麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？iHerb五款暢銷麥蘆卡蜂蜜推薦 便攜裝最平只需$46、選購要留意「這個標籤」（附71折優惠碼）

麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？iHerb五款暢銷麥蘆卡蜂蜜推薦 便攜裝最平只需$46、選購要留意「這個標籤」
麥蘆卡蜂蜜有什麼功效？如何選購？即看內文詳解：
有助舒緩喉嚨痛、提升免疫力，被大眾譽為「蜂蜜之王」的麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey）與一般蜂蜜有什麼區別？為什麼售價常常高於一般蜂蜜。選購麥蘆卡蜂蜜有什麼需要留意的地方？就讓Yahoo購物專員為大家娓娓道來。此外，原來在iHerb上可以輕鬆入手麥蘆卡蜂蜜，更有大量品牌讓大家慢慢選擇，適逢iHerb週年慶，新客戶輸入Yahoo獨家優惠碼【S29YHK】還可享全單71折優惠，原本價格偏高的麥蘆卡蜂蜜價格也變得親民。大家不妨趁乾燥季節來臨前，入手一兩罐「看門口」吧！
麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？
兩者雖然都是蜂蜜，但有兩個最明顯的差異！一是麥蘆卡蜂蜜源自生長在澳洲和新西蘭的麥蘆卡樹，由蜜蜂從麥蘆卡樹的花朵中採集而來。第二點不同之處在於採集而來的麥蘆卡蜂蜜含有一些其他類型蜂蜜所沒有的獨特化合物，如MGO甲基乙二醛，有抗菌、抗炎、抗氧化的功效。麥蘆卡蜂蜜才有助舒緩喉嚨不適、改善腸道及皮膚問題、促進傷口癒合等其他蜂蜜所沒有的功效，因此麥蘆卡蜂蜜的價格也會相對普通蜂蜜的價格更高。不過麥蘆卡蜂蜜始終不是「萬用神藥」，身體感覺不適，就需要尋求醫生幫助。
入手麥蘆卡蜂蜜要留意UMF
麥蘆卡蜂蜜中的重要抗菌成分是MGO甲基乙二醛，數值越高，抗菌功效越強，例如MGO 200+表示每kg蜂蜜含有200mg MGO。而UMF是麥蘆卡蜂蜜協會（UMFHA）認證後授予的註冊商標，UMF數值由5+至25+不等，數值愈高代表抗菌能力越強。
Yahoo Food之前曾訪問過營養師，她指出「MGO數值僅能反映抗菌成分的濃度，無法用以證明蜂蜜純正性」，「曾有不法商家將人工合成的MGO加入普通蜂蜜中，以冒充麥蘆卡蜂蜜」，因此建議選擇具UMF認證的麥蘆卡蜂蜜。另外，數值並非越高越好，用於日常保養，如滋潤喉嚨、提升免疫力，一般UMF 5+即可；舒緩腸胃不適、消化不良，可以選擇UMF 15+。最後提提大家，最重要的一點是1歲以下嬰兒不能進食任何蜂蜜產品，包括麥蘆卡蜂蜜，嬰兒腸道發展未成熟，食用會有中毒風險。
此外，根據知名麥蘆卡蜂蜜生產商Comvita的MGO與UMF指数指南，UMF 5+等效MGO 83、UMF 10+等效MGO 263等。綜合以上所有資料，大家是否也想嘗試呢？Yahoo Food小編即刻為大家推介以下5款熱賣麥蘆卡蜂蜜。
麥蘆卡蜂蜜推介1）Manuka Health未加工麥蘆卡蜂蜜UMF 10+
Manuka Health是麥蘆卡蜂蜜知名品牌，而且Manuka Health未加工麥蘆卡蜂蜜UMF 10+更是iHerb排行榜中排名第一。產品強調未加工、未經巴氏殺菌毒處理，最大限度地保留了蜂蜜中天然成分和原始風味，口感更接近在蜂巢中的狀態。UMF 10+的等級提供中等強度抗菌活性，有助於增強免疫力、舒緩喉嚨不適或維持消化道健康。
Manuka Health未加工麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（250克）
71折特價：$139｜
原價：$196
新客戶輸入優惠碼【S29YHK】享全單71折
麥蘆卡蜂蜜推介2）Manuka Health便攜麥蘆卡蜂蜜UMF 6+
Manuka Health還推出了一款十分便攜，且適合日常保健的麥蘆卡蜂蜜UMF 6+，採用獨立的條狀包裝，每盒都有12條，可以輕松放入隨身手袋中。非常適合在旅途中、辦公室或戶外時，隨時潤喉、為食物飲品增加甜味或快速補充能量。折後只需$46，每條平均只需$4，連小編都很心動想買回去試試！
Manuka Health便攜麥盧卡蜂蜜UMF 6+ MGO 115+（12包，每包5克）
71折特價：$46｜
原價：$65
新客戶輸入優惠碼【S29YHK】享全單71折
麥蘆卡蜂蜜推介3）California Gold Nutrition SuperFood麥蘆卡蜂蜜MGO 263+
最高性價比之選必屬iHerb自家品牌California Gold Nutrition推出的麥蘆卡蜂蜜MGO 263+，250克容量折後只需$119。其活性成分為MGO 263+，等效UMF 10+，相當於中等強度抗菌作用。該產品同樣經過嚴格認證，確保其抗菌效力。如果大家想以較低價錢獲得與其他知名品牌同等活性的麥蘆卡蜂蜜，California Gold Nutrition是不錯的選擇。
California Gold Nutrition SuperFood麥盧卡蜂蜜MGO 263+（250克）
71折特價：$119｜
原價：$168
新客戶輸入優惠碼【S29YHK】享全單71折
麥蘆卡蜂蜜推介4）Comvita麥蘆卡蜂蜜UMF 15+
源自新西蘭的天然健康保健品公司Comvita通過嚴格的UMF認證系統來衡量其抗菌活性強度，並使用低溫穩定技術保存蜂蜜的天然營養成分。這款麥蘆卡蜂蜜UMF 15+屬於高抗菌力等級，適合經常感到腸胃不適、希望輔助調理消化系統健康；或需要強效抗菌力舒緩嚴重喉嚨不適的人。
Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 15+ MGO 514+（500克）
71折特價：$435｜
原價：$613
新客戶輸入優惠碼【S29YHK】享全單71折
麥蘆卡蜂蜜推介5）Comvita麥蘆卡蜂蜜UMF 10+
同屬於Comvita的麥蘆卡蜂蜜UMF 10+屬於中等抗菌力，非常適合用於日常調理身體，搭配健康飲食，有助增強整體免疫力、保護喉嚨和腸道健康。有人服用後認為此款蜂蜜味道香甜容易入口，每天早上用溫水沖服一匙羹麥蘆卡蜂蜜，簡單方便。
Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（500克）
71折特價：$273｜
原價：$384
新客戶輸入優惠碼【S29YHK】享全單71折
