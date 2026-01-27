麵包食譜｜抹茶紅豆包

我拍這條片的原意是有很多朋友都說uncle ray製作的食品非常複雜,所以我拍了這個比較容易處理的食物,希望每個人都可以煮到! 材料方面我找了最容易買到的煙肉和忌廉去製作,並沒有使用意大利的風乾豬面肉,另外芝士方面我建議大家使用parmesan cheese粒來製作,如果真的買不到芝士粒勉強可以使用芝士粉代替,但味道會大大影響!Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前