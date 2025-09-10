麥當勞推全新限量UNO Q版遊戲卡 免費換領麥樂雞套餐減$10現金券

麥當勞推全新限量UNO Q版遊戲卡！麥當勞App將於明日（9月11日）上午11時起推出全新限量麥當勞 X UNO Q版遊戲卡，屆時App會員可以100分加$28換購，另外更有多個麥當勞App會員積分優惠，即睇內文：

限量麥當勞 X UNO Q版遊戲卡

全新推出的麥當勞UNO遊戲卡，包含44張Pocket Size卡牌，方便大家外出攜帶，隨時隨地「對戰」；而且卡牌設計加入標誌性的薯條元素，令大家與親友玩經典UNO卡牌遊戲時，亦可勾起品嚐麥當勞美食的Happy Moments。App會員由明日9月11日上午11時起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分加$28換購限量麥當勞 X UNO Q版遊戲卡。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code，顧客其後可憑電郵內的QR Code於9月11日起計14天內到所選的指定約40間麥當勞餐廳換領已選購之禮品。麥當勞 X UNO Q版遊戲卡數量有限，售完即止，各位麥當勞和UNO遊戲卡的粉絲記得要入手珍藏！

麥當勞App積分獎賞優惠

麥當勞App的儲分功能讓會員邊食邊儲分，無論透過麥當勞App、櫃檯，或經自助點餐機點餐時選購美食，每消費$1即賺1分！麥當勞App會員由同日起亦可專享多款限時會員積分獎賞，包括以320分免費換領「18件或9件麥樂雞套餐減$10現金券」或以100分免費換領限時「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」等。

