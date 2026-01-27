錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
麵包食譜｜抹茶紅豆包
抹茶紅豆包 色香味俱全，來個簡單快捷的小甜點。 Matcha red bean bun
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
高筋粉 200g
糖 20g
鹽 2g
酵母 3g
蛋 60g
奶+水 (各一半) 80g
牛油 20g
抹茶粉 10g
作法:
1 ：
餡料： 日式罐裝紅豆
2 ：
全部材料混合 靜置30分鐘(水合法) 麵團成團後 加入牛油混合
3 ：
待第一次發酵 約1小時
4 ：
取出排氣 分等份滾圓 麵團休息15分鐘
5 ：
造型 放入模具 待第二次發酵 灑上高筋粉
6 ：
放入預熱170度焗爐 焗20分鐘 必看示範： https://youtu.be/tNluNRpL02M?si=R5YPlNWTkQMBu9IA
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54540
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
