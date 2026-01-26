錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
麥當勞推My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1.26開搶換購攻略 薯條變索子/送$40美食券
今次主角是人氣爆燈的 My Melody & Kuromi，首度化身「麥當勞迷你水晶麻雀」套裝，即睇內文：
麥當勞推My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！Sanrio粉絲召集，來到2026年農曆新年，麥當勞繼招財福堡後再推震撼聯乘。今次主角是人氣爆燈的 My Melody & Kuromi，首度化身「麥當勞迷你水晶麻雀」套裝！ 這款限量麻雀設計極具心思，薯條更變成「索子」，絕對是今個新年聚會的必備潮物。想知幾點開賣、點樣換購最快？即睇以下搶購全攻略！
亮點率先睇：薯條扮索子、蝴蝶結一筒
這套麻雀並非單純印個公仔咁簡單，設計充滿麥當勞特色，極具收藏價值：麻雀箱箱面不但印有My Melody & Kuromi超大頭像，內含的迷你水晶麻雀設計亦充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素，例如沾上茄汁的薯條變成玩味十足的「索子」、「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi便與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒一同登場、「一筒」和「萬子」更掛上招牌蝴蝶結；同時亦會附上精美配件包括骰子及風莊，相信會令粉絲愛不釋手！而且迷你水晶麻雀十分輕巧，易於攜帶，方便大家外出時隨時隨地與親友切磋玩樂。
換購門檻與價錢：回贈$40美食券
想入手這套限量麻雀？你需要是麥當勞 App 用戶。雖然換購價要$468，但套裝內已含兩張美食禮券
換購資格：麥當勞 App 用戶
換購價：100 分 + $468
套裝內容：
My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀 (全套)
$20 麥當勞美食禮券 x 2張 (總值 $40)
搶購攻略：1.26 上午11點準時入App
由於是次為限量版且是現貨發售，預計會引起搶購熱潮。請務必記熟以下步驟：
校定鬧鐘：開賣時間為 2026年1月26日（星期一）上午 11 時。
準備積分：確保你的麥當勞 App 帳戶內最少有 100 積分。
購買路徑：開啟麥當勞 App，點擊指定 banner 進入網站訂購。
限購數量：每位會員最多可訂購 2 套。
取貨安排：全港九新界共有 40 間指定麥當勞
