麥當勞 AI 聖誕廣告遭遇公眾反對，已從 YouTube 移除

最近，麥當勞的一則聖誕廣告因完全由人工智能生成而遭到公眾的強烈反對，導致該視頻被從 YouTube 下架。據報導，這則廣告是由廣告代理商 TBWA\Neboko 和製作公司 The Sweetshop 為麥當勞的荷蘭分部創作的。這個長度為 45 秒的廣告圍繞著「假期是全年最糟糕的時候」這一主題展開，觀眾認為其表現冷漠且缺乏情感，質量低劣，批評其選擇使用 AI 而非人類藝術家。

該廣告以一種諷刺的方式呈現假期的混亂，描繪了 AI 生成的人物在各種常見的冬季活動中遭遇困境，例如家庭聚餐的壓力、混亂的購物、唱歌、失敗的餅乾烘焙和災難性的聖誕樹裝飾。廣告的結尾提到：「躲在麥當勞，直到一月來臨。」觀眾對這則廣告的質量和信息提出了批評，認為其視覺效果令人不安，畫面快速變換使觀看體驗變得複雜。

這則廣告在 YouTube 上發佈後僅獲得了約 20,000 次觀看，隨之而來的是大量的負面評論，迫使麥當勞先是關閉了評論區，然後完全將視頻刪除。社交媒體用戶質疑為何擁有龐大資源的企業會選擇 AI 而非專業的全人類製作。這一反響反映了公眾對於生成性 AI 內容在市場營銷中的日益疲倦，這種情緒也針對了可口可樂和谷歌等巨頭的廣告。

The Sweetshop 對批評作出了高調的「防禦性聲明」，但此舉卻引來了更多的公眾嘲諷。首席執行官 Melanie Bridge 堅持認為這個項目是高工藝的努力，而非簡單的季節性實驗。她聲稱，專業團隊在七個不眠之夜中工作，生成了成千上萬的鏡頭，並通過嚴格的後期製作過程清理 AI 的幻覺。她表示：「在七週內，我們幾乎沒有睡覺，The Gardening Club 的 10 位內部 AI 和後期專家與導演緊密合作。」

雖然該廣告的創作者似乎對自己的努力感到滿意，但公眾傳達的信息卻十分明確：在假期廣告中，他們期望這些廣告至少是由人類製作的。品牌在追求生成性 AI 工具的速度和成本效益時，顯然消費者更重視的是真實性、創意的完整性和人類的努力。

