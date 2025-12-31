麥當勞全日早餐2026｜1月1日元旦全日$37歎珍寶套餐/全新煙肉蛋McGriddles/減$5攻略

麥當勞全日早餐2026｜迎接 2026 年第一日，當然要食個靚早餐開個好年！香港麥當勞延續年度傳統，於1月1日推出限定「全日早餐」活動 。今年陣容更有驚喜，除了人氣高企的珍寶套餐全日以優惠價發售外，深受港人喜愛的 McGriddles 系列更加入全新成員「煙肉蛋漢堡」。此外，麥當勞更找來新生代人氣歌手陳康堤 (Constance) 拍攝全新廣告，陪大家過元旦！即睇以下3大必食重點及優惠詳情。

麥當勞全日早餐2026｜1月1日元旦全日$37歎珍寶套餐/全新煙肉McGriddles

1月1日限定！全日歎$37珍寶套餐＋熱薯餅 McGriddles新成員加盟

元旦日最幸福的事，莫過於瞓到黃朝百晏都有早餐食。麥當勞將於1月1日凌晨12時起至晚上11時59分，全日供應指定早餐 。

人氣之選： 份量十足的珍寶套餐（配薯餅及飲品）全日優惠價只需 $37 。

新口味登場： 全新 「楓糖班戟煙肉蛋漢堡」 (Bacon N’ Egg McGriddles) 正式加入！靈感源自經典煙肉蛋漢堡，以楓糖班戟夾著香煎煙肉、芝士和雞蛋，鹹甜滋味交織 。元旦日套餐價同樣由 $37 起 。

薯餅控福音：平日只在早餐時段供應的 脆薯餅，當日亦會限時全日供應 。

全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡（配薯餅及飲品） 套餐優惠價港幣$37起 靈感源自陪伴大家成長的煙肉蛋漢堡，同樣使用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡，搭配香煎經典煙肉、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，入口鹹甜兼備，重新演繹經典滋味！

楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐優惠價港幣$37起 楓糖班戟漢堡的包面包底同樣呈現最具代表性的麥當勞標誌M字。而以美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，口感濕潤鬆軟，呈獻多重口感，令人一試難忘！

楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品） 套餐優惠價港幣$35 香港麥當勞的楓糖班戟豬柳漢堡特意加入軟滑芝士，讓味道更加豐富！

珍寶套餐（配薯餅及飲品） 套餐優惠價港幣$37 香軟熱香餅、金黄香脆的脆薯餅及熱烘烘的英式鬆餅，配上嫩滑炒蛋和美味豬柳，份量十足，滋味加倍！

1月2日起早餐時段供應4款McGriddles 搶$5 PayMe優惠券

錯過了元旦全日早餐？不用擔心。由1月2日起，McGriddles 系列將於早餐時段繼續供應，並加入另一款 「楓糖班戟脆雞漢堡」，全系列共 4 款口味滿足不同粉絲 。

超值價： 楓糖班戟脆雞漢堡套餐及豬柳漢堡套餐，優惠價只需 $35 。

PayMe 優惠： 由 2026 年 1 月 2 日至 1 月 15 日，登入 PayMe 搶麥當勞快閃優惠券，消費滿 $40 即自動 扣減 $5，實行慳上慳 。

楓糖班戟脆雞漢堡套餐及豬柳漢堡套餐，優惠價只需 $35 。

陳康堤 Constance 首度代言！唱作廣告歌《新人一樣》

今年麥當勞搞作多多，首次聯乘氣質滿滿的新生代歌手陳康堤 (Constance) 。Constance 不僅為全日早餐拍攝宣傳短片，更首度獻唱及參與創作麥當勞早餐廣告歌《新人一樣》 。片中她一邊遊車河一邊歎 McGriddles，以清新的風格演繹「新角色 新宇宙 早餐更吸引」 。

溫馨提示：

全日早餐不適用於海洋公園、沙田/跑馬地馬場、山頂廣場、九龍站及機場等分店 。

為提供更優質體驗，全線餐廳於 1 月 1 日當日 暫停供應原味麥炸雞 。

