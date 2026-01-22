麥當勞2026｜ My Melody & Kuromi利是封開搶！加推黃金菠蘿雞堡 $39歎招財牛堡＋McCafé紫薯麻糬特飲

農曆新年將至，麥當勞的招財福堡系列迎來第二波驚喜！人氣爆燈的夢幻組合 My Melody & Kuromi 繼續坐鎮，由即日起，不僅加推全新的「黃金菠蘿雞堡」及經典「招財雞堡」，更會派發第二輪新款限量利是封！同場加映 McCafé 全新紫薯麻糬特飲及多款 App 獨家減價優惠，即睇內文鎖定必搶攻略！

必儲第二輪「雙星報喜」利是封＋迷你揮春

Sanrio 粉絲注意！第二輪新款聯乘「雙星報喜版」的「開運如意封附迷你揮春已經正式登場。

款式特色：利是封印有My Melody & Kuromi肖像，配搭 McCafé 咖啡、麥炸雞桶、煙花及櫻花圖案，設計極具新春氣氛。

換領方法：麥當勞 App 用戶憑指定優惠券購買「黃金菠蘿雞堡」、「黃金脆薯牛堡」、「招財雞堡」或「開運青花椒味雞翼(4件)」等指定套餐，即可隨餐免費獲贈一套兩款。

備註：數量有限，送完即止，想儲齊一套記得提早去買！

新包登場：黃金菠蘿雞堡＋招財雞堡

不吃牛的朋友有口福了！由 1月19日 起，麥當勞加推兩款雞肉漢堡：

黃金菠蘿雞堡 (新登場)：以板燒雞腿配搭酸甜開胃的原片菠蘿及爽脆生菜，寓意大「雞」大利，口感清新解膩。

招財雞堡：經典板燒雞腿沾上濃郁黑胡椒醬，惹味之選。

經典滋味：「招財牛堡」及「黃金脆薯牛堡」亦繼續供應，滿足不同食客口味。

黃金菠蘿雞堡

招財雞堡

McCafé打卡必飲：麻糬朱古力紫薯鮮奶

McCafé 櫃檯亦同步推出兩款充滿少女心的特飲，由即日起供應：

麻糬朱古力紫薯鮮奶：選用紫薯搭配 3.7 絲滑牛奶及朱古力，杯面放上煙韌迷你麻糬，層次豐富。

草莓玫瑰鮮奶咖啡：糅合咖啡、草莓和玫瑰香氣，面層灑上朱古力粉營造櫻花圖案，絕對是新年打卡首選。

優惠：App 用戶可憑券享「草莓玫瑰鮮奶咖啡減$3」優惠。

麥當勞App至抵攻略：$39招財牛堡餐＋積分換減$10

想食得最精明？記得善用麥當勞 App 的限時優惠：

$39 招財牛堡套餐：優惠價 $39 歎招財牛堡套餐（參考價 $44），全線櫃檯及 App 點餐均適用。

積分當錢使：

320分：換領指定套餐（如黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡等）減 $10

180分：換領指定套餐 減 $5。

套餐減$3：新上架優惠券包括「黃金脆薯牛堡」、「黃金菠蘿雞堡」或「開運青花椒味雞翼(4件)」套餐減 $3。

