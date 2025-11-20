Trip.com酒店減$500、機票減$200
麵包店推介2025｜30間香港高質麵包店合集 低至$19食五星酒店出品/木村拓哉愛店/日本麵包大師監修
麵包有千百款，無論你愛吃法式牛角包還是酸種麵包，甚至打卡麵包，都可以在這兒找得到，即睇Yahoo Food內文：
麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！
麵包店推介2025 1.四季酒店：低至$19享五星級酒店美食 米芝蓮三星餐廳推限時手工撻
想食5星級酒店麵包？其實四季酒店餅店價錢非常相宜，各類酥點只是$34起，而且口味跟配搭都有心思，好像有日本白桃丹麥酥、西西里開心果醬丹麥酥、忌廉芝士柚子酥；蛋撻亦推出班蘭咖吔葡式蛋撻，只是$38/2件，只需$19件，十分抵食！
麵包店推介2025 2.33 Cubread：日本大師級麵包師傅監修 選用北海道春之戀麵粉
33 Cubread主打日式吐司麵包，請來日本大師級麵包師傅川島善行監修，品牌選用的是北海道春之戀小麥麵粉，這款小麥因為產量少，因此甚少出口，川島先生只選用「春之戀」品種中最優質的小麥部分， 並特別講究「香氣」與「蓬鬆的口感」。麵包款式甚多，近日中環店推出料理吐司，餡料更豐富，適合當作早餐或午餐。
33 Cubread
地址：中環砵典乍街16號地鋪（地圖按此）
電話：2420 7228
麵包店推介2025 3.Truffle BAKERY：日本人氣過江龍 木村拓栽最愛松露麵包
想跟木村拓栽跟二宮和也食同款麵包？現在只要到銅鑼灣，主打松露風味麵包的日本東京人龍麵包店Truffle BAKERY就可以食到！Truffle BAKERY自2017年成立，於東京門前仲町開設首家分店，品牌背後是食材進口商DRESSTABLE。木村曾在拍攝日劇《Grand Maison東京》期間，因對該店麵包情有獨鐘，便大批入手白松露鹽可頌，慰勞劇組上下，令其迅速在市場上引起轟動。而二宮和也則於個人YouTube頻道中分享，充分顯示其受歡迎的程度。這款可頌選用加拿大高級麵粉及自製白松露鹽忌廉，麵包烤好後上面會灑上松露油、Alba 的白松露碎和法國海鹽調味，口感鬆軟，香氣撲鼻。
TruffleBAKERY
地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地下(地圖按此)
電話：從缺
延伸閱讀：Truffle BAKERY進駐銅鑼灣！必食木村拓哉最愛松露鹽可頌$23個/香港限定松露朱古力鹽包/日本店首席烘焙師親自來港監督
麵包店推介2025 4.Moropain：福岡獲獎麵包店 推Tiramisu蜜瓜包
Moropain開業十年，除了麵包好吃受歡迎，於福岡、東京、法國等地區累積10多年麵包經驗的主廚諸永裕士更更參加過多個比賽並獲獎。尖沙咀店每日都會定期推出約四十款麵包，當中必試招牌蜜瓜包，Moropain的蜜瓜包特別之處就是加入了乳酪，口感更鬆軟。
諸永主廚亦以港式菠蘿油為靈感，設計兩款「Tiramisu蜜瓜包系列」，以蜜瓜包夾着厚身而軟滑的Tiramisu忌廉。「日式Tiramisu蜜瓜包」以朱古力蜜瓜包夾着原味的Tiramisu，用馬斯卡彭芝士 （Mascarpone）製成如絲細滑的忌廉芝士；另一個口味為「抹茶Tiramisu蜜瓜包」，用原味蜜瓜包夾着抹茶味的馬斯卡彭忌廉，抹茶味香醇突出。
Moropain
地址：尖沙咀加連威老道29號(地圖按此)
電話：從缺
延伸閱讀：福岡人氣得獎麵包店Moropain開店｜首駐尖沙咀2,500呎新店 香港限定Tiramisu蜜瓜包+法式蝴蝶甜酥/多款口味日式蛋撻
麵包店推介2025 5.Casabake：觀塘人氣麵包店 打手工牛角酥及流心麻糬撻
要說到近期觀塘最受歡迎的麵包店，識食的首推Casabake！小店主打手工牛角酥及流心麻糬撻，出品有水準造型又夠打卡，店內選用法國牛油、法國 T45 麵粉、鮮酵母、日本雞蛋、日本鮮奶等靚料，招牌的開心果麻糬曲奇牛角酥賣相非常吸引：牛角酥面飾以外脆內軟的開心果軟曲奇、開心果醬及美國開心果粒，內層還加了手打鮮奶麻糬及開心果軟曲奇夾心，口感非常豐富。當中的開心果醬還講究的同時使用意大利、日本及伊朗三個產地的，意大利的取其甘香、日本的取其香甜，而伊朗的則取其色澤。另外手工撻就有雙重朱古力流心麻糬、流心芝士麻糬、丸久小山園抹茶流心麻糬及Tiramisu等口味。
Casabake
地址：觀塘駱駝漆大廈第三座4樓A1室 (地圖按此)
電話：9570 9247 (只限Whatsapp)
延伸閱讀：觀塘美食｜人氣麵包店Casabake 開心果麻糬曲奇牛角酥/杜拜朱古力脆皮撻/開心果流心麻糬撻
麵包店推介2025 6.LMO Freshly Baked：聯乘榮米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room推限定美食
中環置地文華酒店旗下的外賣輕食店LMO Freshly Baked，主打一系列湯品、沙律等輕食，麵包走經典法式路線，必食牛角包跟丹麥酥！想特別一點？推介店內的三文治，全因店內的酸種麵包都是米芝蓮二星法式餐廳Amber出品，價錢只需$68起，就能嚐到入門版米芝蓮的味道！
LMO Freshly Baked 「Sweet & Savoury Edition」置地中庭店
地址：中環皇后大道中15號置地廣場2樓233-234舖（地圖按此）
電話：從缺
延伸閱讀：置地LMO FRESHLY BAKED｜超貼地！置地文華東方酒店開設外賣輕食店 套餐低至$62起/米芝蓮級酸種麵包
麵包店推介2025 7.SOFT THUNDER：推蛋撻 3.0 「千層脆片蛋撻」
SOFT THUNDER以法式烘焙的基礎為主，兩位店主曾到加拿大藍帶廚藝學校上了兩年烘焙及甜品課程。店內主打一系列新鮮酥皮包點，近日推出的蛋撻3.0版本「千層脆片蛋撻」必定是你心頭好！蛋撻酥皮麵糰選用法國牛油及兩種日本麵粉混合而成，其筋性稍低而穩定性高，並改變摺疊酥皮的方法，令撻殼焗起後的層次像紙一般片片薄脆。蛋漿絕不加水，並以日本蛋混合湖北蛋調製而成，兩者結合再加入法國忌廉，令餡料像燉蛋般滑嫩而香郁。店內還有三文治、牛角包、貝果、蝴蝶酥等烘培品。
Soft Thunder Bakery
地址：灣仔皇后大道東31號地下B舖（地圖按此）
電話：從缺
延伸閱讀：灣仔全新Soft Thunder Bakery北美風烘焙店！必食開心果牛角包/焦糖雞蛋布甸丹麥酥/麻糬Affogato
麵包店推介2025 8.BUFFEE Cafe：港島限定享樂麵包
作為港島人想食到享樂烘焙的麵包？灣仔BUFFEE Cafe的麵包正正是享樂烘焙供應，而最特別的是，在BUFFEE麵包全部都是享樂烘焙為Cafe獨立設計，在享樂麵包店並沒有供應，當中包括大熱開心果流心酥、咖啡味牛角鬆餅、佛卡夏三文治等等，再配上高質咖啡，讓大家從繁忙的都市中好好放鬆一下。
BUFFEE
地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G06-07號舖（地圖按此）
電話：從缺
麵包店推介2025 9.+Bread：鹼水麵包＋爆紅Jellycat麵包
現代人追求健康，麵包自然不例外，+bread堅持無化學添加劑，膨脹劑等，麵包餡料如麻薯、果乾、芋泥、果皮，全部自己做，不用現成貨，又盡量少油少糖。品牌亦順應潮流推出超可愛JellyCat風麵包，打卡100分！
+Bread
地址：太子太子道西157號別樹華軒地下10號舖(地圖按此)
電話：從缺
延伸閱讀：太子美食︱無添加手工麵包店 必試鹼水bagel+黑芝麻吐司+酸奶包
麵包店推介2025 10.Halff：西營盤爆餡Bagel店 店主赴韓國烘焙學院學藝
Bagel Fans站出來！想食爆餡Bagel無需再到韓國了！全因在西營盤一間小店就能吃到韓風Bagel，店主特意赴韓國烘焙學院學藝，小店Bagel的款式非常多，原味、芝麻、南瓜、罌粟籽、抹茶、朱古力......選擇多達十多款。Bagel是將自家配方交給本地工場代製的，配方與韓國烘焙學院及本地資深研發部門合作反覆調整而成，口感柔韌。
至於搭配的多款忌廉芝士抹醬則於店內新鮮製作，以澳洲Philadelphia忌廉芝士做基底，lemon curd味再加入新鮮檸檬皮及檸檬汁、開心果味加入伊朗開心果醬、everything味則混入蜂蜜、提子乾及合桃等，配搭Bagel吃味道非常豐富。
Halff
地址：西環西營盤第三街63號地下B號舖(地圖按此)
電話：從缺
延伸閱讀：西營盤美食｜商業地產高管轉行開Bagel店「Halff」 逾10款Bagel+忌廉芝士抹醬/部隊鍋Bagel三文治
麵包店推介2025 11.滿地可餅店：選用日本麵粉製巨型芝士麻薯波波
麻薯波波受歡迎程度應該無容置疑吧！紅磡麵包店滿地可餅店主打的巨型芝士麻薯波波，更日賣1200粒！全因size比平時吃到的麻糬大粒，煙韌口感加倍，更有嚼口，價錢都只是$5粒！小店除了麻糬波波，其他麵包款式都走傳統風格。捨得用靚料，全店只用一款成本較高的日本「鳥越」麵粉， 取其夠麵粉香，做出來的麵包夠挺身鬆軟，放久了也不會下塌，包身都漲卜卜。
滿地可餅店
地址：紅磡民兆街2-20號黃埔新村地下N1號舖(地圖按此)
電話：5642 5490
麵包店推介2025 12.Hashtag B：旅客最愛 必食27層拿破崙千層撻
如果你是港式麵包Fans，但又想要有些創意，就不能錯過主打新派港式麵包的Hashtag B，品牌選用日本麵粉、法國牛油等高級食材重新演繹港式麵包，必食多款口味的菠蘿包跟足足有27層的拿破崙千層撻，賣相超可愛又美味，是旅客來港必買的打卡美食！
Hashtag B
地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F舖（地圖按此）
電話：6396 7417
延伸閱讀：銅鑼灣麵包店｜下一個爆紅打卡美食？銅鑼灣Hashtag B為港式麵包尋新出路 必試多口味菠蘿包+27層拿破崙焦糖千層撻
麵包店推介2025 13.AOZORA Bakery：一日只賣24個 天后爆紅千層生吐司
AOZORA Bakery店主曾在日本學藝，曾因爆紅千層生吐司爆紅，帶起一番熱潮。熱潮過後，店家已經不再做千層生吐司，但出品依然高質，好像有創新的榴槤忌廉芝士軟包、咖啡朱古力鹽可頌、蜂蜜法包等。店主亦不時到外國進修，但由於開店時間不一，想去買包前記得留意AOZORA Bakery社交平台網站的更新。
AOZORA Bakery
地址：天后廟道14號地下(地圖按此)
電話：從缺
麵包店推介2025 14.揉然地：紅磡麵包小店創流心心太軟朱古力包
任何食物好像加入流心後，好像都特別好吃，紅磡麵包小店揉然地就推出了猶如心太軟的流心朱古力包，再配上煙韌麻糬，口感跟味道同樣出色，加上以大豆油取代傳統的牛油去混合朱古力，更健康之餘，流心效果也更強。而且店內麵粉只用法國及日本貨，用料絕不馬虎。
揉然地
地址：紅磡蕪湖街155號(地圖按此)
電話：從缺
麵包店推介2025 15.快樂麵麭：灣仔名店重開 食紫薯布丁蛋撻
愛吃懷舊麵包的怎能錯過灣仔前身是老店快樂餅店的快樂麵麭，店內除了有多款懷舊麵包，好像招牌忌廉筒、老婆餅、雞批等，亦有新派的紫薯布丁蛋撻，甜蜜美味。
快樂麵麭
地址：灣仔皇后大道東66-68號（地圖按此）
電話：從缺
營業時間：從缺
麵包店推介2025 16.Vission Bakery：Cookie Vission姐妹店 超爆餡Tiramisu酥皮甜點
大坑人氣曲奇店Cookie Vission的姐妹店Vission Bakery，主打法式酥皮甜點。當中超爆餡Tiramisu酥皮甜點賣相一流，層次分明，讓人有滿滿的幸福感，另外還有Pistachio Cruffin、巨型蝴蝶酥等。雖然小店甜點價錢不算親民，但偶然享受一次也無妨。
Vission Bakery
地址：中環士丹頓街7號翠文樓地下低層（地圖按此）
電話：從缺
麵包店推介2025 17.Sour Dough：瑞士糕餅廚師Gérard Dubois主理 麵包用3種酸種麵糰
近年越來越多人喜愛較容易消化的酸種麵包（Sourdough），瑞士糕餅廚師Gérard Dubois亦因此在灣仔開設酸種麵包專門店Sourdough，麵包均由3款酸種麵糰（裸麥、白裸麥和黑裸麥）發酵製成，吃起來天然健康。而且店家設有位置供客人安坐，亦有三文治、沙律等，讓客人好好享受麵包與咖啡。
Sour Dough
地址：灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈地下2-3號舖（地圖按此）
電話：2571 8873
麵包店推介2025 18.Levain Bakery：中大物理系碩士開店 100%天然酵母＋選用特色食材
雖然酸種麵包在這幾年才流行起來，但本身是中大物理系碩士的Levain Bakery老闆早於10年前就開始推廣酸種麵包，並在麵包中加入不少特色材料，好像龍眼蜜、荔枝乾等等，深受食客歡迎。現在Levain Bakery於灣仔、愉景灣跟鰂魚涌都有分店。
麵包店推介2025 19.Frenchies：法式手工麵包咖啡店 中環人大推特濃咖啡肉桂卷
如果覺得單喝一杯咖啡還未夠醒神，不少中環人都會推介你到法式手工麵包咖啡店Frenchies，享受一個特濃咖啡肉桂卷。由法籍麵包師Matthieu Maury所開的Frenchies，每日7點開業，店內的麵包都是由法國牛油及麵粉而製成，Mattieu亦是灣仔深受歡迎咖啡店La Station的創辦人，儘管La Station已經結業，但想念La Station的味道時亦可以前往Frenchies重溫。
Frenchies
地址：中環荷李活道39-43號地下（地圖按此）
電話：從缺
麵包店推介2025 20.華爾登餅店：第二代接手西環懷舊麵包店 散水餅首選
現時越來越多懷舊餅店因為無人接手，所以無奈光榮結業，但西環華爾登餅店就是一個例外，第二代接班人除了繼承餅店，還推出一系列全新產品，包括可愛的散水曲奇餅，客人可以按需要寫不同語句。還未需要散水餅的話，亦有印上不同字眼的紙包蛋糕，值得支持！
華爾登餅店
地址：西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖（地圖按此）
電話：6687 7052
麵包店推介2025 21.Bakehouse：前四季糕點名廚主理 銅鑼灣人龍店
如果你是牛角包Fans，絕對對Bakehouse不陌生。Bakehouse由香港四季酒店前糕點總廚Grégoire Michaud創立，招牌牛角包酥脆可口，現在每間分店都大排長龍，早前台灣百萬Youtuber網美小吳亦有前往朝聖！除了牛角包外，酸種蛋撻亦深受食客歡迎，價錢只是$12件，相當親民。現在Bakehouse於中環、銅鑼灣、尖沙咀、赤柱、東涌、沙田跟灣仔都有分店。
麵包店推介2025 22.The Baker & The Bottleman：米芝蓮一星Roganic班底開設 新主廚推法式糕餅！
麵包都關米芝蓮事？位於灣仔利東街的麵包店The Baker & The Bottleman由米芝蓮一星歐陸菜Roganic 班底開設，白天是烘焙麵包店，晚上則變身為自然葡萄酒（Natural Wine）酒吧，麵包店包括深受客人鍾愛的法國傳統糕餅，包括原味牛角包、朱古力牛角包、杏仁牛角包和朱古力杏仁牛角包等。
The Baker & The Bottleman
地址：灣仔皇后大道東200號利東街G14-G15號舖(地圖按此）
電話：2386 8933（WhatsApp）
延伸閱讀：灣仔美食｜The Baker & The Bottleman 米芝蓮一星Roganic班底開設烘焙店＋Winebar
麵包店推介2025 23.品穀：法國藍帶廚藝兄弟推無添加麵包 必食$25 25層手工牛角包
牛角包配咖啡，可以說是早餐最完美的配搭。品穀的牛角包，是香港第一間麵包店採用法國無添加麵粉及A.O.P牛油，以低溫發酵及獨特手法摺出25層的牛角酥而聞名，一份手工牛角包經過搓麵糰丶冷藏丶發酵丶烘焙等過程，需時三天才能出爐，相當花時間。而兩位老闆Andrew與Jeffrey為親兄弟，一位獲得藍帶烘焙課程證書，另一位則修得藍帶甜品證書，質素有保證，現在於多個地方都有分店。
麵包店推介2025 24.Pane e Latte： Pici同集團麵包店 赤柱邊享海景邊食正宗意大利麵包
由親民意大利連鎖店Pici的集團所開了意大利麵包店Pane e Latte。麵包店主打意大利Bomboloni，這款圓滾滾的麵包內藏不同的甜美餡料，甜美可人；麵包店亦創作了款千層牛角包（Croissant Bomboloni），這款牛角包製作成杯裝蛋糕的外形，入面藏住幼滑忌廉，十分特別。食客還可以安坐餐廳品嚐，更加寫意。
Pane e Latte
地址：赤柱赤柱市場道25號啟厚閣地下（地圖按此）
電話：2337 7221
延伸閱讀：赤柱美食｜Pici同集團推意大利麵包及粉紅色雪糕店Pane e Latte！必食意式甜甜圈
麵包店推介2025 25.四喜麵包西餅：人氣麵包西餅店推飽肚西式蛋批
四喜麵包西餅的中秋月餅，搞鬼包裝一向都是人氣熱話，店內麵包主要平實路線，其中一款深受歡迎的產品，必數西式蛋批，面層烤得焦香，裡頭材料豐富，有煙三文魚、法蘭克福腸、煙肉洋蔥等選擇，食落鹹香帶蛋香，叫人滿足。
麵包店推介2025 26.嘉多利天然酵母手作麵包店：良心價製天然酵母麵包 排隊名物法式布丁麵包
油麻地嘉多利天然酵母手作麵包店一直被網友推祟，全因麵包價錢優惠，麵包店更標明沒有添加額外的改良劑、添加劑及防腐劑，店主曾遠赴日本台灣跟麵包大師學藝，因此麵包好味之餘，款式亦十分多，好像有台灣3Q餅、Bagel等。近日嘉多利推出的法式布丁麵包，更引起排隊熱潮，這樣出色的麵包怎能不試？
嘉多利天然酵母手作麵包店
地址：油麻地碧街54號地舖（地圖按此）
電話：2988 8018
麵包店推介2025 27.Gontran Cherrier：尖沙咀人龍店！華爾街日報評巴黎最好吃的牛角包
位於尖沙咀K11 Musea的Gontran Cherrier，一直都是尖沙咀麵包界人龍店。全因來自法國的Gontran Cherrier曾被華爾街日報評選是法國巴黎最好吃的牛角包，於韓國、台灣、澳洲等地都有分店。除了原味以外，麵包店亦推出不同口味的牛角包，在排隊埋單時店員更會推着新鮮出爐的麵包，讓你忍不住又多買幾個。
Gontran Cherrier
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea（地圖按此）
電話：3468 2430
麵包店推介2025 28.理想餅店：即叫即炸爆餡冬甩 超煙韌日式麻糬卷蛋
鄰近九龍城的新蒲崗，雖然是工業區，但是區內餐廳絕對是卧虎藏龍，好像門面不顯眼的理想餅店，老闆兼大廚在酒店餅房出身，店內最受歡迎的有餡冬甩（德式炸麵包Berliner），就出自他手。即叫即炸，再裹上砂糖跟唧入滿滿吉士餡，口感飽滿，餡料可選黑朱古力、 抹茶、士多啤梨果醬、焦糖多款口味！另外亦推介由同樣是五星酒店甜點部出身，Hazel太太製作的卷蛋，傳統的有鮮忌廉，台式的有大甲芋泥、花生麻糬，新派一點又有脆皮蛋卷阿華田脆脆卷。
理想餅店
地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座地下7號鋪 （地圖按此）
電話： 2772 1328
麵包店推介2025 29.享樂烘焙：國際賽季軍製超高質Bagel 荔枝角分店全新開張
說到近年有名的本地麵包店，怎能不提享樂烘焙。老闆曾於國際麵包比賽中獲得季軍，老闆娘就獲得倫敦藍帶學院證書，絕對是實力派。享樂麵包款式向來多，而且當坊間有餡Bagel賣三、四十元，店內Bagel售價依然為十多元起跳，當中包括藍莓忌廉芝士、特濃抹茶麻糬、手工大甲芋泥等等。喜歡口味簡單點，必試招牌米粉麵包，就算放了一晚，第二天依然鬆軟美味。現在於元朗、新蒲崗跟九龍灣、荃灣都設有分店，荔枝角是品牌最新分店。
麵包店推介2025 30.森林麵包：屋邨隱世麵包店 重現新雄雞味道
每個屋邨都有間麵包店陪伴大家成長，新雄雞就是伴着牛頭角街坊成長的一間。雖然新雄雞早已結業，但有業者請來新雄雞第一代師傅周師傅跟大鼻師傅，於新雄雞原址的森林麵包坐鎮！除了傳統港式麵包，更有不少新派麵包，好像流心飛碟包、芝心拉絲菠蘿包、芫荽蒜蓉包等，價錢亦是街坊價，多買兩個也不心痛！
森林麵包
地址：牛頭角振華道70號樂華北邨商場111號舖(地圖按此)
電話：6365 6471
常見問題：
問：有沒有日式麵包推介？
答：福岡人氣得獎麵包店Moropain主打日式蜜瓜包......詳情按此
問：有沒有麵包Cafe推介？
答：享樂烘焙向來受麵包迷追捧，今年它們宣布正式進駐港島，但並非在港島開店，而是供應麵包給灣仔全新咖啡店，BUFFEE Cafe.....詳情按此
