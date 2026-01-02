羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
麵包食譜｜巧克力煉乳牛奶麵包
加入了煉奶的牛奶麵包，即使只用直接法，過了1-2天麵包仍能保持非常鬆軟濕潤 ～ https://youtu.be/EtEmAu7dAys
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
高筋麵粉 300克
速溶酵母 4克
鹽 3克
糖 30克
牛奶 210克
煉乳 35克
巧克力粒 40克
無鹽牛油 30克
作法:
1 ：
加入所有材料（牛油外），攪拌所有材料直至沒有乾粉。靜置15分鐘。 首先將麵團拍打及折疊5分鐘，待麵團變得不那麼黏後，再揉麵團5分鐘。 麵團成形後，轉移到工作台上。加入牛油後，揉麵團15鐘。 第一次發酵 38°C 40 分鐘
2 ：
3 ：
按壓麵團排氣，加入巧克力粒。將麵團切成4塊，將麵團疊起來並滾成圓麵團。 將麵團分成大麵團（2/3）和小麵團（1/3），形成圓形麵團。 切成8塊，將麵團搓成小圓球。 將4個麵團放入6吋圓盤中，將4個麵團放入4吋圓盤中。 最後發酵 38°C 50 分鐘
4 ：
撒麵粉到麵團表面，170℃ 烘烤30 分鐘。 雖然是直接法的麵包食譜，麵包加入了煉乳，所以非常鬆軟。 1-2天後麵包仍然鬆軟，希望你喜歡這個食譜。 期待下次見！
5 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55144
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
