麵包店推介2025｜30間香港高質麵包店合集 低至$19食五星酒店出品/木村拓哉愛店/日本麵包大師監修

麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

麵包店推介2025 1.四季酒店：低至$19享五星級酒店美食 米芝蓮三星餐廳推限時手工撻

想食5星級酒店麵包？其實四季酒店餅店價錢非常相宜，各類酥點只是$34起，而且口味跟配搭都有心思，好像有日本白桃丹麥酥、西西里開心果醬丹麥酥、忌廉芝士柚子酥；蛋撻亦推出班蘭咖吔葡式蛋撻，只是$38/2件，只需$19件，十分抵食！

廣告 廣告

Caprice法式手工撻 $128件，購買三件除了有專屬盒子，更有優惠價！

麵包店推介2025 2.33 Cubread：日本大師級麵包師傅監修 選用北海道春之戀麵粉

33 Cubread主打日式吐司麵包，請來日本大師級麵包師傅川島善行監修，品牌選用的是北海道春之戀小麥麵粉，這款小麥因為產量少，因此甚少出口，川島先生只選用「春之戀」品種中最優質的小麥部分， 並特別講究「香氣」與「蓬鬆的口感」。麵包款式甚多，近日中環店推出料理吐司，餡料更豐富，適合當作早餐或午餐。

33 Cubread

地址：中環砵典乍街16號地鋪（地圖按此）

電話：2420 7228

最新推出料理吐司。

麵包店推介2025 3.Truffle BAKERY：日本人氣過江龍 木村拓栽最愛松露麵包

想跟木村拓栽跟二宮和也食同款麵包？現在只要到銅鑼灣，主打松露風味麵包的日本東京人龍麵包店Truffle BAKERY就可以食到！Truffle BAKERY自2017年成立，於東京門前仲町開設首家分店，品牌背後是食材進口商DRESSTABLE。木村曾在拍攝日劇《Grand Maison東京》期間，因對該店麵包情有獨鐘，便大批入手白松露鹽可頌，慰勞劇組上下，令其迅速在市場上引起轟動。而二宮和也則於個人YouTube頻道中分享，充分顯示其受歡迎的程度。這款可頌選用加拿大高級麵粉及自製白松露鹽忌廉，麵包烤好後上面會灑上松露油、Alba 的白松露碎和法國海鹽調味，口感鬆軟，香氣撲鼻。

TruffleBAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地下(地圖按此)

電話：從缺

特別為香港設計朱古力松露麵包。

麵包店推介2025 4.Moropain：福岡獲獎麵包店 推Tiramisu蜜瓜包

Moropain開業十年，除了麵包好吃受歡迎，於福岡、東京、法國等地區累積10多年麵包經驗的主廚諸永裕士更更參加過多個比賽並獲獎。尖沙咀店每日都會定期推出約四十款麵包，當中必試招牌蜜瓜包，Moropain的蜜瓜包特別之處就是加入了乳酪，口感更鬆軟。

諸永主廚亦以港式菠蘿油為靈感，設計兩款「Tiramisu蜜瓜包系列」，以蜜瓜包夾着厚身而軟滑的Tiramisu忌廉。「日式Tiramisu蜜瓜包」以朱古力蜜瓜包夾着原味的Tiramisu，用馬斯卡彭芝士 （Mascarpone）製成如絲細滑的忌廉芝士；另一個口味為「抹茶Tiramisu蜜瓜包」，用原味蜜瓜包夾着抹茶味的馬斯卡彭忌廉，抹茶味香醇突出。

Moropain

地址：尖沙咀加連威老道29號(地圖按此)

電話：從缺

一啖Tiramisu蜜瓜包一啖咖啡，是最完美的下午茶配搭！

麵包店推介2025 5.Casabake：觀塘人氣麵包店 打手工牛角酥及流心麻糬撻

要說到近期觀塘最受歡迎的麵包店，識食的首推Casabake！小店主打手工牛角酥及流心麻糬撻，出品有水準造型又夠打卡，店內選用法國牛油、法國 T45 麵粉、鮮酵母、日本雞蛋、日本鮮奶等靚料，招牌的開心果麻糬曲奇牛角酥賣相非常吸引：牛角酥面飾以外脆內軟的開心果軟曲奇、開心果醬及美國開心果粒，內層還加了手打鮮奶麻糬及開心果軟曲奇夾心，口感非常豐富。當中的開心果醬還講究的同時使用意大利、日本及伊朗三個產地的，意大利的取其甘香、日本的取其香甜，而伊朗的則取其色澤。另外手工撻就有雙重朱古力流心麻糬、流心芝士麻糬、丸久小山園抹茶流心麻糬及Tiramisu等口味。

Casabake

地址：觀塘駱駝漆大廈第三座4樓A1室 (地圖按此)

電話：9570 9247 (只限Whatsapp)

延伸閱讀：觀塘美食｜人氣麵包店Casabake 開心果麻糬曲奇牛角酥/杜拜朱古力脆皮撻/開心果流心麻糬撻

集齊時下流行元素的開心果麻糬曲奇牛角酥，兩人分一個就最完美！

麵包店推介2025 6.LMO Freshly Baked：聯乘榮米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room推限定美食

中環置地文華酒店旗下的外賣輕食店LMO Freshly Baked，主打一系列湯品、沙律等輕食，麵包走經典法式路線，必食牛角包跟丹麥酥！想特別一點？推介店內的三文治，全因店內的酸種麵包都是米芝蓮二星法式餐廳Amber出品，價錢只需$68起，就能嚐到入門版米芝蓮的味道！

LMO Freshly Baked 「Sweet & Savoury Edition」置地中庭店

地址：中環皇后大道中15號置地廣場2樓233-234舖（地圖按此）

電話：從缺

蔥油雞絲佛卡夏三文治由麵包到內餡都是自家製，香氣十足！

麵包店推介2025 7.SOFT THUNDER：推蛋撻 3.0 「千層脆片蛋撻」

SOFT THUNDER以法式烘焙的基礎為主，兩位店主曾到加拿大藍帶廚藝學校上了兩年烘焙及甜品課程。店內主打一系列新鮮酥皮包點，近日推出的蛋撻3.0版本「千層脆片蛋撻」必定是你心頭好！蛋撻酥皮麵糰選用法國牛油及兩種日本麵粉混合而成，其筋性稍低而穩定性高，並改變摺疊酥皮的方法，令撻殼焗起後的層次像紙一般片片薄脆。蛋漿絕不加水，並以日本蛋混合湖北蛋調製而成，兩者結合再加入法國忌廉，令餡料像燉蛋般滑嫩而香郁。店內還有三文治、牛角包、貝果、蝴蝶酥等烘培品。

Soft Thunder Bakery

地址：灣仔皇后大道東31號地下B舖（地圖按此）

電話：從缺

3.0版本的千層脆片蛋撻無論酥皮還是蛋漿都有所進步。

麵包店推介2025 8.BUFFEE Cafe：港島限定享樂麵包

作為港島人想食到享樂烘焙的麵包？灣仔BUFFEE Cafe的麵包正正是享樂烘焙供應，而最特別的是，在BUFFEE麵包全部都是享樂烘焙為Cafe獨立設計，在享樂麵包店並沒有供應，當中包括大熱開心果流心酥、咖啡味牛角鬆餅、佛卡夏三文治等等，再配上高質咖啡，讓大家從繁忙的都市中好好放鬆一下。

BUFFEE

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G06-07號舖（地圖按此）

電話：從缺

店內有多款酥皮製品，好像咖啡牛肉酥、維也納香腸洋蔥酥、煙肉蘆筍酥等等。

麵包店推介2025 9.+Bread：鹼水麵包＋爆紅Jellycat麵包

現代人追求健康，麵包自然不例外，+bread堅持無化學添加劑，膨脹劑等，麵包餡料如麻薯、果乾、芋泥、果皮，全部自己做，不用現成貨，又盡量少油少糖。品牌亦順應潮流推出超可愛JellyCat風麵包，打卡100分！

+Bread

地址：太子太子道西157號別樹華軒地下10號舖(地圖按此)

電話：從缺

​​延伸閱讀：太子美食︱無添加手工麵包店 必試鹼水bagel+黑芝麻吐司+酸奶包

健康得來又可愛的麵包！

麵包店推介2025 10.Halff：西營盤爆餡Bagel店 店主赴韓國烘焙學院學藝

Bagel Fans站出來！想食爆餡Bagel無需再到韓國了！全因在西營盤一間小店就能吃到韓風Bagel，店主特意赴韓國烘焙學院學藝，小店Bagel的款式非常多，原味、芝麻、南瓜、罌粟籽、抹茶、朱古力......選擇多達十多款。Bagel是將自家配方交給本地工場代製的，配方與韓國烘焙學院及本地資深研發部門合作反覆調整而成，口感柔韌。

至於搭配的多款忌廉芝士抹醬則於店內新鮮製作，以澳洲Philadelphia忌廉芝士做基底，lemon curd味再加入新鮮檸檬皮及檸檬汁、開心果味加入伊朗開心果醬、everything味則混入蜂蜜、提子乾及合桃等，配搭Bagel吃味道非常豐富。

Halff

地址：西環西營盤第三街63號地下B號舖(地圖按此)

電話：從缺

無論賣相還是味道，都跟韓國bagel有得Fight！

麵包店推介2025 11.滿地可餅店：選用日本麵粉製巨型芝士麻薯波波

麻薯波波受歡迎程度應該無容置疑吧！紅磡麵包店滿地可餅店主打的巨型芝士麻薯波波，更日賣1200粒！全因size比平時吃到的麻糬大粒，煙韌口感加倍，更有嚼口，價錢都只是$5粒！小店除了麻糬波波，其他麵包款式都走傳統風格。捨得用靚料，全店只用一款成本較高的日本「鳥越」麵粉， 取其夠麵粉香，做出來的麵包夠挺身鬆軟，放久了也不會下塌，包身都漲卜卜。

滿地可餅店

地址：紅磡民兆街2-20號黃埔新村地下N1號舖(地圖按此)

電話：5642 5490

麻糬波波煙煙韌韌，不小心就越食越多！

麵包店推介2025 12.Hashtag B：旅客最愛 必食27層拿破崙千層撻

如果你是港式麵包Fans，但又想要有些創意，就不能錯過主打新派港式麵包的Hashtag B，品牌選用日本麵粉、法國牛油等高級食材重新演繹港式麵包，必食多款口味的菠蘿包跟足足有27層的拿破崙千層撻，賣相超可愛又美味，是旅客來港必買的打卡美食！

Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F舖（地圖按此）

電話：6396 7417

香脆的撻皮包住濃郁蛋漿，再加上焦糖香，讓人欲罷不能！

麵包店推介2025 13.AOZORA Bakery：一日只賣24個 天后爆紅千層生吐司

AOZORA Bakery店主曾在日本學藝，曾因爆紅千層生吐司爆紅，帶起一番熱潮。熱潮過後，店家已經不再做千層生吐司，但出品依然高質，好像有創新的榴槤忌廉芝士軟包、咖啡朱古力鹽可頌、蜂蜜法包等。店主亦不時到外國進修，但由於開店時間不一，想去買包前記得留意AOZORA Bakery社交平台網站的更新。

AOZORA Bakery

地址：天后廟道14號地下(地圖按此)

電話：從缺

店內麵包都是店主一人創作。

麵包店推介2025 14.揉然地：紅磡麵包小店創流心心太軟朱古力包

任何食物好像加入流心後，好像都特別好吃，紅磡麵包小店揉然地就推出了猶如心太軟的流心朱古力包，再配上煙韌麻糬，口感跟味道同樣出色，加上以大豆油取代傳統的牛油去混合朱古力，更健康之餘，流心效果也更強。而且店內麵粉只用法國及日本貨，用料絕不馬虎。

揉然地

地址：紅磡蕪湖街155號(地圖按此)

電話：從缺

朱古力三重奏可凍食或熱食，味道甘甜，是大人都愛吃的成熟味道。

麵包店推介2025 15.快樂麵麭：灣仔名店重開 食紫薯布丁蛋撻

愛吃懷舊麵包的怎能錯過灣仔前身是老店快樂餅店的快樂麵麭，店內除了有多款懷舊麵包，好像招牌忌廉筒、老婆餅、雞批等，亦有新派的紫薯布丁蛋撻，甜蜜美味。

快樂麵麭

地址：灣仔皇后大道東66-68號（地圖按此）

電話：從缺

營業時間：從缺

紫薯布丁蛋撻難得老店都會推出新口味產品，值得支持！（Credit：M Y Hui）

麵包店推介2025 16.Vission Bakery：Cookie Vission姐妹店 超爆餡Tiramisu酥皮甜點

大坑人氣曲奇店Cookie Vission的姐妹店Vission Bakery，主打法式酥皮甜點。當中超爆餡Tiramisu酥皮甜點賣相一流，層次分明，讓人有滿滿的幸福感，另外還有Pistachio Cruffin、巨型蝴蝶酥等。雖然小店甜點價錢不算親民，但偶然享受一次也無妨。

Vission Bakery

地址：中環士丹頓街7號翠文樓地下低層（地圖按此）

電話：從缺

Tiramisu酥店內招牌酥點，甜而不膩，tiramisu再加上酥皮更是格外美味。

麵包店推介2025 17.Sour Dough：瑞士糕餅廚師Gérard Dubois主理 麵包用3種酸種麵糰

近年越來越多人喜愛較容易消化的酸種麵包（Sourdough），瑞士糕餅廚師Gérard Dubois亦因此在灣仔開設酸種麵包專門店Sourdough，麵包均由3款酸種麵糰（裸麥、白裸麥和黑裸麥）發酵製成，吃起來天然健康。而且店家設有位置供客人安坐，亦有三文治、沙律等，讓客人好好享受麵包與咖啡。

Sour Dough

地址：灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈地下2-3號舖（地圖按此）

電話：2571 8873

店家平日就有超多款不同麵包供客人選擇。

麵包店推介2025 18.Levain Bakery：中大物理系碩士開店 100%天然酵母＋選用特色食材

雖然酸種麵包在這幾年才流行起來，但本身是中大物理系碩士的Levain Bakery老闆早於10年前就開始推廣酸種麵包，並在麵包中加入不少特色材料，好像龍眼蜜、荔枝乾等等，深受食客歡迎。現在Levain Bakery於灣仔、愉景灣跟鰂魚涌都有分店。

Levain Bakery不時會舉辦工作坊，教授麵包知識。

麵包店推介2025 19.Frenchies：法式手工麵包咖啡店 中環人大推特濃咖啡肉桂卷

如果覺得單喝一杯咖啡還未夠醒神，不少中環人都會推介你到法式手工麵包咖啡店Frenchies，享受一個特濃咖啡肉桂卷。由法籍麵包師Matthieu Maury所開的Frenchies，每日7點開業，店內的麵包都是由法國牛油及麵粉而製成，Mattieu亦是灣仔深受歡迎咖啡店La Station的創辦人，儘管La Station已經結業，但想念La Station的味道時亦可以前往Frenchies重溫。

Frenchies

地址：中環荷李活道39-43號地下（地圖按此）

電話：從缺

比起平時普通的肉桂卷多了陣咖啡香氣，店內亦有位子供客人坐下享受。

麵包店推介2025 20.華爾登餅店：第二代接手西環懷舊麵包店 散水餅首選

現時越來越多懷舊餅店因為無人接手，所以無奈光榮結業，但西環華爾登餅店就是一個例外，第二代接班人除了繼承餅店，還推出一系列全新產品，包括可愛的散水曲奇餅，客人可以按需要寫不同語句。還未需要散水餅的話，亦有印上不同字眼的紙包蛋糕，值得支持！

華爾登餅店

地址：西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖（地圖按此）

電話：6687 7052

散水餅可自選語句，十分可愛。

麵包店推介2025 21.Bakehouse：前四季糕點名廚主理 銅鑼灣人龍店

如果你是牛角包Fans，絕對對Bakehouse不陌生。Bakehouse由香港四季酒店前糕點總廚Grégoire Michaud創立，招牌牛角包酥脆可口，現在每間分店都大排長龍，早前台灣百萬Youtuber網美小吳亦有前往朝聖！除了牛角包外，酸種蛋撻亦深受食客歡迎，價錢只是$12件，相當親民。現在Bakehouse於中環、銅鑼灣、尖沙咀、赤柱、東涌、沙田跟灣仔都有分店。

酸種蛋撻CP值超高！蛋漿濃厚，加上層次豐富的酥皮，絕對是下午茶之選！

麵包店推介2025 22.​​The Baker & The Bottleman：米芝蓮一星Roganic班底開設 新主廚推法式糕餅！

麵包都關米芝蓮事？位於灣仔利東街的麵包店The Baker & The Bottleman由米芝蓮一星歐陸菜Roganic 班底開設，白天是烘焙麵包店，晚上則變身為自然葡萄酒（Natural Wine）酒吧，麵包店包括深受客人鍾愛的法國傳統糕餅，包括原味牛角包、朱古力牛角包、杏仁牛角包和朱古力杏仁牛角包等。

The Baker & The Bottleman

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G14-G15號舖(地圖按此）

電話：2386 8933（WhatsApp）

朱古力杏仁牛角包切開後看到完美的橫切面，帶有杏仁跟朱古力的香氣。

麵包店推介2025 23.品穀：法國藍帶廚藝兄弟推無添加麵包 必食$25 25層手工牛角包

牛角包配咖啡，可以說是早餐最完美的配搭。品穀的牛角包，是香港第一間麵包店採用法國無添加麵粉及A.O.P牛油，以低溫發酵及獨特手法摺出25層的牛角酥而聞名，​​一份手工牛角包經過搓麵糰丶冷藏丶發酵丶烘焙等過程，需時三天才能出爐，相當花時間。而兩位老闆Andrew與Jeffrey為親兄弟，一位獲得藍帶烘焙課程證書，另一位則修得藍帶甜品證書，質素有保證，現在於多個地方都有分店。

每個牛角包都烘焙得飽滿漂亮，但小心會吃到全身都是牛角包碎呢！

麵包店推介2025 24.Pane e Latte： Pici同集團麵包店 赤柱邊享海景邊食正宗意大利麵包

由親民意大利連鎖店Pici的集團所開了意大利麵包店Pane e Latte。麵包店主打意大利Bomboloni，這款圓滾滾的麵包內藏不同的甜美餡料，甜美可人；麵包店亦創作了款千層牛角包（Croissant Bomboloni），這款牛角包製作成杯裝蛋糕的外形，入面藏住幼滑忌廉，十分特別。食客還可以安坐餐廳品嚐，更加寫意。

Pane e Latte

地址：赤柱赤柱市場道25號啟厚閣地下（地圖按此）

電話：2337 7221

延伸閱讀：赤柱美食｜Pici同集團推意大利麵包及粉紅色雪糕店Pane e Latte！必食意式甜甜圈

店內有多款口味的Bomboloni，每天隨機推出數款，口味濃郁。

麵包店推介2025 25.四喜麵包西餅：人氣麵包西餅店推飽肚西式蛋批

四喜麵包西餅的中秋月餅，搞鬼包裝一向都是人氣熱話，店內麵包主要平實路線，其中一款深受歡迎的產品，必數西式蛋批，面層烤得焦香，裡頭材料豐富，有煙三文魚、法蘭克福腸、煙肉洋蔥等選擇，食落鹹香帶蛋香，叫人滿足。

三文魚蛋批除了有香濃蛋味，還有內藏三文魚，飽肚又滋味。 （Credit：kakaeats）

麵包店推介2025 26.嘉多利天然酵母手作麵包店：良心價製天然酵母麵包 排隊名物法式布丁麵包

油麻地嘉多利天然酵母手作麵包店一直被網友推祟，全因麵包價錢優惠，麵包店更標明沒有添加額外的改良劑、添加劑及防腐劑，店主曾遠赴日本台灣跟麵包大師學藝，因此麵包好味之餘，款式亦十分多，好像有台灣3Q餅、Bagel等。近日嘉多利推出的法式布丁麵包，更引起排隊熱潮，這樣出色的麵包怎能不試？

嘉多利天然酵母手作麵包店

地址：油麻地碧街54號地舖（地圖按此）

電話：2988 8018

紫芯麻糬包以紫芯蕃薯磨成蓉，配原味麻糬為餡。

麵包店推介2025 27.Gontran Cherrier：尖沙咀人龍店！華爾街日報評巴黎最好吃的牛角包

位於尖沙咀K11 Musea的Gontran Cherrier，一直都是尖沙咀麵包界人龍店。全因來自法國的Gontran Cherrier曾被華爾街日報評選是法國巴黎最好吃的牛角包，於韓國、台灣、澳洲等地都有分店。除了原味以外，麵包店亦推出不同口味的牛角包，在排隊埋單時店員更會推着新鮮出爐的麵包，讓你忍不住又多買幾個。

Gontran Cherrier

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea（地圖按此）

電話：3468 2430

店內有多款不同口味的牛角包。

麵包店推介2025 28.理想餅店：即叫即炸爆餡冬甩 超煙韌日式麻糬卷蛋

鄰近九龍城的新蒲崗，雖然是工業區，但是區內餐廳絕對是卧虎藏龍，好像門面不顯眼的理想餅店，老闆兼大廚在酒店餅房出身，店內最受歡迎的有餡冬甩（德式炸麵包Berliner），就出自他手。即叫即炸，再裹上砂糖跟唧入滿滿吉士餡，口感飽滿，餡料可選黑朱古力、 抹茶、士多啤梨果醬、焦糖多款口味！另外亦推介由同樣是五星酒店甜點部出身，Hazel太太製作的卷蛋，傳統的有鮮忌廉，台式的有大甲芋泥、花生麻糬，新派一點又有脆皮蛋卷阿華田脆脆卷。

理想餅店

地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座地下7號鋪 （地圖按此）

電話： 2772 1328

炸冬甩一入口就嚐到滿滿的醬料，鬆軟可口，難怪每天很快就沽清。 （Credit：holidaymood2020）

麵包店推介2025 29.享樂烘焙：國際賽季軍製超高質Bagel 荔枝角分店全新開張

說到近年有名的本地麵包店，怎能不提享樂烘焙。老闆曾於國際麵包比賽中獲得季軍，老闆娘就獲得倫敦藍帶學院證書，絕對是實力派。享樂麵包款式向來多，而且當坊間有餡Bagel賣三、四十元，店內Bagel售價依然為十多元起跳，當中包括藍莓忌廉芝士、特濃抹茶麻糬、手工大甲芋泥等等。喜歡口味簡單點，必試招牌米粉麵包，就算放了一晚，第二天依然鬆軟美味。現在於元朗、新蒲崗跟九龍灣、荃灣都設有分店，荔枝角是品牌最新分店。

米粉麵包之一，外型有點像餐包，是店內招牌之一。

麵包店推介2025 30.森林麵包：屋邨隱世麵包店 重現新雄雞味道

每個屋邨都有間麵包店陪伴大家成長，新雄雞就是伴着牛頭角街坊成長的一間。雖然新雄雞早已結業，但有業者請來新雄雞第一代師傅周師傅跟大鼻師傅，於新雄雞原址的森林麵包坐鎮！除了傳統港式麵包，更有不少新派麵包，好像流心飛碟包、芝心拉絲菠蘿包、芫荽蒜蓉包等，價錢亦是街坊價，多買兩個也不心痛！

森林麵包

地址：牛頭角振華道70號樂華北邨商場111號舖(地圖按此)

電話：6365 6471

面層是菠蘿脆皮，將黑芝麻湯圓、宇治抹茶紅豆及紫薯加入方包當中，為平凡的方包添上3個不同的新穎口味。

常見問題：

問：有沒有日式麵包推介？

答：福岡人氣得獎麵包店Moropain主打日式蜜瓜包......詳情按此

問：有沒有麵包Cafe推介？

答：享樂烘焙向來受麵包迷追捧，今年它們宣布正式進駐港島，但並非在港島開店，而是供應麵包給灣仔全新咖啡店，BUFFEE Cafe.....詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？