黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
麥當勞大富翁｜香港50週年版登場！巨無霸/薯條做棋子 換購價＋開賣日期 App$30歎雙層芝士孖堡餐
官方宣布首度推出「Monopoly大富翁香港麥當勞50週年版」，即睇內文鎖定開賣時間及換購方法：
為了慶祝香港麥當勞 50 週年，官方宣布首度推出「Monopoly大富翁香港麥當勞50週年版」！這套限量版桌上遊戲不單以經典角色如滑嘟嘟、漢堡神偷為主角，棋子更化身成金屬巨無霸及薯條，極具收藏價值！同場加映麥當勞App最新一週美食優惠，低至$30就歎到雙層芝士孖堡餐。即睇內文鎖定開賣時間及換購方法！
必搶！麥當勞50週年版大富翁 換購價及日期一覽
這套極具紀念價值的「Monopoly 大富翁將於2026年2月10日（下週二）上午11 時正式開賣。麥當勞App用戶只需憑 100 積分加$388 即可換購一套。
這套裝除了有遊戲本身，還「回贈」了2張$20麥當勞美食禮券（總值 $40），變相更抵玩！由於是限量新品，各位粉絲記得較定鬧鐘，準時入 App 搶購，農曆新年就可以一家大細「玩住食」！
開賣日期： 2月10日上午11時起
換購方法： 經麥當勞 App 進入指定網站
換購價： 100分 + $388
經典角色全體回歸！巨無霸/薯條化身金屬棋子
今次 50 週年版大富翁的設計充滿細節，絕對是粉絲的回憶殺！
經典角色設計： 遊戲盒、棋盤及遊戲卡都印有大家熟悉的滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、芝士漢堡市長、巨無霸警長及薯條脆卜卜。
香港地標元素： 棋盤上的傳統地段改成了麥當勞的山頂、金鐘及尖沙咀等分店，充滿香港特色。
立體美食棋子： 最吸睛的是 6 枚棋子，搖身一變成金屬質感的巨無霸、薯條、新地、開心樂園餐餐盒、飲品杯及 McCafé 杯，玩味與質感兼備。
App積分優惠更新！$30歎雙層芝士孖堡
除了搶購大富翁，麥當勞App由 2月9日（下週一） 起亦推出全新限時積分優惠，讓大家以低價歎盡多款人氣漢堡！
精選 3 大超值套餐優惠：
500分 + $30： 歎 雙層芝士孖堡 超值套餐（可重複使用）。
500分 + $32： 歎 雙層魚柳飽 超值套餐（原價 $45）。
500分 + $35： 歎 黃金脆薯牛堡 超值套餐（原價 $47）。
換購須知：全港40間指定餐廳取貨
成功搶購大富翁的朋友要留意，訂購時需輸入已登記 App 的電郵地址及選取取貨餐廳。
取貨地點： 指定 40 間麥當勞餐廳，遍佈港九新界。
取貨期限： 收到確認電郵後，須於 14日內 到已選取之餐廳取貨。
數量有限： 套裝數量有限，售完即止，手快有手慢無！
今次麥當勞50週年版大富翁真係好有誠意，特別係嗰幾粒金屬棋子，擺喺屋企做裝飾都靚！加上 $388 仲送 $40 券，Fans 一定要入！記得 2月10日 11點 準時入 App 啦。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
「魔髮王」叫糊 般奴不關心
【Now Sports】只要曼聯贏多1場，著名的超級粉絲Frank Ilett就可以剪掉留了超過1年半的頭髮，但隊長般奴費蘭迪斯似乎對此事不太關心。大約1年半前，Frank Ilett許下誓言，如果曼聯一直無法取得5連勝，他便不會剪頭髮，結果這個挑戰延續至上周，曼聯以2:0戰勝熱刺，終於來到「叫糊」時刻。只要紅魔生性，周二作客擊敗韋斯咸，Frank就達標，可以將留了超過1年半的頭髮剪掉。雖然此事人人知，但當般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）被問到會否為Frank而戰時，則回應得有點冷淡：「我通常是自己預約剪髮，不會去理別人的，所以我不會去看他們需不需要去理髮，對我來說不重要。」至於Frank則在球隊擊敗熱刺取得4連勝後，自行拍片感謝上月臨危受命的看守領隊卡域克：「卡域克掌軍，我的頭髮很快就要剪掉了。這是自我接受挑戰以來，球隊首次取得4連勝，下場比賽是對韋斯咸，如果能成功，我真的非常感謝卡域克。」