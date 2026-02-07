簡單又美味的煲仔菜?之前煮蠔的菜式多用日本廣島蠔，直到有日逛街市，見到流浮山蠔台山蠔好吸引✨店主又大力推介台山蠔，好奇之下兩種都買回家試試? 街市買的蠔比日本廣島蠔清洗功夫多好多，好多污垢要用生粉洗幾次才乾淨?不過新鮮的蠔，肉質和味道比急凍好好多，簡單用薑蔥煮最能突顯蠔的鮮味? 試過兩款蠔，台山蠔明顯更好吃❤️肉質爽脆，粒粒都好飽滿脹卜卜，而且沒有縮水變小?配上流浮山金蠔油，比餐廳更好吃呀? 更多食譜可以去我Facebook page: Isti Dining Table 鍾意嘅比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力? https://www.facebook.com/istidiningtable https://instagram.com/kiuu922?utm_medium=copy_link 食譜網站?可以按菜式或材料分類search食譜✨ https://istidiningtable.com

Cook1Cook煮一煮 ・ 22 小時前