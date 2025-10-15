67歲麥當娜挑戰性感大尺度！3招超狂身材及皮膚保養法：每天30分鐘高強度訓練，從來不吃加工食品

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
67歲傳奇天后麥當娜（Madonna）近日公佈將於 2026 年再度推出新音樂作品，於社交平台上發佈最新的造型照，火辣身材加上逆齡容貌，讓人十分好奇娜姐的超狂保養法！
麥當娜一向是美容大師，除了合作多年的御用皮膚科醫生及個人護膚品牌，娜姐對身材及皮膚保養十分嚴謹。娜姐臉上當然有醫美痕跡，但 67 歲之齡在高清鏡頭下，皮膚及身材依然十分細緻，日常保養定必是值得借鏡！
麥當娜保養法1：每天運動30分鐘
67歲的麥當娜依然「舞功高強」，最重要的就是每天進行高強度訓練！娜姐的私人教練指出她每周運動 6 天，每次至少 30 分鐘至 2 小時，先以跳舞暖身，再進行重量訓練或 Pilates，重點訓練肌肉強度，最後伸展並進行冥想，訓練十分嚴謹。
至於有氧運動，麥當娜喜愛空手道、游泳、跑步，辦公室內設有「樓梯機」，每日訓練長達 45 分鐘，難怪能維持緊實的不老身材！
麥當娜保養法2：絕不吃加工食品
麥當娜對飲食亦十分嚴謹，由 1990 年代開始已奉行日本的「長壽飲食法」，多吃全麥、水果、蔬菜和豆類，主要蛋白質來源為海鮮及堅果，日常餐點多為糙米、烤魚，少吃蛋、奶、紅肉、砂糖，而且絕不進食加工食物。
麥當娜保養法3：美容狂熱絕不懶惰
熟悉娜姐的話，也許會知道麥當娜是一個完美主義者，對日常的保養更是一絲不苟。多年來麥當娜一定會做好全套護膚步驟，包括卸妝清潔、精華、面霜，尤其喜愛使用礦物泥面膜，娜姐認為清潔是完美肌膚的基底。
娜姐對待皮膚非常謹慎，從來只會輕拍塗抹護膚品，絕不拉扯肌膚。礦物泥面膜也是她自家研發的「磁吸式」配方，減低清潔時造成的拉扯形成皺紋。
