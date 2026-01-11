跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
麵包食譜｜丹麥酥條
丹麥酥條 Danish pastry 小朋友至愛，甜而不膩，做法容易！食材簡單。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋粉 300g
糖 30g
鹽 3g
酵母 5g
蛋 1隻
牛奶+溫水 160g
牛油 30g
作法:
1 ：
葡萄乾適量（預早浸軟）
2 ：
所有材料全部混合（牛油除外） 靜置30分鐘（水合法，使用易產生麵筋）
3 ：
推開成團後加入牛油 發酵約1小時
4 ：
取出麵團排氣 滾圓休息15分鐘
5 ：
麵團推開放上餡料 放雪櫃內30分鐘
6 ：
取出造型放模具內 待二次發酵後塗上蛋液放入焗爐
7 ：
預熱焗爐180度焗20分鐘 必看示範： https://youtu.be/50OHnVBI_MU
8 ：
出爐後立即塗上黃梅醬/杏桃醬
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54377
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
