 App 電子優惠券

