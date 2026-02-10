麥當勞大富翁｜香港50週年版登場！巨無霸/薯條做棋子 換購價＋開賣日期 App$30歎雙層芝士孖堡餐

為了慶祝香港麥當勞 50 週年，官方宣布首度推出「Monopoly大富翁香港麥當勞50週年版」！這套限量版桌上遊戲不單以經典角色如滑嘟嘟、漢堡神偷為主角，棋子更化身成金屬巨無霸及薯條，極具收藏價值！同場加映麥當勞App最新一週美食優惠，低至$30就歎到雙層芝士孖堡餐。即睇內文鎖定開賣時間及換購方法！

必搶！麥當勞50週年版大富翁 換購價及日期一覽

這套極具紀念價值的「Monopoly 大富翁將於2026年2月10日（下週二）上午11 時正式開賣。麥當勞App用戶只需憑 100 積分加$388 即可換購一套。

這套裝除了有遊戲本身，還「回贈」了2張$20麥當勞美食禮券（總值 $40），變相更抵玩！由於是限量新品，各位粉絲記得較定鬧鐘，準時入 App 搶購，農曆新年就可以一家大細「玩住食」！

開賣日期： 2月10日上午11時起

換購方法： 經麥當勞 App 進入指定網站

換購價： 100分 + $388

經典角色全體回歸！巨無霸/薯條化身金屬棋子

今次 50 週年版大富翁的設計充滿細節，絕對是粉絲的回憶殺！

經典角色設計： 遊戲盒、棋盤及遊戲卡都印有大家熟悉的滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、芝士漢堡市長、巨無霸警長及薯條脆卜卜。

香港地標元素： 棋盤上的傳統地段改成了麥當勞的山頂、金鐘及尖沙咀等分店，充滿香港特色。

立體美食棋子： 最吸睛的是 6 枚棋子，搖身一變成金屬質感的巨無霸、薯條、新地、開心樂園餐餐盒、飲品杯及 McCafé 杯，玩味與質感兼備。

App積分優惠更新！$30歎雙層芝士孖堡

除了搶購大富翁，麥當勞App由 2月9日（下週一） 起亦推出全新限時積分優惠，讓大家以低價歎盡多款人氣漢堡！

精選 3 大超值套餐優惠：

500分 + $30： 歎 雙層芝士孖堡 超值套餐（可重複使用）。 500分 + $32： 歎 雙層魚柳飽 超值套餐（原價 $45）。 500分 + $35： 歎 黃金脆薯牛堡 超值套餐（原價 $47）。

換購須知：全港40間指定餐廳取貨

成功搶購大富翁的朋友要留意，訂購時需輸入已登記 App 的電郵地址及選取取貨餐廳。

取貨地點： 指定 40 間麥當勞餐廳，遍佈港九新界。

取貨期限： 收到確認電郵後，須於 14日內 到已選取之餐廳取貨。

數量有限： 套裝數量有限，售完即止，手快有手慢無！

今次麥當勞50週年版大富翁真係好有誠意，特別係嗰幾粒金屬棋子，擺喺屋企做裝飾都靚！加上 $388 仲送 $40 券，Fans 一定要入！記得 2月10日 11點 準時入 App 啦。

