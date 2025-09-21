麥當娜分享「谷奶」照 宣布回巢華納明年出新碟

【on.cc東網專訊】67歲的美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）1983年開始與華納唱片公司開始合作，首張推出的處女大碟《Madonna》一出即賣過滿堂紅，2008年離開華納轉頭環球唱片公司。而最近她宣布回巢舊東家華納，並預告明年會推出一張全新專輯。

娜姐日前於社交網分享多張性感谷胸照片，並宣布回巢與華納再度合作。她表示：「差不多20年後—與華納唱片感覺似於家中！回到音樂，回到舞池，回到一切的起點！」而她亦透露是2005年大碟《Confessions on a Dance Floor》的續集 。今次是娜姐繼2019年的《Madame X》相隔7年後首張新大碟。

