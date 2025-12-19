麥迪文自爆後悔拒演《阿凡達》失賺大錢機會 占士金馬倫否認：從未請過佢！

【on.cc東網專訊】奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）近日為了宣傳熱映中的新作《阿凡達 3》（Avatar:Fire and Ash）而接受各大雜誌訪問，他在其中一個訪問中回應美國影星麥迪文（Matt Damon）曾自爆拒演《阿凡達》（Avatar）一事。

事源麥迪文於2021年曾於《康城電影節》記者會上自爆拒演《阿凡達》（Avatar）首集，令他痛失約2.8億美元（約21.8億港元）的豐厚收入，而他對此大感後悔。他當時說：「我曾獲邀演出，導演占士金馬倫提出畀我10%票房分紅，我會被列入史冊中……你永遠唔會遇到一個嫌錢腥嘅演員！」最終角色由英國男星森禾霍頓（Sam Worthington）演出。不過占士近日受訪時就否認邀請過麥迪文演《阿》。他表示曾經有傾過邀請麥演出，不過一直沒有通過。他說：「佢從未獲邀請飾演那角色，我唔係好記得我有冇寄個劇本畀佢—我唔認為我有。之後佢打過電話畀我，佢同我講：『我樂意同你拍戲。我對你作為一個電影製作人好尊重你。《阿凡達》聽落好吸引。但係我必須要拍呢部《叛諜追擊》（Jason Bourne）嘅電影。我已同意接拍，直接撞咗期，好遺憾，我迫不得已要拒絕你。』」之後占士再重申他從來沒有正式邀請麥迪文演《阿》亦沒有達成過任何協議，彼此亦沒有傾過個角色。不過占士表示有朝一日都希望與麥迪文合作。

廣告 廣告

另方面，占士日前接受台灣傳媒訪問亦再次證實楊紫瓊將會於下集《阿凡達》中飾演一個關鍵的新角色，而他表示2人是認識多年的好友，早在規劃續集時已想找她演出。據知楊將會於第4集中飾演纳美人角色Puck Tu Elliot。其實早於2021年占士已宣布楊紫瓊加入《阿凡達》系列，並公開她於片場開工的照片。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】