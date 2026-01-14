麥當勞McCafé竟有高質拉花咖啡？網民大讚平價咖啡超有Heart！呢間分店最有機會飲到/低至$16

咖啡是不少人每日必需品，不過在香港飲杯靚啡價錢一點都不便宜，但最近就有網民在Threads熱情分享，他長期在麥當勞McCafé某間分店，都飲到一杯精緻的拉花咖啡，而且賣相一點都不比要價$40、$50的貴價咖啡店差，令他驚喜不斷！

多款不同圖案拉花

近日有Thread友分享，鰂魚涌Lunch Time到處都是等開飯的打工仔，可謂地獄級痛苦，因此他寧願一人到麥當勞的McCafé用餐，原以為只會得到一杯簡單快餐店咖啡，但怎知咖啡師每次都超用心，本來普普通通的咖啡卻拉下天鵝、心心、玫瑰等圖案，精緻漂亮得連鄰座都忍不住偷看。樓主前後去超過十次，不時都會得到精緻的拉花。

賣相跟出面$40、$50的咖啡一樣！（圖片來源：Threads@afterteaandwine）

就連複雜的玫瑰花圖案都有！（圖片來源：Threads@afterteaandwine）

首間獨立營運McCafé在同區

樓主大方分享該McCafé是鰂魚涌栢蕙苑分店，翻查資料，其實香港首間獨立營運的McCafé 概念店正正是2012年1月17日在鰂魚涌海光街開業（現在已結業），雖然樓主去的不是同一間分店，卻是同一區，以及出Post時間跟當年開業時間是同一個月份，可謂相當有緣份。

香港首間獨立營運的McCafé 概念店同樣在鰂魚涌。（圖片來源：Openrice）

品牌咖啡師曾獲冠軍

雖然McCafé是快餐店咖啡，但其實水準一點都不差，品牌曾在2017年找來，第一位參與世界咖啡大師比賽之台灣選手，咖啡大師林東源擔任McCafé行政咖啡培訓師；店內的咖啡師最少要通過400小時的全面培訓，亦有McCafé咖啡師參加過不同的咖啡比賽，並成功在2019年Coffee Power Championship獲得冠軍。

咖啡師都要經過長時間的訓練，拉花亦是當中一環。（圖片來源：Threads@afterteaandwine）

低至$16就飲到

現在McCafé正採用100%獲得「雨林聯盟認證」的House Blend咖啡豆－－Cocoa Tazza，配方是選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別100% Arabica咖啡豆，配搭3.7牛乳。一杯細鮮奶咖啡（Latte）只需$16，價錢相當親民。如果想跟樓主一樣有杯較大的拉花，建議可以點大杯的泡沫咖啡（Cappuccino）或朱古力咖啡（Mocha），不過有沒有精美拉花，就要考考大家運氣了！

低至$16位，記得要堂飲！

鮮奶咖啡都有拉花！（圖片來源：Threads@afterteaandwine）

圖片來源：Threads@afterteaandwine、Openrice

