麥美娟： 鼓勵業主參與屋苑管理 別平時不理但夾錢就要政府介入

【Now新聞台】政府提出進一步修訂建築物管理條例，包括設業主授權票上限，並要求法團議決工程或維修時，如果涉款較大，需親身出席的業主和投票門檻更高等。民政及青年事務局局長麥美娟強調，新措施想業主更關注和參與屋苑事務。

民政及青年事務局局長麥美娟：「現在的情況是業主平時不理，到有維修工程也不理，不過到夾錢就出來和吵架，要政府介入、幫忙，幫我說他是錯。其實在條例中，仲裁權力其實在土地審裁處，這些情況我們覺得是否應該業主有意識的提高。我們所有工作都希望鼓勵業主能親身參與，關注自己屋苑管理。」

麥美娟又提到，政府樂意與社會討論是否就委任代表的文書處理制度「加辣」，例如要求業主簽署授權書時要有人在場見證，或授權時列明代表投票的議程和投票意向，又表示明白有法團反映措施可能導致日後更難成功召開業主大會，重申修例要令法團行事方便外，監管都要加大力度。

