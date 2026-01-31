麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！

昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰、宋宛穎、關嘉敏和王嘉慧等，謝雪心、劉洋和占士丁丁扮成財神。早前爆出與樂隊Mr.隊友不和的布志綸就不受訪。久未露面的麥美恩（Mayanne），夥拍龔嘉欣、安德尊、周奕瑋和李尹嫣擔任司儀，早前傳出被飛出台慶主持的Mayanne表示對上一次擔任大騷主持是去年10月，主持一個慈善騷，她解釋台慶無參與做主持因為當時在外地未返，嘉欣就幫忙解釋主持全部由上一屆得獎者擔任主持，所以自己才有機會做主持。

廣告 廣告

Mayanne回應是否遭雪藏傳聞表示多謝關心，笑言：「鬼妹唔怕凍，去咗泰國當唔當解咗凍？冇，我喺度。」她指自己有出席《萬千星輝頒獎典禮》，在台下推波作浪也很開心，台上台下都好精彩，表示之前公司幫她接了不少周年晚宴司儀工作，與無綫仍有約，剛剛馬來西亞拍節目也是公司幫她接下。周奕瑋插嘴講笑自己是「常溫」，提及他與汪明荃主持的《帶阿姐看世界》日本篇突然被刪除，問他可感到好無辜？周奕瑋表示從阿姐口中得知節目有機會翻生，但未知播出時間表，近日自己正在拍攝全新節目《周遊人生》，到亞洲多個城市探索不同人的故事。

龔嘉欣表示主持拍劇唱歌任何工作都會做，覺得相對地主持較難，Mayanne講笑說細過便看嘉欣做綜藝節目主持，讚她有主持經驗。Mayanne透露恨拍劇，自從去年播完《痞子無間道》後便沒有存貨，很想遇到好劇本，笑言想找人投資開劇，周奕瑋就自嘲「戲屎沒有無演技，不敢拍劇。說到今次主持組合新鮮，周奕瑋笑謂期待Mayanne和安德尊開火。

陳詠詩節目中與一班小朋友一同表演體操，綵排時已覺得小朋友好得意，好像她細個時，看得出他們好鍾意做體操，拉筋也不喊痛，第一年參與公司新春節目，收到財神派朱古力特別開心。施宇琪表示每年農曆新年都會回媽媽家鄉貴州度歲，今年就不會回鄉，早前獲拍拖9年林姓男友送巨鑽宣布訂婚，施宇琪甜絲絲表示親友已知道喜訊，她說與男友17歲認識，是初戀，與男友年紀相若，下個月施宇琪便27歲生日，她直言：「覺得26、27歲結婚對男仔嚟講少少早，所以估唔到佢會求婚，以為會等我缷任之後先求。（一卸任就結婚？）一定係卸任後先結，要擇日子圥，都希望27歲結婚。」笑言應該是近年第一個港姐結婚，應該是最後一年 𢭃利是，所以希望多𢭃點利是，明年就準備派利是。

草蜢完成《RE:GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會》廣州終極尾場後，表示徹夜難眠，完騷後腦海充滿畫面，因為巡迴長達4年，感到開心和感動，很不捨得，不經不覺草蜢成軍40年，無論去到世界各地歌迷都好熱情支持，所以他們決定4月開始舉行全新《Three in Love》巡迴演唱會作為報答歌迷，以香港為首站，會竭盡所能表演，期望可以再打破新紀錄。他們自爆40年來，3人是無合約束縛。蔡一智說：「隨時蔡一傑行開又得，蘇志威行開...」他望一望蔡一傑說：「我唔係咒你，你行開去邊度玩啫，我哋係好自由的，我哋3個為當初理想無分開過，又Keep得好好，對得住成員，多謝大家通力合作。」蘇志威特別感謝歌迷支持，希望與歌迷約定演唱會見，此時蔡一傑呼籲大家新年不要吃太多蘿蔔糕和年糕，好好管理身材，蔡一智就指蔡一傑煮藝了得，經常炮製美食引誘大家，蔡一傑表示演唱會難能可貴，除了扮靚自己，準備每日跑步練氣操練。演唱會預計開6場，尚未開記招，已收到海量訂飛，反應熱烈，笑言已不敢看訊息。

陳詠詩表演最拿手嘅體操。

謝雪心扮財神。

施宇琪同陳詠詩都靚。

又見草蜢！

麥美恩首次講番被雪一事。

龔嘉欣都幫口。

Alan冇接受訪問。