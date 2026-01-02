麵包食譜｜巧克力煉乳牛奶麵包

加入了煉奶的牛奶麵包，即使只用直接法，過了1-2天麵包仍能保持非常鬆軟濕潤 ～ https://youtu.be/EtEmAu7dAys

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

高筋麵粉 300克

速溶酵母 4克

鹽 3克

糖 30克

牛奶 210克

煉乳 35克

巧克力粒 40克

無鹽牛油 30克





作法:

1 ：



加入所有材料（牛油外），攪拌所有材料直至沒有乾粉。靜置15分鐘。 首先將麵團拍打及折疊5分鐘，待麵團變得不那麼黏後，再揉麵團5分鐘。 麵團成形後，轉移到工作台上。加入牛油後，揉麵團15鐘。 第一次發酵 38°C 40 分鐘

2 ：

3 ：

按壓麵團排氣，加入巧克力粒。將麵團切成4塊，將麵團疊起來並滾成圓麵團。 將麵團分成大麵團（2/3）和小麵團（1/3），形成圓形麵團。 切成8塊，將麵團搓成小圓球。 將4個麵團放入6吋圓盤中，將4個麵團放入4吋圓盤中。 最後發酵 38°C 50 分鐘

4 ：

撒麵粉到麵團表面，170℃ 烘烤30 分鐘。 雖然是直接法的麵包食譜，麵包加入了煉乳，所以非常鬆軟。 1-2天後麵包仍然鬆軟，希望你喜歡這個食譜。 期待下次見！

5 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55144

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com