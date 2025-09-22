Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？iHerb五款暢銷麥蘆卡蜂蜜推薦 便攜裝最平只需$46、選購要留意「這個標籤」（附71折優惠碼）

有助舒緩喉嚨痛、提升免疫力，被大眾譽為「蜂蜜之王」的麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey）與一般蜂蜜有什麼區別？為什麼售價常常高於一般蜂蜜。選購麥蘆卡蜂蜜有什麼需要留意的地方？就讓Yahoo購物專員為大家娓娓道來。此外，原來在iHerb上可以輕鬆入手麥蘆卡蜂蜜，更有大量品牌讓大家慢慢選擇，適逢iHerb週年慶，新客戶輸入Yahoo獨家優惠碼【S29YHK】還可享全單71折優惠，原本價格偏高的麥蘆卡蜂蜜價格也變得親民。大家不妨趁乾燥季節來臨前，入手一兩罐「看門口」吧！

按此查看更多麥蘆卡蜂蜜

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

麥蘆卡蜂蜜與一般蜂蜜有什麼不同？

兩者雖然都是蜂蜜，但有兩個最明顯的差異！一是麥蘆卡蜂蜜源自生長在澳洲和新西蘭的麥蘆卡樹，由蜜蜂從麥蘆卡樹的花朵中採集而來。第二點不同之處在於採集而來的麥蘆卡蜂蜜含有一些其他類型蜂蜜所沒有的獨特化合物，如MGO甲基乙二醛，有抗菌、抗炎、抗氧化的功效。麥蘆卡蜂蜜才有助舒緩喉嚨不適、改善腸道及皮膚問題、促進傷口癒合等其他蜂蜜所沒有的功效，因此麥蘆卡蜂蜜的價格也會相對普通蜂蜜的價格更高。不過麥蘆卡蜂蜜始終不是「萬用神藥」，身體感覺不適，就需要尋求醫生幫助。

麥蘆卡花（圖片來源：Getty image）

入手麥蘆卡蜂蜜要留意UMF

麥蘆卡蜂蜜中的重要抗菌成分是MGO甲基乙二醛，數值越高，抗菌功效越強，例如MGO 200+表示每kg蜂蜜含有200mg MGO。而UMF是麥蘆卡蜂蜜協會（UMFHA）認證後授予的註冊商標，UMF數值由5+至25+不等，數值愈高代表抗菌能力越強。

Yahoo Food之前曾訪問過營養師，她指出「MGO數值僅能反映抗菌成分的濃度，無法用以證明蜂蜜純正性」，「曾有不法商家將人工合成的MGO加入普通蜂蜜中，以冒充麥蘆卡蜂蜜」，因此建議選擇具UMF認證的麥蘆卡蜂蜜。另外，數值並非越高越好，用於日常保養，如滋潤喉嚨、提升免疫力，一般UMF 5+即可；舒緩腸胃不適、消化不良，可以選擇UMF 15+。最後提提大家，最重要的一點是1歲以下嬰兒不能進食任何蜂蜜產品，包括麥蘆卡蜂蜜，嬰兒腸道發展未成熟，食用會有中毒風險。

麥蘆卡蜂蜜（圖片來源：Getty image）

此外，根據知名麥蘆卡蜂蜜生產商Comvita的MGO與UMF指数指南，UMF 5+等效MGO 83、UMF 10+等效MGO 263等。綜合以上所有資料，大家是否也想嘗試呢？Yahoo Food小編即刻為大家推介以下5款熱賣麥蘆卡蜂蜜。

（圖片來源：Comvita官網）

麥蘆卡蜂蜜推介1）Manuka Health未加工麥蘆卡蜂蜜UMF 10+

Manuka Health是麥蘆卡蜂蜜知名品牌，而且Manuka Health未加工麥蘆卡蜂蜜UMF 10+更是iHerb排行榜中排名第一。產品強調未加工、未經巴氏殺菌毒處理，最大限度地保留了蜂蜜中天然成分和原始風味，口感更接近在蜂巢中的狀態。UMF 10+的等級提供中等強度抗菌活性，有助於增強免疫力、舒緩喉嚨不適或維持消化道健康。

Manuka Health未加工麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（250克）

71折特價：$139｜ 原價：$196

SHOP NOW

Manuka Health未加工麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（250克）

麥蘆卡蜂蜜推介2）Manuka Health便攜麥蘆卡蜂蜜UMF 6+

Manuka Health還推出了一款十分便攜，且適合日常保健的麥蘆卡蜂蜜UMF 6+，採用獨立的條狀包裝，每盒都有12條，可以輕松放入隨身手袋中。非常適合在旅途中、辦公室或戶外時，隨時潤喉、為食物飲品增加甜味或快速補充能量。折後只需$46，每條平均只需$4，連小編都很心動想買回去試試！

Manuka Health便攜麥盧卡蜂蜜UMF 6+ MGO 115+（12包，每包5克）

71折特價：$46｜ 原價：$65

SHOP NOW

Manuka Health便攜麥盧卡蜂蜜UMF 6+ MGO 115+（12包，每包5克）

麥蘆卡蜂蜜推介3）California Gold Nutrition SuperFood麥蘆卡蜂蜜MGO 263+

最高性價比之選必屬iHerb自家品牌California Gold Nutrition推出的麥蘆卡蜂蜜MGO 263+，250克容量折後只需$119。其活性成分為MGO 263+，等效UMF 10+，相當於中等強度抗菌作用。該產品同樣經過嚴格認證，確保其抗菌效力。如果大家想以較低價錢獲得與其他知名品牌同等活性的麥蘆卡蜂蜜，California Gold Nutrition是不錯的選擇。

California Gold Nutrition SuperFood麥盧卡蜂蜜MGO 263+（250克）

71折特價：$119｜ 原價：$168

SHOP NOW

California Gold Nutrition SuperFood麥盧卡蜂蜜MGO 263+（250克）

麥蘆卡蜂蜜推介4）Comvita麥蘆卡蜂蜜UMF 15+

源自新西蘭的天然健康保健品公司Comvita通過嚴格的UMF認證系統來衡量其抗菌活性強度，並使用低溫穩定技術保存蜂蜜的天然營養成分。這款麥蘆卡蜂蜜UMF 15+屬於高抗菌力等級，適合經常感到腸胃不適、希望輔助調理消化系統健康；或需要強效抗菌力舒緩嚴重喉嚨不適的人。

Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 15+ MGO 514+（500克）

71折特價：$435｜ 原價：$613

SHOP NOW

Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 15+ MGO 514+（500克）

麥蘆卡蜂蜜推介5）Comvita麥蘆卡蜂蜜UMF 10+

同屬於Comvita的麥蘆卡蜂蜜UMF 10+屬於中等抗菌力，非常適合用於日常調理身體，搭配健康飲食，有助增強整體免疫力、保護喉嚨和腸道健康。有人服用後認為此款蜂蜜味道香甜容易入口，每天早上用溫水沖服一匙羹麥蘆卡蜂蜜，簡單方便。

Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（500克）

71折特價：$273｜ 原價：$384

SHOP NOW

Comvita麥盧卡蜂蜜UMF 10+ MGO 263+（500克）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多iHerb產品推介

Supplement推薦｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$17（附全單78折優惠碼）

銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪

iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement

維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40

iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節

益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便

減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力

輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊

能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖

NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）

減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首

iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63

更多飲食健康資訊

Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）

網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素

膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手

益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！