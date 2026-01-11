雖然常常提到糯米飯都會叫生炒糯米飯，但實際上就算在酒樓吃，也不是每家都真的生炒，而是用蒸糯米飯來做，因為生炒糯米飯真的非常需時和手力，要炒近一小時才熟呢，所以很多地方都會先把糯米飯蒸熟再加材料。而這次建議的微波爐版煮糯米飯，比用蒸的方法效果更好，糯米飯不會太濕，更是粒粒分明又不會過黏，趁熱拌入炒過的材料和醬汁，充分拌勻吸收後，最後再回爐再叮一叮，糯米飯便變更爽身又入味，即睇如何製作微波爐煮糯米飯：

Yahoo Food ・ 4 小時前