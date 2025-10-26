麥美娟不認為本港青年選擇「躺平」。(資料圖片／吳康琦攝)

立法會議員狄志遠日前撰文指，愈來愈來年輕人已放棄對未來的憧憬，因而選擇「躺平」，反映社會結構出現問題。民政及青年事務局局長麥美娟反駁有關言論稱，不覺得現時青年選擇「躺平」，認為他們很努力爭取機會，又提到當局實習計劃申請人數每年倍增，反映青年樂意把握機會發展。

民青局活動申請人數每年倍增

麥美娟在一個電台節目指，有些人的潛台詞是想說政府做得不夠，所以青年「唔Like你」，但她認為說法對青年不公，不覺得年輕人選擇「躺平」，當出現機會時他們會很努力把握，因此要幫助並鼓勵他們。她表示，民青局舉辦的各項交流、實習計劃等，每年的申請人數均倍增，最少六至七成人從未參加過，代表有關活動並非每次由一群「熟客」參與，又稱18區各自都有兩個青年委員會，每年有數千人自薦加入。

廣告 廣告

《施政報告》提到會推出「青年人才培養計劃」，麥美娟稱本港青年非常優秀，面向國際的同時亦具有語言優勢，計劃將為他們提供更多參與國際交流和國際會議的機會，各範疇組織也可申請資助安排本港青年參與其領域的國際會議。另外，當局資助非政府組織將酒店轉型為青年宿舍後，本港目前已有逾3,000個宿位。

▼求職面試常見問題—專家教見工技巧▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/麥美娟不認為本港青年選擇-躺平-有機會時會很努力把握/612074?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral